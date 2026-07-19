'Đất nước Thiên hùng ca': lịch sử kết hợp với nghệ thuật và công nghệ đỉnh cao

Những Bạch Đằng, Hoàng thành Thăng Long và di sản UNESCO...

Khi những chiếc cọc gỗ trượt liên tục từ góc cao của khán phòng Vinpearl Theatre xuống sân khấu, cảm giác về trận chiến trên sông Bạch Đằng bỗng trở nên thực hơn bao giờ hết. Không chỉ là cọc gỗ, việc lặn sâu xuống nước đục thuyền giặc cũng được tái hiện trong Đất nước Thiên hùng ca. Màn hình sông nước được mở rộng tràn sang hai bên. Chiến thắng của Trần Hưng Đạo là đây, trước mắt người xem, với hào khí Đông A. Trận thủy chiến lừng danh trong lịch sử đã bước ra sân khấu như vậy. Không giới hạn cả ở độ cao, chiều sâu, sự lan rộng và giàu cảm xúc.

Ông Trần Đức Minh, quản lý cao cấp R&D của Vinpearl, cho biết đối với thời kỳ phong kiến, vở diễn đã chọn trận Bạch Đằng với Trần Hưng Đạo để đưa lên sân khấu cho dù có nhiều phương án khác như giai đoạn Lý Công Uẩn dời đô, Lý Thường Kiệt chiến thắng Bạch Đằng. "Chúng tôi muốn có sự kết nối giữa trận chiến Bạch Đằng và giai đoạn thái bình thịnh trị của VN. Chúng tôi mong muốn thể hiện giai đoạn thời Trần là giai đoạn VN đạt được sự đỉnh cao về văn hóa, tư tưởng, về sự phát triển thịnh vượng của Phật giáo. Khi có sự kết nối giữa chiến thắng của Trần Hưng Đạo và phân cảnh tiếp theo là thời kỳ thái bình thịnh trị của Trần Nhân Tông, hình ảnh Phật hoàng Trần Nhân Tông rũ hoàng bào lên Yên Tử là một hình ảnh rất đẹp mà chúng tôi mong muốn truyền tải", ông Minh cho biết.

Tái hiện trận chiến Bạch Đằng ẢNH: BTC

Người lính mãi mang ký ức những ngày kháng chiến ẢNH: BTC

Lá quốc kỳ được kéo kín trần nhà hát khiến nhiều người xúc động và muốn chụp hình kỷ niệm ẢNH: BTC

Lịch sử đã được tái hiện liên tục trong Đất nước Thiên hùng ca qua những phân cảnh, chương sân khấu như vậy; liên tiếp và cảm hứng sau lại nối tiếp cảm hứng trước. Đó là cảm hứng đồng bào khi câu chuyện Lạc Long Quân - Âu Cơ được kể lại vừa bằng ngôn ngữ xiếc, vừa bằng hình ảnh kín màn hình Panorama trên viền sân khấu. Đó là nhịp điệu của văn hóa trống đồng Đông Sơn, mùa vàng của văn minh lúa nước, Hoàng thành Thăng Long rực rỡ đã là trung tâm chính trị qua nhiều thế kỷ. Sức sống của những di sản văn hóa đã được UNESCO ghi danh. Cuộc chiến chống ngoại xâm ở nhiều thời kỳ khác nhau. Sự gắn bó từ những hy sinh và ký ức cuộc chiến. Cảm hứng đất nước lớn lao cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng…

Công nghệ hỗ trợ cách kể lịch sử giàu cảm xúc

Trong suốt gần 80 phút của vở diễn, có nhiều câu chuyện lịch sử đã được kể bằng ngôn ngữ sân khấu, tài khéo của diễn viên, với sự hỗ trợ kỹ thuật tối đa. Vở diễn sử dụng tới 12 công nghệ trình diễn hiện đại. "Đâu đó chúng ta có thể nhìn thấy chúng xuất hiện ở một số chương trình biểu diễn trong nước. Tuy nhiên, tại Nhà hát Vinpearl Theater Ocean City, đây là lần đầu tiên tất cả hệ thống công nghệ hiện đại được hội tụ về cùng một nhà hát", ông Nguyễn Đức Nam, quản lý sản xuất chương trình, cho biết.

Đục thuyền giặc ẢNH: BTC

Hình ảnh Phật hoàng Trần Nhân Tông được tái hiện ẢNH: BTC

Hình ảnh vua Hùng ẢNH: BTC

Những công nghệ hiện đại này, theo ông Nam, cho phép kể câu chuyện với hiệu ứng màn hình LED, cũng như hiệu ứng cơ khí sân khấu có độ trễ gần như bằng 0. Đã có hàng ngàn giờ tinh chỉnh chương trình của chuyên gia để khán giả không bị cảm giác đứt gãy giữa hình ảnh kỹ thuật số và hành động trên sân khấu.

Nhưng có lẽ cảnh diễn tạo được cảm xúc cao trào chính là phân cảnh quốc kỳ được kéo lên. Ông Trần Đức Minh cho biết "đó là một phân cảnh chúng tôi thực sự rất đau đầu khi triển khai". Làm thế nào để thể hiện một VN tươi đẹp hòa bình nhưng không quên quá khứ - ông cha đã hy sinh để có nền hòa bình ấy. Trước đó, hình ảnh người cựu chiến binh với những ô phim tư liệu với hình ảnh Bác Hồ, hình ảnh đồng đội đã xuất hiện tràn sân khấu. Lá quốc kỳ trên màn hình, lá quốc kỳ được kéo kín trần nhà hát đã đi tiếp mạch cảm xúc đó.

Là một sản phẩm du lịch, Đất nước Thiên hùng ca được đánh giá có thể tiếp tục phát triển để thúc đẩy trải nghiệm du lịch yêu nước.

Thác thóc vàng ấm no ẢNH: BTC

Sự rực rỡ của câu chuyện con rồng cháu tiên ẢNH: BTC

Sân khấu nước với đầu phun điện tử có độ mịn rất cao ẢNH: BTC