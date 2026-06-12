Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Giấc mơ điện ảnh có thể bắt đầu từ chiếc điện thoại

Chiều 12.6, tại Đại học Duy Tân (TP.Đà Nẵng), hơn 500 sinh viên và những người trẻ yêu điện ảnh đã tham gia cinetour "Một ý tưởng – Một bộ phim: Kể câu chuyện Việt chạm tới màn ảnh rộng", giao lưu cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và các nhà làm phim, trong hành trình quảng bá Cuộc thi phim ngắn Việt Nam – Vietnamese 2026.

Trước câu hỏi nếu được trở lại tuổi 20, anh sẽ bắt đầu hành trình điện ảnh của mình như thế nào, đạo diễn Những nụ hôn rực rỡ hóm hỉnh đáp rằng điều đó có lẽ chỉ tồn tại trong những bộ phim "xuyên không". Theo anh, điều quan trọng không phải là quay về quá khứ để làm lại từ đầu, mà là dám bắt đầu từ những điều nhỏ bé ngay trong hiện tại.

Hàng trăm sinh viên lắng nghe những đạo diễn nổi tiếng chia sẻ kinh nghiệm làm phim ẢNH: HUY ĐẠT

“Bây giờ tôi đã 48 tuổi, làm hơn 10 bộ phim với những dự án có kinh phí lớn và những thiết bị hiện đại nhất. Nhưng mỗi ngày tôi vẫn dùng điện thoại để ghi lại những quán ăn, những con đường mình đi qua hay những câu chuyện rất đỗi bình dị trong cuộc sống”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói.

Theo nam đạo diễn, không phải câu chuyện nào cũng đủ lớn để trở thành một bộ phim điện ảnh, nhưng điều đó không có nghĩa chúng không đáng được kể. Những khoảnh khắc đời thường, những lát cắt nhỏ bé của cuộc sống vẫn có giá trị riêng và có thể được lưu giữ bằng nhiều hình thức khác nhau. Với anh, việc ghi lại những điều tưởng chừng giản đơn ấy không chỉ giúp lưu giữ ký ức, thanh xuân mà đôi khi còn mang đến những giá trị bất ngờ theo thời gian.

“Tôi quay những quán ăn mình yêu thích, rồi sau đó thấy ngày càng nhiều người tìm đến. Điều đó khiến tôi vui vì đã góp phần lan tỏa những điều tích cực. Thậm chí, kênh YouTube của tôi còn mang lại một khoản thu nhập đủ để đóng học phí cho con, dù tôi không nhận quảng cáo hay booking nào”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ"

Từ những trải nghiệm của bản thân, nam đạo diễn cho rằng người trẻ hôm nay đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để bắt đầu hành trình sáng tạo. Theo anh, kể chuyện không phải là đặc quyền của những người được đào tạo bài bản về điện ảnh hay các đạo diễn chuyên nghiệp. Chỉ với một chiếc điện thoại và góc nhìn riêng, bất kỳ ai cũng có thể lưu giữ, chia sẻ những câu chuyện mang dấu ấn của mình.

“Các bạn đi du học hay làm việc ở nước ngoài đều có thể kể câu chuyện của riêng mình. Những dự án cá nhân ấy không chỉ ghi lại trải nghiệm sống mà còn cho thấy sự chủ động, khả năng quan sát và cách mỗi người nhìn nhận thế giới”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gợi ý.

Đạo diễn phim Đất rừng Phương Nam - Nguyễn Quang Dũng chia sẻ với các sinh viên ẢNH: HUY ĐẠT

Nam đạo diễn cũng khuyến khích các bạn trẻ tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các khóa học và nhiều nguồn kiến thức mở để tự học, tự khám phá. Nhớ lại những ngày đầu vào nghề, anh cho biết bản thân từng tìm đến các đàn anh trong giới điện ảnh, tự đặt ra nhiều câu hỏi và tự tìm câu trả lời trước khi học hỏi từ những người đi trước.

Nhắc về những người đi trước từng nâng đỡ mình trên hành trình làm nghề, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xúc động chia sẻ: “Ngày xưa, các anh không chỉ tận tình chỉ dạy mà còn trả tiền cà phê cho tôi. Vì vậy, khi có cơ hội đồng hành cùng các bạn trẻ hôm nay, tôi luôn sẵn lòng chia sẻ những gì mình biết, như một cách tiếp nối sự hỗ trợ mà mình từng nhận được”.