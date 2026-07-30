Đề xuất mở khóa học tiền hôn nhân: Giúp người trẻ chủ động hơn trước hôn nhân

Người trẻ muốn được chuẩn bị...

Đề xuất của Bộ Y tế tổ chức các khóa học tiền hôn nhân và khuyến khích kết hôn trước tuổi 30 nhận được nhiều sự quan tâm từ người trẻ. Phần lớn đồng tình với việc trang bị kiến thức trước khi lập gia đình, song cho rằng thời điểm kết hôn nên phụ thuộc vào sự sẵn sàng về tâm lý, tài chính và điều kiện sống của mỗi người.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu được xây dựng bài bản, các khóa học sẽ giúp người trẻ hiểu rõ hơn về đời sống hôn nhân, chuẩn bị tâm thế trước khi lập gia đình và hạn chế những cú sốc khi bước vào cuộc sống chung.

Nhiều người trẻ kỳ vọng các khóa học tiền hôn nhân sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình và vai trò làm cha mẹ ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Nguyễn Thị Việt Hà (24 tuổi, ở đường Lê Văn Lương, xã Nhà Bè, TP.HCM) đánh giá việc khuyến khích kết hôn và sinh con ở độ tuổi phù hợp sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản của phụ nữ, đồng thời giúp các cặp đôi có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống gia đình.

Tuy nhiên theo Hà, nhiều người trẻ hiện nay vẫn chưa sẵn sàng kết hôn vì áp lực công việc, tài chính và chi phí nuôi dạy con. "Ngoài việc khuyến khích, cần có thêm những chính sách hỗ trợ thiết thực để người trẻ yên tâm xây dựng gia đình", Hà nói.

Là người chưa lập gia đình, Hà cho biết sẽ sẵn sàng tham gia nếu có khóa học tiền hôn nhân miễn phí. Theo cô, ngoài khám sức khỏe tiền hôn nhân, chương trình nên giúp các cặp đôi hiểu rõ hơn về sức khỏe sinh sản, chuẩn bị tâm lý trước khi kết hôn cũng như có thêm kiến thức để chăm sóc bản thân và gia đình sau này.

"Mình nghĩ nhiều người trẻ hiện nay gần như không có cơ hội học những kiến thức về hôn nhân hay làm cha mẹ trước khi lập gia đình. Nếu được chuẩn bị từ sớm, các cặp đôi sẽ tự tin và chủ động hơn khi đưa ra quyết định kết hôn, sinh con", Hà chia sẻ.

Cũng bày tỏ sự ủng hộ, Ngô Anh Tú (28 tuổi, ở P.Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), cho rằng điều người trẻ cần là sự đồng hành và những điều kiện để họ tự tin bước vào hôn nhân. "Theo mình, khóa học nên dành nhiều thời lượng cho quản trị cảm xúc, dung hòa cái tôi trong hôn nhân, kỹ năng giao tiếp và giải quyết mâu thuẫn giữa vợ chồng. Càng bị thúc ép, nhiều người càng dễ có phản ứng tiêu cực với việc kết hôn", Tú nói.

Ở góc nhìn khác, Nguyễn Khắc Phương (31 tuổi, ở đường Lê Viết Thuật, P.Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An), cho rằng: "Điều quyết định vẫn là sự sẵn sàng, đặc biệt là về kinh tế. Khóa học sẽ phù hợp giúp các cặp đôi hình dung trước những thay đổi khi sống chung để giảm bớt những cú sốc sau hôn nhân".

Đã kết hôn gần 2 năm, Hoàng Như Quỳnh (29 tuổi, ở ngõ Gốc Đề, P.Tương Mai, TP.Hà Nội) cho biết nếu trước đây có khóa học tiền hôn nhân, cô sẽ đăng ký tham gia. Theo Quỳnh, ngoài kiến thức về đời sống vợ chồng, chương trình nên bổ sung nội dung về tâm sinh lý trẻ em, kỹ năng nuôi dạy con và rèn luyện sự kiên nhẫn.

"Sau khi kết hôn rồi mới thấy có rất nhiều điều mình không được chuẩn bị trước. Nếu được tiếp cận những kiến thức này từ sớm, các cặp đôi sẽ có tâm thế tốt hơn khi bước vào cuộc sống gia đình, nhất là khi trở thành cha mẹ", Quỳnh nói.

Chuyên gia cho rằng khóa học tiền hôn nhân cần bổ sung kiến thức về sức khỏe sinh sản, kế hoạch sinh con và trách nhiệm làm cha mẹ để người trẻ tự tin hơn khi bước vào hôn nhân ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Khóa học cần đi cùng chính sách hỗ trợ

Theo tiến sĩ Xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II (TP.HCM), nhiều mâu thuẫn, rạn nứt hôn nhân, thậm chí ly hôn bắt nguồn từ việc các cặp đôi bước vào cuộc sống gia đình khi chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết.

"Yêu nhau chưa đủ, muốn sống chung phải hiểu nhau. Hai người lớn lên trong những gia đình khác nhau, có cách sống, thói quen, giá trị và kỳ vọng khác nhau nên nếu không biết giao tiếp, lắng nghe và giải quyết mâu thuẫn thì rất dễ xảy ra xung đột", bà Thúy nói.

Theo bà Thúy, khóa học tiền hôn nhân không thể bảo đảm mọi cuộc hôn nhân đều hạnh phúc, nhưng có thể giúp người trẻ chuẩn bị tâm thế tốt hơn để bước vào cuộc sống chung. "Khóa học không phải để ngăn ngừa hoàn toàn mâu thuẫn, mà giúp các cặp đôi biết cách ứng xử khi mâu thuẫn xảy ra, biết cùng nhau trưởng thành trong hôn nhân", bà Thúy nhận định.

Bà Thúy cho rằng chương trình cần tập trung vào các nội dung như kỹ năng giao tiếp, giải quyết xung đột, quản lý tài chính gia đình, ứng xử với hai bên nội - ngoại, chăm sóc sức khỏe sinh sản, đời sống tình dục trong hôn nhân và kiến thức nuôi dạy con. Bên cạnh nội dung, phương pháp tổ chức cũng cần thay đổi theo hướng tăng trải nghiệm thực tế. Theo bà, chương trình nên có khoảng 30% lý thuyết và 70% là thảo luận, đóng vai, xử lý tình huống để người học được thực hành kỹ năng ngay tại lớp.

Theo tiến sĩ Thúy, phần lớn mâu thuẫn sau kết hôn đều xoay quanh những vấn đề như tiền bạc, cách nuôi dạy con, phân chia việc nhà hay mối quan hệ với hai bên gia đình. Nếu được chuẩn bị trước bằng những tình huống thực tế, các cặp đôi sẽ biết cách trao đổi, lắng nghe và cùng tìm giải pháp thay vì để xung đột kéo dài.

"Điều tôi mong muốn nhất là người trẻ không còn sợ hôn nhân mà nhìn nhận hôn nhân là một hành trình đẹp để cùng nhau trưởng thành trong hạnh phúc", bà Thúy bày tỏ.

Đồng tình với việc cần trang bị kiến thức cho người trẻ trước khi kết hôn, BS.CKII Huỳnh Thái Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.Cần Thơ, cho biết đề xuất tổ chức các khóa học tiền hôn nhân và khuyến khích nam, nữ kết hôn trước tuổi 30 xuất phát từ thực tế mức sinh của VN đang giảm và chưa có dấu hiệu phục hồi.

Theo ông Ngọc, các khóa học sẽ giúp thanh niên hiểu rõ hơn về vai trò của hôn nhân, gia đình và sinh con; đồng thời được trang bị kỹ năng quản lý tài chính, tổ chức cuộc sống gia đình, trách nhiệm làm cha mẹ cũng như kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các khóa học chỉ là một giải pháp hỗ trợ và khó tạo ra tác động đáng kể nếu triển khai riêng lẻ. "Việc sinh và nuôi một đứa trẻ đòi hỏi rất nhiều chi phí. Vì vậy, ngoài việc tổ chức các lớp học tiền hôn nhân, cần có thêm những chính sách hỗ trợ thiết thực như nhà ở xã hội, việc làm ổn định và giảm gánh nặng chi phí nuôi dạy con để người trẻ yên tâm kết hôn và sinh con", ông Ngọc nói.

Theo ông Ngọc, chỉ khi kết hợp giữa việc trang bị kiến thức và các chính sách hỗ trợ thiết thực mới có thể góp phần xây dựng những gia đình bền vững, đồng thời từng bước cải thiện tình trạng mức sinh thấp hiện nay.