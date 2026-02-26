'Để qua tết tính', rồi sao nữa?

Bài viết này đang "viral" trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Để qua tết tính" là cái cớ cho sự trì hoãn

Nguyễn Minh Thư (26 tuổi, làm việc tại 364 Cộng Hòa, P.Tân Bình, TP.HCM; trước là P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) kể: "Tháng 11.2025 tôi đăng ký một khóa học tiếng Trung online. Học được 2 buổi thì bận chạy dự án cuối năm. Tôi tự nhủ thôi để qua tết tính, khi đó học lại cho đàng hoàng. Nhưng qua tết lại bị cuốn vào việc khác. Tới giờ vẫn chưa mở lại bài".

Không chỉ chuyện học hành, nhiều quyết định lớn cũng được "để qua tết tính". Trần Hữu Khang (27 tuổi, kỹ sư xây dựng, làm việc tại 56 Yên Thế, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM; trước là P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết dự định nghỉ việc từ giữa năm ngoái vì môi trường không còn phù hợp. "Tôi tính nộp đơn trước tết để ra năm tìm việc mới. Nhưng rồi nghĩ thôi, cuối năm nghỉ việc sợ xui, thưởng tết chưa nhận, để qua tết tính. Giờ qua tết, tôi lại ngại bắt đầu lại từ đầu nên tiếp tục ở lại", Khang nói.

Theo anh Lê Thành Tân (32 tuổi), nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý, Trường ĐH Newcastle (Úc), tết trong tâm thức người Việt vốn là một cột mốc quan trọng khi kết thúc cái cũ, mở ra cái mới. Chính vì vậy, nhiều người trẻ mặc định rằng mọi sự thay đổi nên bắt đầu sau tết để mang ý nghĩa trọn vẹn. "Nhưng trớ trêu thay, tết cũng vô tình trở thành "vùng đệm" hợp lý cho sự trì hoãn", anh Tân phân tích.

Hàng ngàn bình luận, chia sẻ bài viết liên quan "để qua tết tính" và không ít người trẻ thấy bản thân trong đó ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Qua tết" là khái niệm mơ hồ

Sau tết, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết kiểu: "Qua tết rồi mà chưa làm được gì", "Bao nhiêu dự định giờ nhìn lại thấy… ghê quá"…

Đỗ Thị Kim Mẩn, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, chia sẻ: "Trước tết em quyết tâm tranh thủ những ngày tết sẽ làm CV xin thực tập, thi một số chứng chỉ. Nhưng tết đã qua mà em vẫn chưa viết CV xong, chưa ôn luyện ngoại ngữ, tin học để thi. Chính vì thế, em cảm thấy lo lắng và áp lực".

Theo anh Lê Thành Tân, việc gắn quá nhiều kỳ vọng vào một mốc thời gian có thể khiến người trẻ rơi vào trạng thái "ảo tưởng khởi đầu mới". "Khi tin rằng sau tết mọi thứ sẽ tự động tốt hơn, người trẻ dễ bỏ qua những hành động nhỏ cần làm ngay từ hiện tại. Đến khi mốc thời gian trôi qua mà bản thân chưa thay đổi, cảm giác thất vọng càng nhân lên. Và thực tế có một bộ phận người trẻ còn rơi vào vòng xoáy so sánh. Thấy bạn bè đăng ảnh khoe mục tiêu mới, kế hoạch mới, công việc mới sau tết, họ càng áp lực vì mình vẫn "dậm chân tại chỗ". Từ một câu nói vui, "để qua tết tính" trở thành nỗi ám ảnh", anh Tân cho hay.

Anh Tân cũng nói: "Câu chuyện "để qua tết tính" phản ánh một phần văn hóa trì hoãn đang tồn tại trong đời sống người trẻ hiện nay. Nhịp sống nhanh, công việc căng thẳng, chi phí sinh hoạt cao khiến nhiều người trẻ luôn trong trạng thái quá tải. Khi đã mệt mỏi, não bộ có xu hướng chọn giải pháp dễ chịu nhất là hoãn lại. Tết trở thành cái mốc hoàn hảo để hợp lý hóa việc đó".

Vì "để qua tết tính" nên có những người trẻ cảm thấy chán bởi nhiều công việc chưa thể thực hiện được ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Làm gì để không còn "để qua tết tính"?, anh Tân cho rằng thay vì đặt cược vào một mốc thời gian, người trẻ nên tập trung vào hành động cụ thể, nhỏ và khả thi. Và khi hành động nhỏ được duy trì, được lặp đi lặp lại thì không cần chờ tết để khởi động lại.

"Bên cạnh đó, cần thiết lập thời hạn rõ ràng. Bởi "qua tết" là khái niệm mơ hồ. Thay vào đó, hãy ghi cụ thể: ngày 15.2 nộp CV, ngày 1.3 đăng ký khóa học... Thời hạn càng rõ, khả năng thực hiện càng cao. Ngoài ra, cần tạo cam kết với người khác. Nên chia sẻ kế hoạch với bạn bè, người thân hoặc đăng ký một lớp học có học phí cụ thể sẽ khiến bản thân khó bỏ cuộc hơn. Cam kết với người khác giống như là một cách hữu hiệu để chống trì hoãn", anh Tân chia sẻ.

Cũng theo anh Tân, nhiều người trẻ chờ "qua tết cho trọn vẹn", "đầu năm cho may mắn" vì muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, nhưng thực tế, không có thời điểm nào hoàn hảo tuyệt đối. Bắt đầu trong điều kiện chưa hoàn hảo vẫn tốt hơn là không bắt đầu. Cuộc sống không vận hành theo lịch nghỉ lễ hay tết. Cơ hội nghề nghiệp, sức khỏe, tình cảm… đều thay đổi mỗi ngày. Nếu hôm nay có thể làm một việc nhỏ để tiến gần hơn mục tiêu, thì không lý do gì phải đợi đến qua tết rồi tính.