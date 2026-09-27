Đi nhậu về thấy nhà cửa bừa bộn, con trai phóng hỏa khiến cha tử vong

Ngày 27.9, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nông Hồng Quảng (39 tuổi, ở thôn Suối Lau, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "giết người".

Nông Hồng Quảng bị công an tạm giữ để điều tra hành vi giết người ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 21 giờ ngày 23.9, sau khi uống rượu cùng với một số người bạn tại cửa hàng tạp hóa ở thôn Suối Lau, Nông Hồng Quảng về thì thấy nhà bừa bãi, lộn xộn nên bực tức vì cho rằng ông N.V.T (70 tuổi, cha của Quảng) ở nhà không chịu dọn dẹp.

Sau khi gọi điện cho em gái là N.T.L (ở cùng thôn) yêu cầu L. và anh trai qua nhà để đón cha về ở cùng nhưng không thấy ai đến, Quảng càng bực tức và nảy sinh ý định đốt nhà.

Quảng đến chỗ can xăng (khoảng hơn 20 lít) đang để trên rương gỗ ở gần chỗ giường ông T. đang nằm ngủ rồi mở nắp, đổ ngã can xăng xuống nền nhà để nhiên liệu tự chảy lan khắp nơi gồm chỗ giường người cha đang nằm và chảy ra đến cửa sau bếp.

Một lúc sau, Quảng đi ra cửa phía sau bếp, dùng bật lửa châm vào chỗ xăng đổ lan ra, làm lửa bốc cháy mạnh rồi bỏ chạy ra ngoài.

Lúc này, ông T. vẫn đang nằm tại giường. Khi hàng xóm xung quanh phát hiện và dập tắt lửa thì phát hiện ông T. đã tử vong.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ.

Tại cơ quan công an, Nông Hồng Quảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng lạm dụng rượu, bia dẫn đến những hành vi bạo lực mất kiểm soát. Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, làm chủ hành vi của bản thân để tránh những hậu quả đau lòng. Theo quy định của pháp luật, việc phạm tội trong tình trạng say rượu không phải là tình tiết giảm nhẹ, mà thậm chí còn là tình tiết tăng nặng trong nhiều trường hợp, đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc.