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    Đêm di sản chạm thời gian

    Bài và ảnh: Nguyễn Lương Hiệu
    Bài và ảnh: Nguyễn Lương Hiệu
    Đây là bộ ảnh ghi lại sức sống bền bỉ của nghệ thuật sân khấu cổ truyền trong không gian đình miếu Nam bộ.

    Bộ ảnh mở ra bằng sự giao thoa độc đáo khi công nghệ hiện đại trở thành chiếc gương phản chiếu các giá trị xưa cũ.

    Đêm di sản chạm thời gian - Ảnh 1.

    Thần sắc hậu trường

    Lần giở từng khoảnh khắc, người xem được bước vào thế giới hậu trường linh thiêng - nơi nghệ sĩ tỉ mỉ tô điểm diện mạo, nghiêm cẩn trước giờ xuất phu diễn tích.

    Đêm di sản chạm thời gian - Ảnh 2.

    Ngưỡng cửa nghệ thuật

    Đêm di sản chạm thời gian - Ảnh 3.

    Vũ điệu binh khí

    Đêm di sản chạm thời gian - Ảnh 4.

    Cánh cửa thời gian

    Trên sân khấu, những bộ vũ đạo mạnh mẽ xen lẫn các phân cảnh nội tâm đầy cảm xúc hiện lên rực rỡ dưới ánh đèn và khói hương huyền ảo.

    Đêm di sản chạm thời gian - Ảnh 5.

    Vũ điệu thanh âm

    Đêm di sản chạm thời gian - Ảnh 6.

    Hồn thiêng sông núi

    Điểm chạm đắt giá nhất của tác phẩm kết lại ở hàng ghế khán giả. Ánh mắt trầm ngâm của cụ già tóc bạc bên cạnh sự say mê của người trẻ tuổi chính là câu trả lời cho sự trường tồn.

    Đêm di sản chạm thời gian - Ảnh 7.

    Mạch tiếp nối

    Di sản không ngủ yên trong quá khứ, nó đang sống, chuyển động và chạm vào dòng chảy thời gian bằng sự tiếp nối kiêu hãnh của các thế hệ.

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