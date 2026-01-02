Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đầu năm, phẫu thuật thành công 2 bệnh nhân có khối u đại tràng kích thước lớn

Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
02/01/2026 17:22 GMT+7

Đầu năm mới, các bác sĩ cùng 2 bệnh nhân đã trải qua "trận chiến" sinh tử trên bàn mổ, bằng kỹ thuật nội soi kéo dài 120 phút, trong đó có sự phối hợp chuẩn xác giữa công nghệ và tay nghề cao.

Chiều 2.1, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh thông tin đến báo chí về 2 ca mổ vừa diễn ra thành công. Đó là 2 bệnh nhân là N.Y (61 tuổi, người Campuchia) và N.T.H (63 tuổi, quê Cà Mau) với khối u đại tràng kích thước lớn.

Đầu năm, phẫu thuật thành công hai bệnh nhân có khối u đại tràng kích thước lớn - Ảnh 1.

Trận chiến" sinh tử trên bàn mổ, bằng kỹ thuật nội soi kéo dài 120 phút để cứu sống bệnh nhân

Ảnh: KIM ÁNH

Cả 2 nhập viện trong tình trạng bị đau bụng dữ dội, tiền sử rối loạn tiêu hóa trong thời gian dài. Trước đó bệnh nhân đã đi thăm khám bệnh nhiều lần ở địa phương, uống thuốc không hết và tình trạng bệnh kéo dài cả năm. Chỉ đến khi các triệu chứng trở nên dồn dập, 2 bệnh nhân đến khám và được làm các xét nghiệm chẩn đoán, thì mới phát hiện khối u đại tràng đã phát triển với kích thước lớn, khoảng 10 cm và cần can thiệp ngoại khoa.

Phẫu thuật bằng công nghệ dao siêu âm giúp cắt đốt chính xác

Bác sĩ Lê Thanh Quang, Trưởng khoa Ngoại tổng quát (Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh) cho biết: "Với 2 ca mổ này, các bác sĩ không chỉ đối mặt với khối bướu đơn thuần mà phải đánh giá lại toàn bộ đường soi, tầm soát kỹ lưỡng để không bỏ sót bất kỳ khối u vệ tinh nào và quan trọng nhất là nạo vét toàn bộ hạch vùng để ngăn chặn tế bào ung thư di căn".

Sau khi thực hiện mọi thủ tục, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nạo vét hạch triệt nhằm loại bỏ các hạch chỉ điểm có dấu hiệu bướu, đồng thời bảo đảm mạch máu nuôi dưỡng phần đại tràng còn lại phải cực tốt, miệng nối không bị căng. "Chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc bảo đảm lưu thông đường ruột, miệng nối sẽ xì. Khi đó, bệnh nhân phải mổ lại, tốn kém kinh khủng và ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hồi phục sau này”, bác sĩ Lê Thanh Quang chia sẻ.

Với phương pháp mổ nội soi hiện đại, công nghệ dao siêu âm giúp cắt đốt chính xác và kinh nghiệm qua hàng trăm ca phẫu thuật ung thư đại tràng của đội ngũ y bác sĩ nên cả 2 bệnh nhân đã được phẫu thuật kịp thời.

Đầu năm, phẫu thuật thành công hai bệnh nhân có khối u đại tràng kích thước lớn - Ảnh 2.

Niềm vui của bà N.T.H (63 tuổi, quê Cà Mau) và bác sĩ sau ca phẫu thuật sinh tử ngày đầu năm mới

Ảnh: KIM ÁNH

Đầu năm, phẫu thuật thành công hai bệnh nhân có khối u đại tràng kích thước lớn - Ảnh 3.

Hạnh phúc cũng ngập tràn với gia đình bệnh nhân N.Y người Campuchia

Ảnh: KIM ÁNH

Bác sĩ Mai Văn Minh, Trưởng khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cảnh báo nên rút kinh nghiệm từ 2 bệnh này, không nên bỏ qua "thời điểm vàng".

Theo bác sĩ Minh, khối u đại tràng không tự dưng mà lớn, nó đã âm thầm ăn mòn cơ thể bệnh nhân từ ít nhất một năm trước. Nhưng người bệnh đã bỏ lỡ thời điểm vàng khi khối u còn là những polyp lành tính. Nếu thấy có các biểu hiện như rối loạn phân (đi cầu lúc lỏng, lúc táo bón bất thường hoặc những dấu hiệu lạ như phân có nhầy), thường xuyên đầy hơi, khó xì hơi nhất là nhóm đối tượng từ 40 tuổi trở lên thì nhanh chóng đi khám.

"Thay vì để đến lúc phải nằm trên bàn mổ với chi phí hàng trăm triệu đồng và đối mặt với rủi ro, mọi người hãy đi nội soi đại tràng định kỳ để phát hiện và điều trị các bướu nhỏ ngay từ khi còn lành tính", bác sĩ Minh lưu ý.


