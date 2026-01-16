Đề xuất đầu tư dự án cảng, trạm và kho LNG Dung Quất gần 3.800 tỉ đồng

Ngày 16.1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh, vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo, cho ý kiến đối với đề xuất thực hiện dự án cảng, trạm và kho LNG Dung Quất tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ tháng 8.2025, Công ty TNHH Hải Linh đã khảo sát, làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh về ý tưởng đầu tư dự án cảng, trạm và kho LNG tại KKT Dung Quất. Để thuận lợi trong quá trình triển khai các thủ tục liên quan, doanh nghiệp đã thành lập Công ty CP năng lượng Vạn Tường tại Quảng Ngãi.

Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Tham gia góp ý tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đề nghị nhà đầu tư tiếp tục làm rõ, hoàn thiện một số nội dung liên quan đến tính phù hợp quy hoạch, giải pháp công nghệ, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường… Các ý kiến đều đánh giá đây là nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng (LNG), kho vận và năng lượng.

Đại diện nhà đầu tư đã trình bày năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý, vận hành nhiều dự án quy mô lớn trong cùng lĩnh vực, mong muốn tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, tạo điều kiện để sớm triển khai dự án.

Phát biểu kết luận, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, hoan nghênh và ủng hộ Công ty TNHH Hải Linh chủ động đến Quảng Ngãi tìm hiểu, đề xuất đầu tư dự án cảng, trạm và kho LNG Dung Quất. Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành nghiên cứu các quy định pháp luật, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

"Tinh thần là tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm hình thành và triển khai các thủ tục của dự án, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo", ông Hiển nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng rà soát vị trí nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án; trường hợp cần thiết thì nghiên cứu điều chỉnh, cập nhật quy hoạch cho phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, góp phần phát triển nhanh và bền vững KKT Dung Quất.

Theo đề xuất, dự án cảng, trạm và kho LNG Dung Quất dự kiến được triển khai tại KCN phía đông KKT Dung Quất, thuộc xã Vạn Tường, với quy mô sử dụng đất khoảng 19 ha, công suất khoảng 1,2 triệu tấn LNG/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 3.769 tỉ đồng, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất.

Dự án nhằm sản xuất, kinh doanh khí thiên nhiên và khí thiên nhiên hóa lỏng, điện thương mại và hơi nước từ hệ thống đồng phát, cung ứng nguồn nhiên liệu sạch, an toàn; góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển KKT Dung Quất trong giai đoạn mới.