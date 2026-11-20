Ngày 20.11, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM tổ chức chương trình "Hành trình khám phá tinh hoa di sản y dược Việt" nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11.2026).
Đến tham dự chương trình, nhiều người hào hứng vì được nghe nhạc, thưởng trà và trải nghiệm các phương pháp chăm sóc sức khỏe như xoa bóp, bấm huyệt, ngâm chân... ngay tại bệnh viện.
6 không gian trải nghiệm y học cổ truyền
Chương trình được thiết kế với 6 không gian trải nghiệm y học cổ truyền: Di sản y Việt, dưỡng sinh, thực dưỡng - bếp Việt dưỡng sinh, y thuật, dược cổ truyền và cây thuốc Nam, y nghệ thuật.
Người tham dự được thăm khám, bắt mạch, xoa bóp, bấm huyệt...
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Tại không gian y thuật, người tham dự được trải nghiệm các phương pháp chăm sóc sức khỏe như: bắt mạch, xoa bóp, bấm huyệt, bó thuốc, chườm ngải, cứu ngải, ngâm chân... Trong khi đó, không gian y nghệ thuật mang đến các hoạt động âm nhạc, thư pháp, thi ca, hội họa, góp phần kết nối nghệ thuật với đời sống tinh thần và văn hóa chăm sóc sức khỏe.
Không gian di sản y Việt tôn vinh những đóng góp của các bậc danh y Việt Nam, giới thiệu giá trị truyền thống và tinh thần nhân văn của y học dân tộc. Không gian dưỡng sinh hướng dẫn các bài tập điều hòa hơi thở, vận động phù hợp nhằm nâng cao sức khỏe, cân bằng thân tâm.
Tại không gian thực dưỡng - bếp Việt dưỡng sinh, người tham dự được tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng, khám phá các món ăn, thức uống dưỡng sinh. Trong khi đó, không gian dược cổ truyền và cây thuốc Nam giới thiệu các loại cây thuốc, dược liệu, vị thuốc thông dụng, thuốc thành phẩm y học cổ truyền của viện, cùng hoạt động trải nghiệm sắc thuốc thang.
Phát biểu tại chương trình, bác sĩ Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM, nhấn mạnh di sản y học dân tộc chỉ thực sự phát triển khi được trao truyền, nghiên cứu, ứng dụng phù hợp và mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe người dân.
Người tham dự tìm hiểu không gian dược cổ truyền và cây thuốc Nam
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Theo bác sĩ Hân, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM luôn nỗ lực phát huy giá trị y học cổ truyền trên nền tảng khoa học, gắn bảo tồn với đổi mới, gắn chuyên môn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Đó cũng là ý nghĩa của định hướng "Đông y tinh hoa - Khoa học dẫn lối" mà viện luôn kiên trì theo đuổi.
Người bệnh vui hơn từ những trải nghiệm đặc biệt
Đang điều trị thoái hóa cột sống tại viện, bà Trần Thị Mai (80 tuổi, ở Đồng Nai) hào hứng tham gia các hoạt động như tập dưỡng sinh, xoa bóp và ngâm chân. "Sau khi tham gia, tôi cảm thấy tinh thần vừa phấn chấn hơn, cơ thể cũng khỏe hơn", bà cười nói.
Đến với chương trình từ sớm, chị Bùi Thị Hoàng Yến (33 tuổi, ở TP.HCM) đã tham gia hầu hết các hoạt động như: bắt mạch, xoa bóp, bấm huyệt, nghe nhạc, thưởng trà và đang chờ đến lượt xin chữ thư pháp. "Bình thường, ai vào viện cũng mang tâm lý đi chữa bệnh nên hơi ủ rũ. Khi có những hoạt động như vậy thì bệnh nhân, người nhà cũng trở nên vui vẻ hơn", chị Yến bày tỏ.
Không chỉ người bệnh, thân nhân cũng có những trải nghiệm thú vị. Ông Lưu Khánh Toàn (73 tuổi, ở TP.HCM) cho biết ông đang chăm sóc vợ tại Khoa Nội tổng hợp.
"Tôi rất bất ngờ khi được tham gia chương trình kết hợp văn hóa, nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe ngay tại bệnh viện. Đặc biệt, tôi ấn tượng với ý tưởng kết hợp âm nhạc trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, cùng trải nghiệm thưởng trà, bánh và giao lưu văn hóa", ông Toàn cho hay.
Theo ông Toàn, đây là "một sự kết hợp rất hoàn hảo". Ông cho biết sẽ ứng dụng những hoạt động thư giãn này vào cuộc sống thường ngày để nâng cao sức khỏe.
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