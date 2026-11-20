Ngày 20.11, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM tổ chức chương trình "Hành trình khám phá tinh hoa di sản y dược Việt" nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11.2026).

Đến tham dự chương trình, nhiều người hào hứng vì được nghe nhạc, thưởng trà và trải nghiệm các phương pháp chăm sóc sức khỏe như xoa bóp, bấm huyệt, ngâm chân... ngay tại bệnh viện.

6 không gian trải nghiệm y học cổ truyền

Chương trình được thiết kế với 6 không gian trải nghiệm y học cổ truyền: Di sản y Việt, dưỡng sinh, thực dưỡng - bếp Việt dưỡng sinh, y thuật, dược cổ truyền và cây thuốc Nam, y nghệ thuật.

Người tham dự được thăm khám, bắt mạch, xoa bóp, bấm huyệt... ẢNH: HOÀI NHIÊN

Tại không gian y thuật, người tham dự được trải nghiệm các phương pháp chăm sóc sức khỏe như: bắt mạch, xoa bóp, bấm huyệt, bó thuốc, chườm ngải, cứu ngải, ngâm chân... Trong khi đó, không gian y nghệ thuật mang đến các hoạt động âm nhạc, thư pháp, thi ca, hội họa, góp phần kết nối nghệ thuật với đời sống tinh thần và văn hóa chăm sóc sức khỏe.

Không gian di sản y Việt tôn vinh những đóng góp của các bậc danh y Việt Nam, giới thiệu giá trị truyền thống và tinh thần nhân văn của y học dân tộc. Không gian dưỡng sinh hướng dẫn các bài tập điều hòa hơi thở, vận động phù hợp nhằm nâng cao sức khỏe, cân bằng thân tâm.

Ở không gian y nghệ thuật, người tham dự được nghe nhạc, thưởng trà, kết hợp với tư vấn chăm sóc sức khỏe ẢNH: HOÀI NHIÊN

Tại không gian thực dưỡng - bếp Việt dưỡng sinh, người tham dự được tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng, khám phá các món ăn, thức uống dưỡng sinh. Trong khi đó, không gian dược cổ truyền và cây thuốc Nam giới thiệu các loại cây thuốc, dược liệu, vị thuốc thông dụng, thuốc thành phẩm y học cổ truyền của viện, cùng hoạt động trải nghiệm sắc thuốc thang.