Đất nước đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn

Trong bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại những tác động từ xung đột tại Trung Đông, chính sách thuế quan của Mỹ, đã làm tăng giá dầu, cước vận tải và chi phí sản xuất, tạo sức ép lớn lên lạm phát. Dù vậy, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm rất đáng ghi nhận. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời, đem lại kết quả thiết thực.

6 tháng cuối năm phải tăng trưởng 11,9%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khái quát 6 điểm nổi bật như kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực lớn (CPI bình quân 6 tháng ước tăng 4,5%). Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. GDP quý 2 ước tăng 8,39%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng lên 8,18%. Có 9 địa phương (chiếm xấp xỉ 18,6% GDP cả nước) tăng trưởng 2 con số…

Phát triển hạ tầng có nhiều đột phá, đã có phương án xử lý tháo gỡ 3.438/4.606 dự án vướng mắc. Cạnh đó, công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn được thúc đẩy quyết liệt hơn. Việc cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ, xử lý dự án vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng thông suốt, hiệu quả hơn. Theo ước tính đã cắt giảm khoảng 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ.

Cạnh đó, KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có bước tiến mới; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng. Trong 6 tháng đã nâng cấp, nâng tầm quan hệ với 6 nước, đưa số đối tác từ mức đối tác hợp tác toàn diện trở lên lên 45 nước…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khó khăn. Tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 8,2%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng, trong đó, Hà Nội và TP.HCM đều chưa đạt yêu cầu. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì 6 tháng cuối năm phải tăng 11,9% - là thách thức rất lớn.

"Đề nghị Chính phủ rà soát kỹ lại một lần nữa và kiên quyết cắt vốn ở những nơi "có tiền mà không tiêu được", để dành vốn cho nơi khác", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và yêu cầu báo cáo cuối năm của Chính phủ cần đánh giá rõ hơn chất lượng của tăng trưởng, thu nhập thực của người lao động, các nhóm dân cư, việc làm… Số liệu thống kê phải đầy đủ, toàn diện, khách quan, chính xác, đo lường sát thực tiễn để phục vụ tốt hơn công tác phân tích, dự báo, hoạch định chính sách. Con số thống kê phải là con số thực, con số biết nói.

Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tăng trưởng chưa lan tỏa đồng đều. Một số ngành chế biến, chế tạo sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, đồ gỗ, chế biến thực phẩm còn khó khăn. Các ngành dịch vụ lớn như bán lẻ, vận tải, lưu trú, tài chính - ngân hàng đều thấp hơn kịch bản. Điều này cho thấy khu vực tạo nhiều việc làm và thu nhập thực của người dân chưa cải thiện tương xứng. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn. Khu vực trong nước chỉ tăng xuất khẩu khoảng 2,5%, trong khi khu vực FDI tăng gần 25%. Nhập siêu 7 tháng liên tục (khoảng 17 tỉ USD) là hiện tượng cần lưu ý...

Sức cầu trong nước chưa thật sự khởi sắc. Sau khi loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ 6 tháng chỉ tăng 8,2%, cho thấy thu nhập và niềm tin tiêu dùng của một bộ phận người dân chưa khởi sắc. Đầu tư xã hội 6 tháng chỉ đạt 35% nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số (khoảng 5,1 triệu tỉ đồng). Môi trường đầu tư, kinh doanh đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thời gian và chi phí cho thủ tục còn cao. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở một số nơi còn lúng túng…

Chính phủ cần chương trình hành động đặc biệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng những hạn chế trên đòi hỏi 6 tháng cuối năm phải tập trung xử lý các điểm nghẽn. Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra.

Theo đó, 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, gồm tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô. Mở ra và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới, thực hiện chiến lược phát triển quốc gia biển mạnh với định hướng "Vươn Đông - Tỏa Tây" từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045 và xa hơn.

Đồng thời, phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu khẩn trương hướng dẫn chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế… "Đất nước đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có quyết tâm cao, tư duy đúng, thể chế thông thoáng, bộ máy vận hành hiệu quả, cán bộ dám làm, doanh nghiệp mạnh lên, nhân dân đồng lòng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

25 địa phương cần nỗ lực hơn

Phát biểu đáp từ và bế mạc hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để đạt được kết quả tốt hơn, cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới. Thủ tướng lưu ý các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện nội dung và chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu, các dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội, đặc biệt là tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 cũng như kỳ họp cuối năm của Quốc hội. Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 đạt 2 con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đặc biệt, các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp cần rà soát kỹ kịch bản để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và tiến độ cụ thể cho các ngành, các cấp, gắn với công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện, nhất là Hà Nội, TP.HCM. "Hiện có 25/34 địa phương phải nỗ lực cao hơn nữa. Kịch bản của Chính phủ đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn. Đề nghị các bộ, ngành và nhất là các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quan tâm và triển khai thực hiện theo kịch bản, giải pháp điều hành của Chính phủ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia về giao thông, đường bộ, đường sắt, sân bay, điện, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, các dự án phục vụ APEC 2027. Cùng đó, tập trung sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của công nhân và người lao động.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ cắt giảm phân bổ vốn đầu tư công đối với các bộ, địa phương giải ngân chậm và không đạt tiến độ. Đảng ủy Chính phủ sẽ trao đổi với Ban Tổ chức T.Ư tiến hành đánh giá, sắp xếp, bố trí và điều động lại cán bộ trong thời gian tới theo đúng kết luận của Bộ Chính trị. Theo đó, việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ cụ thể là những chỉ tiêu định lượng, là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các bộ, ngành và địa phương.

Ngay sau hội nghị, Thủ tướng và các phó thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, nhất là các địa phương có tốc độ tăng trưởng chưa đạt yêu cầu, chưa đạt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm; và sẽ bố trí làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, với các tổ chức tín dụng để tiếp tục tập trung tháo gỡ, xử lý những vấn đề vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu trên cơ sở bảo đảm ổn định.