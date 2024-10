Đến Đà Lạt giả du khách thuê xe máy rồi chiếm đoạt

Tối 23.10, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã di lý Tr.T.L (30 tuổi, ngụ Long An) và Ng.T.S (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) từ Đồng Nai về Đà Lạt để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 xe gắn máy mà S. và L. lừa đảo chiếm đoạt ẢNH: CACC

Theo cơ quan công an, 19 giờ tối qua 22.10, sau khi tiếp nhận tin báo của chị H.T.T.H (43 tuổi, ngụ P.1, TP.Đà Lạt) về việc bị L. và S. lừa đảo chiếm đoạt 2 xe gắn máy, Công an TP.Đà Lạt lập tức vào cuộc xác minh, điều tra, truy bắt. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, Công an TP.Đà Lạt phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai bắt được 2 đối tượng đang chạy mỗi người một xe trên đường về TP.HCM.

Trước đó, ngày 18.10, L. sử dụng tài khoản Facebook "Thích Thì Đến" đăng lên hội nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" nội dung: "Cuộc sống bế tắc quá...". Ngay lập tức, S. (thành viên trong nhóm này) dùng tài khoản "Nguyên Thanh" vào trả lời.

Sau đó, cả hai kết bạn, S. rủ L. lên TP.Đà Lạt thuê xe máy mang về TP.HCM cầm cố lấy tiền tiêu xài. Khuya 21.10, S. và L. bắt xe khách lên TP.Đà Lạt, đến sáng 22.10 thuê phòng nghỉ tại khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân.

S. tại cơ quan điều tra ẢNH: CACC

Tìm kiếm trên mạng, biết cửa hàng của chị H. có cho thuê xe máy, S. gọi đến giả vờ là khách du lịch hỏi thuê 2 xe Honda Air Blade 160 trong 3 ngày và yêu cầu chị H. mang xe đến khách sạn.

Chị H. nhờ chồng (anh P.) và em chồng (anh N.) chạy 2 xe máy Honda Vario đến khách sạn để giao. Do yêu cầu xe Air Blade 160 nên L. nói với anh N. là nhận 2 xe Honda Vario trước, đến trưa cùng ngày phải được đổi bằng xe Air Blade. Sau đó, L. đưa căn cước công dân cho anh N., thống nhất thời hạn thuê xe 3 ngày với giá 100.000 đồng/xe.

L. cùng S. đã khai nhận hành vi ẢNH: CACC

L. và S. đợi đến khoảng 15 giờ cùng ngày nhưng không thấy anh N. đưa xe đến đổi, nên trả phòng khách sạn và chạy 2 xe về TP.HCM để cầm cố. Tuy nhiên, khi cả hai chạy xe đến địa phận H.Định Quán (Đồng Nai) thì bị bắt giữ.

Công an TP.Đà Lạt khuyến cáo người dân, các cơ sở cho thuê xe máy cần nâng cao cảnh giác trước hành vi đóng giả du khách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.