Đêm Halloween, khám phá tinh vân Đầu Phù Thủy ma quái trên bầu trời Việt Nam

Theo EarthSky, một trong những cảnh tượng ma quái nhất trên bầu trời đêm Halloween là tinh vân Đầu Phù Thủy, với ký hiệu IC 2118. Tinh vân Đầu Phù Thủy nằm gần ngôi sao sáng nhất của chòm sao Orion, Rigel.

Tinh vân Đầu Phù Thủy ẢNH: NASA

Nếu tầm nhìn đủ rộng để bao quát cả tinh vân siêu khổng lồ xanh lam này, bạn có thể thấy "mụ phù thủy" dường như đang nhìn chằm chằm vào Rigel. Chòm sao Orion, cùng với tinh vân Đầu Phù Thủy, mọc lên từ đường chân trời phía đông trước nửa đêm ngày Halloween.

Tinh vân dài này trải rộng 70 năm ánh sáng và nằm cách trái đất 900 năm ánh sáng. Tinh vân này cực kỳ mờ nhạt, với cấp sao biểu kiến là 13, nên chỉ có thể quan sát được bằng kính thiên văn lớn.

Tinh vân Đầu Phù Thủy có gì đặc biệt?

Các nhà khoa học cho rằng đây có thể là tàn dư của một siêu tân tinh cổ đại. Tinh vân Đầu Phù Thủy được phân loại là tinh vân phản chiếu, tức là tinh vân tỏa sáng nhờ sự hỗ trợ của một ngôi sao gần đó.

Trong trường hợp này, Rigel chiếu ánh sáng rực rỡ của nó lên khí và bụi để tạo ra sự phản chiếu mà chúng ta thấy. Về cơ bản, bụi phản chiếu nhiều ánh sáng xanh hơn ánh sáng đỏ, tạo nên sắc xanh tím kỳ lạ.

"Nếu bạn thắc mắc làm sao một phù thủy có thể di chuyển trên bầu trời thì… có một tinh vân Chổi Phù Thủy nằm trong chòm sao Thiên Nga", chuyên gia chia sẻ thêm thông tin thú vị.

Bầu trời đêm Halloween có nhiều điều thú vị ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Cũng trong đêm Halloween, nếu bạn nhìn thấy một vệt sao băng, rất có thể đó là một phần của trận mưa sao băng Taurids. Mưa sao băng Bắc Taurids và Nam Taurids là những trận mưa sao băng diễn ra hằng năm, đạt cực đại vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

Các trận mưa sao băng này được biết là tạo ra những quả cầu lửa, đặc biệt là những sao băng sáng, không phải năm nào cũng có, nhưng đủ thường xuyên để các nhà thiên văn học tìm kiếm chúng. Đôi khi họ gọi chúng là cầu lửa Halloween.