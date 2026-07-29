Đảng ủy UBND TP.HCM khởi động 'Hành trình theo chân Bác'

Sáng 29.7, tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức lễ dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính thức mở đầu chương trình "Hành trình theo chân Bác" năm 2026 với chủ đề "Tự hào 50 năm thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu".

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ của dân tộc và nguyện tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng những hành động thiết thực.

Đảng ủy UBND TP.HCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGUYÊN VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, cho biết "Hành trình theo chân Bác" năm nay được tổ chức trong thời điểm đặc biệt khi TP.HCM kỷ niệm 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả nước vừa kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Theo bà, đây không chỉ là chuyến đi về nguồn mà còn là hành trình của lòng biết ơn, niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống cách mạng.

Bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh, những đại biểu tham gia hành trình đều là các cá nhân tiêu biểu đã biến việc học tập và làm theo Bác thành những việc làm cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng công việc, phục vụ nhân dân và xây dựng cơ quan, đơn vị. Việc được biểu dương không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm tiếp tục nêu gương, lan tỏa những giá trị tích cực trong công việc và cuộc sống.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: NGUYÊN VŨ

Theo Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, việc học và làm theo Bác cần đi vào chiều sâu, trở thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

"Theo chân Bác, không chỉ là trở về những địa danh gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, mà quan trọng hơn là sau mỗi hành trình, mỗi chúng ta phải trở về với công việc hằng ngày bằng một tâm thế mới, trách nhiệm mới và quyết tâm mới", bà Xuân nhấn mạnh.

Thay mặt các đại biểu tham gia hành trình, ông Lê Quốc Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Dĩ An, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội TP.HCM, đã thực hiện nghi thức báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông khẳng định những đại biểu có mặt là các điển hình tiên tiến đã biến việc học tập và làm theo Bác thành hành động cụ thể, tận tụy phục vụ nhân dân và đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ngay sau lễ báo công, đoàn đại biểu chính thức khởi hành đến đặc khu Côn Đảo, tiếp tục chuỗi hoạt động của "Hành trình theo chân Bác" năm 2026.

Chương trình không chỉ là hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong giai đoạn phát triển mới.