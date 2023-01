Danh tiếng và tiền bạc không thể cứu con gái Elvis Presley khỏi cuộc sống đau khổ

Đứa con duy nhất của “Ông hoàng nhạc rock” Elvis Presley đã chết vì ngừng tim hôm 12.1 ở tuổi 54.

Những người biết Lisa Marie Presley - một phụ nữ bị mắc kẹt giữa khối tài sản thừa kế khủng từ cha mình và “con quỷ nghiện ngập” - từng có nhiều nỗ lực để chống lại cả hai.

Mọi chuyện bắt đầu với cái chết của cha cô - cũng vì bệnh tim - ở tuổi 42 vào năm 1977. Lisa Marie, khi đó mới 9 tuổi, đang ở Graceland vào thời điểm đó và được cho là đã nhìn thấy thi thể của cha.

“Chết trong ma túy qua nhiều năm”

Karen de la Carriere, một nhà khoa học hàng đầu, người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho Lisa Marie ngay sau cái chết của Elvis, nói rằng sau đó cô “chết trong ma túy qua nhiều năm” do chấn thương tâm lý khi cha qua đời.

“Lisa Marie đã có một cuộc sống khó khăn. Những cuộc hôn nhân tan vỡ, những người quản lý tài chính tham nhũng đã lấy đi rất nhiều tài sản của cô tại Elvis Presley Enterprises”, de la Carriere nói với báo giới. Chưa kể bốn cuộc hôn nhân tan vỡ và cái chết bi thảm của con trai Benjamin vào năm 2020 đã biến Lisa Marie trở thành một người đau khổ ẩn dật trong dinh thự ở Calabasas, California.

“Tôi đã đối mặt với cái chết, đau buồn và mất mát từ năm 9 tuổi. Tôi trải qua điều đó nhiều hơn bất kỳ ai trong đời”, Lisa Marie viết trong một bài báo đăng trên tờ People vào tháng 8.2022.

Lisa Marie sinh ngày 1.2.1968 tại Memphis, Tennessee (Mỹ), 9 tháng sau ngày cưới của cha mẹ cô. Elvis và Priscilla ly hôn khi con gái họ lên 4.

Sau cái chết của Elvis, Lisa Marie trở thành người thừa kế chung tài sản của cha cùng với ông bà Vernon và Minnie Mae Hood Presley. Khi cả hai ông bà Presley đều qua đời chỉ vài năm sau đó, Lisa Marie trước tuổi vị thành niên trở thành người thừa kế duy nhất kể cả ngôi nhà nổi tiếng Graceland ở Memphis của cha.

Đến lúc đó, cô được mẹ dẫn vào Nhà thờ Scientology. Bà gia nhập vào nhóm người theo đạo sau khi được John Travolta giới thiệu.

Điều này đã tạo nên một tuổi thơ đầy quanh co, theo de la Carriere. Năm 1979, de la Carriere bắt đầu dành hai tiếng rưỡi mỗi ngày với Lisa Marie vốn đã nổi loạn tại các nhà thờ.

“Priscilla sẽ xuất hiện và thả cô ấy xuống với hai từ: 'Xử lý nó!’”, de la Carriere, người đã đào thoát khỏi nhà thờ vào năm 2008, nhớ lại. “Không đứa trẻ nào muốn được đưa đến một nơi xa lạ và ngồi trong phòng với một người lạ cầm những ‘hộp súp’ hằng giờ hằng tháng trời”.

“Hộp súp” ám chỉ đến E-meter, một thiết bị kiểu máy phát hiện nói dối được các nhà khoa học sử dụng để kiểm tra sức khỏe tâm thần.

“Một số người muốn đến gặp bác sĩ trị liệu và nói với họ mọi điều cuối cùng. Lisa Marie thì không. Cô ấy không muốn huấn luyện hay trị liệu. Nhưng cô ấy phải đến với Giáo phái Scientology”, de la Carriere kể.

“Karen de la Carriere sẽ không hề biết trực tiếp về Lisa Marie hoặc mối quan hệ của cô ấy với Giáo hội. Nhà thờ không bình luận về việc tư vấn cho giáo dân”, một phát ngôn viên của Giáo phái Scientology nói với tờ The Post. “Mối quan hệ của Giáo hội với Lisa Marie là một mối quan hệ ấm áp và quan tâm. Chúng tôi rất buồn trước sự ra đi của Lisa Marie. Suy nghĩ của chúng tôi là hướng về gia đình cô ấy trong thời gian khó khăn này”.

Bước vào tuổi thiếu niên, Lisa Marie thậm chí còn trở thành một “kẻ phản bội và nổi loạn”, theo de la Carriere. “Cô ấy chìm đắm trong ma túy qua nhiều năm, trải qua ba lần điều trị bằng vitamin và xông hơi để cai nghiện nhưng không hiệu quả và luôn tái phát.

Lisa Marie nói với tờ The Los Angeles Times vào năm 2003 rằng cô “là một đứa trẻ cô độc, u sầu và kỳ lạ… Tôi đã tự hủy hoại bản thân thực sự trong một thời gian. Tôi không bao giờ phù hợp với trường học, không có phương hướng nào cả”.

Lisa Marie bắt đầu hẹn hò với nhạc sĩ và đồng nghiệp là nhà khoa học Danny Keough khi còn là một thiếu niên. Hai người kết hôn vào năm 1988, có chung hai con, Benjamin và Riley (33 tuổi) và là một diễn viên được kính trọng.

Vào sinh nhật lần thứ 25 của mình vào năm 1993, Lisa Marie được trao quyền kiểm soát toàn bộ tài sản của cha cô. Số tài sản này đã tăng lên ước tính 100 triệu USD nhờ vào công sức của Priscilla, người đã biến Graceland thành một doanh nghiệp và một điểm đến du lịch lớn.





Ngược lại, Lisa Marie chỉ định những người khác làm ủy viên quản lý tài sản thừa kế của cô. Mười năm sau, cô bổ nhiệm giám đốc kinh doanh Barry Siegel làm người đồng ủy thác và là người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý tài sản thừa kế.

Ba tuần sau khi Lisa Marie và Danny ly dị vào năm 1994, cô đã gây chấn động thế giới khi kết hôn với Michael Jackson.

Lisa Marie đã nói về Jackson trong một cuộc phỏng vấn năm 2003 với Diane Sawyer: “Anh ấy muốn khóa chặt tôi, muốn gây tò mò hoặc bắt giữ tôi. Bạn biết đấy, bất cứ điều gì anh ấy muốn làm với tôi, anh ấy đều có thể làm được”.

Cô nói thêm rằng: “Tôi rơi vào hoàn cảnh 'Anh là người đàn ông tội nghiệp, ngọt ngào, bị hiểu lầm, tôi sẽ cứu anh'… Tôi yêu anh ấy”. Sau nhiều lời chế giễu của công chúng, cuộc hôn nhân của họ kết thúc vào tháng 1.1996. Lisa Marie sau đó tuyên bố do Jackson nghiện ma túy, nói với Oprah Winfrey rằng cô đưa ra tối hậu thư cho chồng mình: “Ma túy hoặc em” và Michael Jackson chọn ma túy.

Năm 2002, Lisa Marie kết hôn với nam diễn viên Nicolas Cage sau khi gặp anh tại một bữa tiệc, nhưng mối quan hệ đó chỉ kéo dài vài tháng.

Cuộc hôn nhân thứ tư của cô diễn ra vào năm 2006 với nghệ sĩ guitar Michael Lockwood. Họ chào đón cặp song sinh Finley và Harper một năm sau đó. Như Lisa Marie sau đó tiết lộ công khai: một bác sĩ đã thay đổi cuộc đời cô bằng cách kê đơn thuốc opioid để giảm đau.

“Chỉ cần một đơn thuốc opioid trong thời gian ngắn tại bệnh viện là tôi đã cảm thấy cần phải tiếp tục dùng chúng”, Lisa Marie viết như thế về các loại thuốc gây nghiện trong lời tựa của cuốn sách xuất bản năm 2019 The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain của Harry Nelson.

“Bay hơi” tài sản 100 triệu USD

Lisa Marie và Lockwood ly hôn vào năm 2016 với một cuộc chiến gay gắt tại tòa án về quyền nuôi con và chi tiền mặt, được giải quyết vào tháng 10 năm ngoái. Chính trong thời kỳ này, cô bị cho là đã mất nhiều tài sản.

Các tài liệu tòa án mà trang The Blast thu được tiết lộ rằng Lisa Marie đã nợ hơn 1 triệu USD tiền thuế vào thời điểm cô qua đời và đã phung phí khối tài sản ước tính 100 triệu USD của mình thông qua một loạt các quyết định kinh doanh tồi tệ.

Các tài liệu chỉ rõ Lisa Marie tuyên bố có 95.266 USD tiền mặt và 714.775 USD giá trị cổ phiếu, trái phiếu cùng các tài sản khác trong khi chiến đấu tại tòa với Lockwood. Tuy nhiên, trong một bài báo, cô trích dẫn khoản nợ 1 triệu USD khiến cô rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế.

Năm 2005, Lisa Marie đã bán 85% cổ phần của Elvis Presley Enterprises theo lệnh của Giám đốc kinh doanh Siegel. Cô từ bỏ gần như toàn bộ quyền kiểm soát công ty liên quan di sản của cha cô.

Sau đó, cô đâm đơn kiện Siegel, cho rằng anh ta đã đặt khoản tiền thừa kế mà cô nhận được “vào những hoạt động mạo hiểm với hy vọng đạt được danh tiếng của riêng mình trong ngành giải trí”. Lisa cũng cáo buộc Siegel “quản lý yếu kém, liều lĩnh, cẩu thả và đầy tham vọng phục vụ bản thân”.

Siegel phản bác lại, nói với The Blast vào năm 2019 rằng thỏa thuận bán 85% cổ phần của Lisa Marie “đã thanh toán khoản nợ hơn 20 triệu USD mà cô ta đang gánh”. Siegel cũng tuyên bố rằng thương vụ “thu về cho cô ấy hơn 40 triệu USD tiền mặt và một nguồn thu nhập khác trị giá hàng triệu USD. Cô ta phung phí phần lớn trong số tài sản thừa kế”.

Theo phóng viên Tony Ortega, giữa những rắc rối về tiền bạc và cuộc chiến giành quyền nuôi con, Lisa Marie cũng từng chiến đấu với Giáo phái Scientology. Lisa Marie có một “cuộc đọ sức” với vị thủ lĩnh Giáo phái là David Miscavige vào năm 2012. Theo Ortega, chính cuộc tranh luận này đã dẫn đến việc cô được cho là đã rời bỏ nhà thờ.

Tuy nhiên người phát ngôn của Giáo phái Scientology cho biết: “Điều đó chưa bao giờ xảy ra”.

“Tôi thực sự thích Lisa. Tôi nghĩ rằng cô ấy được nuôi dưỡng trong những điều kiện gần như không thể. Tôi biết rằng dù có chỉ trích Giáo phái Scientology nhưng tôi e rằng vấn đề lớn nhất của Lisa là của chính bản thân cô ấy”, Ortega nhìn nhận.

Sau khi con trai Benjamin tự tử vào năm 2020, Lisa Marie đau buồn, hiếm khi rời khỏi nhà. Cô đã bỏ qua buổi ra mắt bộ phim Elvis tại LHP Cannes. Đây là bộ phim tiểu sử về cha cô do Baz Luhrmann đạo diễn ra rạp năm 2022.

“Tôi rất tự hào về bộ phim này. Thành thật mà nói, tôi không rời khỏi nhà trong hai năm qua trừ khi có điều gì liên quan đến các con. Vì vậy để khiến tôi phải rời khỏi California và bay đến Memphis là một việc lớn”, Lisa tuyên bố.

Lisa Marie Presley được an nghỉ tại Graceland “bên cạnh cậu con trai yêu quý Ben”, một đại diện của gia đình cho biết hôm 13.1.