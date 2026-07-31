Lương y, bài thuốc gia truyền trong chiến lược phát triển y học cổ truyền VN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo xây dựng đội ngũ thầy thuốc có khả năng kết hợp hài hòa y lý y học cổ truyền (YHCT) với thành tựu y học hiện đại. Đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực YHCT, xây dựng đội ngũ thầy thuốc vừa giỏi chuyên môn, am hiểu y học hiện đại, vừa giữ vững y đức, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: "Lương y phải như từ mẫu".

Để phát triển YHCT cần chú trọng đào tạo con người, trong đó đội ngũ lương y với các bài thuốc, phương pháp chữa bệnh độc đáo ẢNH: DUY ANH

Để YHCT VN được bảo tồn và phát triển, nguồn nhân lực là yếu tố đặc biệt quan trọng. Trong đó, lương y từ lâu giữ vai trò then chốt trong việc lưu giữ, thực hành và truyền dạy tinh hoa y học dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ lương y đang đứng trước nguy cơ già hóa, trong khi nhiều bài thuốc gia truyền có nguy cơ mai một.

Cần chiến lược phát triển đội ngũ lương y

Theo PGS-TS Nguyễn Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Đông y VN, YHCT VN đang được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống y tế quốc gia. Các chủ trương lớn đều nhấn mạnh yêu cầu kế thừa, bảo tồn, phát huy giá trị YHCT và kết hợp với y học hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ định hướng đó, ông cho rằng cần nhìn nhận nghiêm túc vai trò của lương y - những người trực tiếp lưu giữ và truyền dạy tri thức YHCT.

Theo PGS-TS Hưng, tri thức của lương y không chỉ nằm trong sách vở mà còn được hình thành từ quá trình thực hành, kinh nghiệm lâm sàng qua hàng chục năm hành nghề, các bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh được truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy, lương y không chỉ là người hành nghề mà còn là những "di sản sống" của nền YHCT VN.

Ông Hưng cho biết công tác công nhận lương y đã có những bước chuyển nhất định. Quyết định 194 ngày 12.12.2019 của Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) về việc cấp giấy chứng nhận lương y cho 124 người thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội VN là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình sát hạch, công nhận đội ngũ này.

Tuy nhiên, sau đó việc công nhận lương y chưa diễn ra thường xuyên như kỳ vọng, trong khi đội ngũ này ngày càng già hóa. Nhiều người đã dành cả cuộc đời nghiên cứu, khám chữa bệnh và lưu giữ bài thuốc quý đang lần lượt nghỉ hành nghề hoặc qua đời.

Cần gìn giữ, phát huy những bài thuốc gia truyền ẢNH: DUY ANH

"Điều đáng lo ngại là khi một lương y mất đi, chúng ta không chỉ mất một người hành nghề mà còn có thể mất đi cả một kho tàng tri thức chưa được ghi chép đầy đủ. Những kinh nghiệm sử dụng cây thuốc Nam, phương pháp điều trị mang đậm bản sắc VN và các bài thuốc gia truyền có nguy cơ mai một nếu không được truyền dạy, kế thừa kịp thời", PGS-TS Hưng nói.

Theo ông Hưng, Thông tư 02 năm 2024 của Bộ Y tế về cấp giấy chứng nhận lương y, người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp YHCT với y học hiện đại tại cơ sở khám chữa bệnh là bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết những khó khăn kéo dài.

Tuy nhiên, dưới góc độ phát triển nguồn nhân lực lâu dài, vẫn cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đào tạo, đánh giá năng lực và công nhận lương y theo chuẩn thống nhất. Các quy định hiện nay chủ yếu tập trung vào những người đã hành nghề hoặc thuộc nhóm chuyển tiếp, trong khi cơ chế tạo nguồn lương y mới vẫn chưa đầy đủ.

"Nếu VN khuyến khích các cơ sở đủ điều kiện tham gia đào tạo, truyền nghề YHCT, thì cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để người học sau khi đáp ứng tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng và được đánh giá năng lực có con đường rõ ràng trở thành lương y theo quy định pháp luật", ông Hưng nhấn mạnh.

Một khoảng trống khác là nghề lương y hiện chưa có tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Theo ông Hưng, việc xây dựng chuẩn năng lực thống nhất sẽ giúp kết nối giữa đào tạo, truyền nghề, đánh giá kỹ năng và quản lý chất lượng hành nghề. Đây cũng là điều kiện quan trọng để bảo tồn giá trị YHCT trong bối cảnh hội nhập.

Thầy thuốc nhân dân, GS-TS Trương Việt Bình thăm khám cho người bệnh ẢNH: NGUYỄN ĐỨC

Đầu tư cho con người để phát triển YHCT

Theo PGS-TS Nguyễn Tuấn Hưng, YHCT VN mang bản sắc riêng, được hình thành từ điều kiện tự nhiên, nguồn cây thuốc Nam và kinh nghiệm chữa bệnh của người Việt. Vì vậy, phát triển đội ngũ lương y không chỉ là bổ sung nhân lực cho ngành y tế mà còn gìn giữ một phần di sản văn hóa và tri thức dân tộc. Ông cho rằng cần nhìn nhận lương y như một nguồn nhân lực đặc biệt của hệ thống y tế, với các giải pháp:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, đánh giá việc triển khai Thông tư 02 để hoàn thiện quy định, chú trọng hình thành nguồn lương y kế cận. Thứ hai, sớm xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề lương y làm căn cứ đào tạo, đánh giá năng lực. Thứ ba, xây dựng cơ chế đào tạo, truyền nghề và sát hạch thống nhất, vừa giữ gìn tinh hoa YHCT, vừa bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn cho người bệnh. Thứ tư, có chính sách khuyến khích các lương y cao tuổi truyền dạy, lưu giữ bài thuốc và kinh nghiệm lâm sàng, tránh thất truyền những giá trị quý báu của y học dân tộc.

"Muốn phát triển YHCT không thể chỉ đầu tư vào bệnh viện, dược liệu hay trang thiết bị. Điều quan trọng hơn là đầu tư cho con người - những người đang nắm giữ tri thức và trực tiếp truyền lại các giá trị của nền y học dân tộc", ông Hưng nhấn mạnh.

Bảo tồn bí quyết bài thuốc gia truyền

Trao đổi về những "nút thắt" trong quản lý bài thuốc gia truyền, thầy thuốc nhân dân, GS-TS Trương Việt Bình, Chủ tịch Hội Nam y VN, cho rằng cần có cách tiếp cận hài hòa để vừa bảo đảm an toàn cho người bệnh, vừa giữ được những giá trị tri thức được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Theo ông Bình, bí quyết gia truyền trong YHCT không chỉ là công thức mà còn bao gồm kinh nghiệm lựa chọn dược liệu, kỹ thuật bào chế, sao tẩm và cách phối hợp các vị thuốc theo nguyên tắc "quân - thần - tá - sứ". Đây là tài sản quý được tích lũy qua nhiều thế hệ.

"Bí quyết gia truyền chính là linh hồn của bài thuốc. Nếu áp dụng cách quản lý như thuốc hiện đại, yêu cầu công khai toàn bộ công thức, định lượng và phân tích đầy đủ hoạt chất, có thể khiến người sở hữu lo ngại mất quyền bảo vệ tài sản trí tuệ", ông Bình chia sẻ và cho rằng điều này có thể khiến một số gia đình, dòng họ nắm giữ bài thuốc quý không muốn đăng ký, dẫn đến nguy cơ mai một những giá trị của nền Nam y.

Ông Bình cho rằng cơ quan quản lý không nên chỉ tập trung vào việc yêu cầu công khai công thức, mà cần chú trọng đánh giá tính an toàn và hiệu quả thực tế của bài thuốc thông qua kiểm định độc tính, theo dõi kết quả điều trị và sự giám sát của hội đồng chuyên môn. Khi bài thuốc chứng minh được tính an toàn, không có tác dụng phụ nguy hiểm và mang lại hiệu quả điều trị, nhà nước có thể xem xét cấp phép, đồng thời bảo hộ bí quyết cho người sở hữu.

"Bảo tồn bài thuốc gia truyền không có nghĩa là giữ kín tuyệt đối, mà cần có cơ chế để những tri thức quý được kiểm chứng, bảo vệ và tiếp tục phục vụ cộng đồng", ông Bình nhấn mạnh. (còn tiếp)