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    Đăng ký thường trú tại TP.HCM, diện tích nhà ở tối thiểu bao nhiêu?

    Đỗ Trường - NI NA
    Theo tờ trình của UBND TP.HCM, diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại TP.HCM là 8 m2/người đối với chỗ ở thuê, mượn, ở nhờ….

    Ngày 29.10, tại kỳ họp HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM đã trình dự thảo quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại TP.HCM đối với người có chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ… diện tích tối thiểu là 8 m2 sàn/người.

    Theo UBND TP.HCM, trước sáp nhập, TP.HCM và Bình Dương cũ áp dụng diện tích nhà ở tối thiểu 8 m2 sàn/người, còn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ áp dụng mức 10 m2 sàn/người, tạo nên sự thiếu thống nhất, làm hạn chế sự bình đẳng về quyền cư trú của công dân trên cùng một thành phố, gây khó khăn cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

    Để được đăng ký thường trú tại TP.HCM, diện tích nhà ở tối thiểu bao nhiêu? - Ảnh 1.

    Với quy định mới của TP.HCM, người thuê nhà ở xã hội có thể được đăng ký thường trú nếu đáp ứng các điều kiện của quy định

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    UBND TP.HCM cho rằng thành phố được đánh giá là siêu đô thị tập trung đông lao động, công nhân, sinh viên, người nhập cư. Việc thống nhất mức 8 m2 sàn/người sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là công nhân, sinh viên, người lao động nhập cư và người có thu nhập thấp, trong việc đăng ký thường trú tại nơi thuê, mượn, ở nhờ.

    Theo UBND TP.HCM, nghị quyết không làm phát sinh thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ hay điều kiện mới. Việc xác nhận diện tích nhà ở vẫn do UBND cấp xã thực hiện, còn thủ tục đăng ký thường trú do công an cấp xã giải quyết theo quy định hiện hành.

    Đối với hồ sơ đăng ký thường trú tại chỗ ở thuê, mượn, ở nhờ đã được cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận hợp lệ trước ngày nghị quyết có hiệu lực nhưng chưa giải quyết xong, UBND TP.HCM đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết theo quy định về diện tích tối thiểu có hiệu lực tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

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