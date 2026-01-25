Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Đến gian hàng tư vấn, 'được' nhiều thứ

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
25/01/2026 06:07 GMT+7

Không chỉ được nhận quà tặng, giá trị hơn là những cái 'được' từ việc trực tiếp tìm hiểu thông tin, nghe tư vấn, giải đáp thắc mắc, trải nghiệm thực tế ngành nghề... tại các gian hàng của trường ĐH, CĐ, trung tâm ngoại ngữ.

Bắt đầu từ 7 giờ sáng 24.1, đoàn xe chở học sinh (HS) lớp 12 từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần lượt "đổ bộ" xuống sân trường của Trường ĐH Đồng Nai. Gần 10.000 em tỏa ra các gian hàng để tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, đồng thời tìm hiểu thông tin tại các trường ĐH, CĐ mà mình mong muốn xét tuyển.

Nhiều HS cảm thấy tò mò, thích thú với bộ đồng phục gợi hình ảnh phi công rất ấn tượng và khác biệt của sinh viên tại gian hàng của Học viện Hàng không VN. Không chỉ đến để "chiêm ngưỡng" vẻ đẹp của những tiếp viên hàng không, phi công tương lai, HS còn đặt những câu hỏi liên quan đến các ngành học này.

Tại gian hàng của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đội ngũ chuyên gia, tư vấn viên của trường cũng liên tục giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh về sự khác biệt giữa các chương trình đào tạo của trường.

Tìm hiểu ngành học tại gian hàng tư vấn giáo dục trường ĐH Đồng Nai - Ảnh 1.

Học sinh tỉnh Đồng Nai tìm hiểu thông tin các trường thông qua các gian hàng tư vấn

ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Thu Phương, HS Trường THPT Lê Hồng Phong, bày tỏ niềm vui: "Em đã được gặp rất nhiều thầy cô là giảng viên các trường ĐH, và gặp cả các anh chị sinh viên để trực tiếp tìm hiểu về 2 ngành học em thích là marketing và quản trị khách sạn. Điều này giá trị hơn rất nhiều so với việc em đọc thông tin trên mạng".

Hàng trăm HS thích thú đến gian hàng của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn để xem vẽ thư pháp và "xin chữ" với những nội dung ý nghĩa.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết: "Tại đây, các em được gặp trực tiếp giảng viên để nghe trực tiếp về ngành nghề, cơ hội cũng như thử thách của từng ngành để biết mình có phù hợp hay không trước khi lựa chọn".

Trong khi đó, tại gian hàng của Trường CĐ Bách khoa Bách Việt, rất nhiều HS xếp hàng để được vẽ henna. Tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt, thông tin: "Gian hàng của trường hôm nay đã thu hút hàng ngàn lượt thí sinh. Ngoài tham gia các hoạt động, các em quan tâm đặc biệt đến thông tin ngành học, trong đó có các ngành thuộc lĩnh vực hàng không như quản trị kinh doanh dịch vụ hàng không, dịch vụ thương mại hàng không; các ngành công nghệ thông tin, dược, điều dưỡng, công nghệ ô tô, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống".


