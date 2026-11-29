Đau cơ khởi phát muộn (DOMS) thường xuất hiện vài giờ đến một ngày sau khi tập, rõ hơn trong 1–3 ngày tiếp theo rồi giảm dần khi cơ phục hồi. Ngược lại, chấn thương thường gây đau đột ngột trong lúc vận động, có thể kèm sưng, bầm tím và yếu cơ, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Đau cơ do chấn thương thường xuất hiện đột ngột, tập trung tại một điểm rõ rệt ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Đau cơ bình thường

Đau cơ dạng bình thường hay xảy ra khi cơ thể phải thực hiện một hoạt động mới hoặc mạnh hơn bình thường, chẳng hạn quay lại phòng gym sau thời gian nghỉ, tăng mức tạ hoặc tập nhiều động tác khiến cơ phải chịu tải nhiều.

Cơn đau thường xuất hiện ở những nhóm cơ vừa được vận động và có thể ảnh hưởng đến cả một vùng cơ tương đối rộng. Chẳng hạn, sau một buổi tập squat hoặc lunges, cả hai đùi có thể đau khi đứng lên, ngồi xuống hoặc đi cầu thang. Đây là phản ứng thường gặp trong quá trình cơ thể thích nghi với một dạng vận động mới, bác sĩ y học thể thao Dominic King tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Đau chấn thương

Chấn thương cơ, chẳng hạn căng hoặc rách cơ, thường có thời điểm khởi phát rõ ràng. Người tập có thể đang chạy, nâng tạ, bật nhảy hoặc thực hiện một động tác mạnh thì bất ngờ cảm thấy đau nhói tại một vị trí cụ thể. Một số trường hợp có thể xuất hiện cảm giác như cơ bị kéo mạnh hoặc bị "bật" tại thời điểm xảy ra chấn thương.

Khác với đau cơ thông thường, cơn đau do chấn thương thường tập trung tại một vùng hoặc một điểm rõ rệt. Cơn đau cũng có thể tăng lên khi co cơ hoặc khi thực hiện chính động tác gây ra chấn thương. Nếu người tập nhớ rõ cơn đau bắt đầu ngay trong một động tác cụ thể, đặc biệt khi đi kèm cảm giác bất thường, không nên mặc định đó chỉ là đau cơ sau tập.

Đau cơ bình thường không gây sưng hoặc bầm tím

Đau cơ sau tập có thể khiến vùng cơ nhạy cảm khi chạm vào và đau hơn khi vận động. Tuy nhiên, sưng nhiều hoặc xuất hiện vết bầm tím lại là những dấu hiệu cần chú ý. Đây có thể là cảnh báo tổn thương mô do căng hoặc rách cơ.

Chẳng hạn, nếu sau buổi tập chân mà cảm thấy cả hai đùi đau khi đi cầu thang nhưng không có sưng, bầm tím, tình trạng này là đau cơ thông thường. Ngược lại, nếu một bên đùi hoặc bắp chân đột nhiên đau mạnh trong lúc chạy hoặc tập tạ, sau đó sưng và bầm tím, thì có khả năng là do chấn thương, theo Verywellfit.