Đang bị 2 lệnh truy nã, vẫn tiếp tục đi lừa đảo

Ngày 2.9, thông tin từ Công an TX.Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Lê Quang Vũ (34 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Lê Quang Vũ bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TX.HOÀNG MAI CUNG CẤP

Trước đó, Công an TX.Hoàng Mai nhận được trình báo của chị N.H.M.H (ngụ P.Đồng Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) bị một người lạ sử dụng tài khoản Facebook giả mạo công ty vận chuyển hàng hoá, nhận vận chuyển cho chị 3 cuộn tôn trị giá 350 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Lê Quang Vũ là nghi phạm của vụ án nên đã tiến hành bắt giữ Vũ khi đối tượng này đang lẩn trốn ở Thừa Thiên - Huế.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Vũ đang bị Cơ quan Công an H.Hoà Vang (TP. Đà Nẵng) truy nã về tội chiếm giữ trái phép tài sản người khác và bị Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian trốn truy nã, Vũ cắt đứt liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi số điện thoại, chỗ ở khiến cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn khi truy bắt nghi phạm này.

Lê Quang Vũ tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TX.HOÀNG MAI CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận đã giả danh nghĩa đơn vị chuyển hàng hóa để nhận vận chuyển 3 cuộn tôn của chị N.H.M.H. Sau khi nhận hàng, Vũ vận chuyển ra tỉnh Thái Nguyên tiêu thụ rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài vụ lừa đảo trên, Vũ còn thực hiện 4 vụ lừa đảo khác tại Đà Nẵng, Bình Định, Bắc Ninh và Nghệ An với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng 1,5 tỉ đồng.