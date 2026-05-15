Đề xuất một chương trình nghiên cứu dành cho các trường đại học ASEAN

Sáng nay 15.5, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp với ĐH Công nghệ và Khoa học Malaysia tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Đổi mới sáng tạo số 2026 (ICDI 2026). Hội nghị diễn ra trong hai ngày 15 và 16.5 với chủ đề “Shaping Tomorrow: Innovation & Sustainability at the Crossroads” (Định hình tương lai: Đổi mới và phát triển bền vững).

Tại hội nghị, tiến sĩ Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhận định: "Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà sự biến đổi khí hậu và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tái cấu trúc lại mọi giá trị. Các lĩnh vực công nghệ vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số đã được nhận diện và đi tiên phong. Chúng ta sẽ cùng làm rõ mối quan hệ giữa đổi mới công nghệ và phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động về môi trường, kinh tế – xã hội và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số".

Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nghe những chia sẻ về phát triển bền vững trong thời đại bùng nổ công nghệ ẢNH: MỸ QUYÊN

Theo đó, các mô hình ĐH thông minh, chuyển đổi số trong quản trị và các giải pháp tăng trưởng xanh, cách giải quyết những bài toán thực tiễn từ an ninh nguồn nước đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với tương lai được các học giả, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng thảo luận.

Các phiên tham luận và tọa đàm chuyên sâu xoay quanh các lĩnh vực trọng điểm như môi trường và phát triển bền vững; tài chính, kế toán và quản trị; quản trị kinh doanh, marketing và kinh tế; chuỗi cung ứng, vận tải và logistics; trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số theo định hướng gắn kết nghiên cứu học thuật với thực tiễn doanh nghiệp.

Là diễn giả của chủ đề "Kiến tạo Tương lai: Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững vì một tương lai tự cường", GS-TS Premkumar Rajagopal, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Malaysia, nhận định việc đón đầu các xu hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ và liên tục thích ứng trước những biến động của thị trường là vô cùng quan trọng.

"Trong một kỷ nguyên được định hình bởi sự phát triển công nghệ vượt bậc và những yêu cầu ngày càng cấp bách về phát triển bền vững, các tổ chức đang đứng trước thách thức phải cân bằng giữa đổi mới sáng tạo với khả năng chống chịu dài hạn", GS-TS Premkumar Rajagopal cho hay.

GS-TS Premkumar Rajagopal, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Malaysia, cho rằng đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững không còn là những ưu tiên xung đột lẫn nhau, mà là những động lực tương hỗ mạnh mẽ, cùng thúc đẩy sự thành công trong dài hạn ẢNH: MỸ QUYÊN

Từ yêu cầu đó, theo vị hiệu trưởng, các doanh nghiệp và tổ chức đang chuẩn bị cho làn sóng chuyển đổi lực lượng lao động thông qua việc trau dồi các kỹ năng sẵn sàng cho tương lai và thúc đẩy các hệ sinh thái thích ứng được hỗ trợ bởi nền tảng số.

"Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững không còn là những ưu tiên xung đột lẫn nhau, mà là những động lực tương hỗ mạnh mẽ, cùng thúc đẩy sự thành công trong dài hạn", ông Premkumar Rajagopal nhìn nhận.

Trong khi đó, nghiên cứu của tiến sĩ Julien Chandet, một giảng viên, nhà khởi nghiệp và phát triển dự án, đến từ Trường Kinh doanh KEDGE (Malaysia), chỉ ra quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không chỉ thay đổi các ngành công nghiệp mà còn tái định hình sự phân bổ quyền lực trong nền kinh tế thế giới.

Tiến sĩ Julien Chandet đề xuất một chương trình nghiên cứu dành cho các trường đại học ASEAN. Chương trình này sẽ liên kết các yếu tố: tính bền vững, tài chính và quản trị, chiến lược doanh nghiệp, tích hợp chuỗi cung ứng và trí tuệ nhân tạo thành một mô hình tăng trưởng xanh - số nhất quán.