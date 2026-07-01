Đi qua tháng ngày khốn khó

Những ngày này, ê kíp thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên rong ruổi qua các ngả đường ở TP.HCM để thăm lại trẻ mồ côi được bảo trợ hoặc tài trợ học bổng của chương trình trong 5 năm qua. Chúng tôi rất ấm lòng khi thấy dù vẫn còn khó khăn, tất bật với cuộc sống nhưng các em cùng gia đình đang ngày một thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Buổi sáng tháng 6 nắng ấm, chạy vòng vèo qua mấy con đường, chúng tôi dừng lại trước một căn nhà có vài chậu kiểng xanh mướt. Đây là nhà của chị Hoàng Thị Minh Quang, người đã phải dìm nén nỗi đau để lo cho 2 con sau khi bi kịch Covid-19 ập đến…

Căn nhà nằm trong một con hẻm thuộc P.Bình Hưng, (trước đây thuộc Q.Bình Tân) TP.HCM; hai con của chị Minh Quang là cháu Trương Văn Tâm (lớp 8) và Trương Hoàng Bảo Nhi (lớp 5). Cả hai đều đang học tại những ngôi trường thuộc khu vực Q.Tân Phú cũ, vì theo chị Quang, hộ khẩu vẫn còn ở bên ấy.

Chị Hoàng Thị Minh Quang cùng hai con Trương Văn Tâm và Trương Hoàng Bảo Nhi trò chuyện với đại diện Báo Thanh Niên ẢNH: BÙI CHIẾN

N ƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI

5 năm trước, chồng chị Quang ra đi vì dịch bệnh, để lại người vợ chèo chống với 2 đứa con khi đó vừa tuổi lớp 3 và lớp 1. Khó mà kể hết những khó khăn mà chị phải đối diện trong những tháng ngày ấy. Và rồi Báo Thanh Niên, kể từ khi khởi xướng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời ngày 16.9.2021, "đã mang lại cho chị nguồn động viên tiếp sức quý giá", theo lời chị chia sẻ.

Những tháng ngày ấy vẫn luôn in đậm trong từng lời kể của chị Quang, có lúc rưng rưng, có lúc vỡ òa… Vốn là một kỹ sư tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chị Quang quê gốc ở Huế, rồi gia đình chị chuyển qua nhiều nơi ở Đắk Lắk, Quảng Ngãi và điểm dừng chân là TP.HCM. Chị lấy chồng ở đây và 2 đứa con kháu khỉnh lần lượt ra đời. Đến mùa hè năm 2021, khu vực nhà chị trở thành ổ dịch, chồng chị nhiễm bệnh và phải đi cách ly ở Thủ Đức. "Ít ngày sau, người ta gọi điện và đưa về cho tôi hũ tro cốt của chồng", chị Quang nhớ lại nỗi đau quá lớn khi đó.

Chị Lê Thị Minh Hai và hai con Gia Hân, Tuấn Huy ẢNH: BÙI CHIẾN

Nhìn 2 con còn thơ dại đã phải xa vòng tay vững chãi của cha, chị Quang gượng dậy, vượt qua những năm tháng gieo neo ấy, làm nhiều công việc để nuôi con. Để rồi bây giờ, nỗi đau phần nào vơi đi với tiếng ríu rít của bé Bảo Nhi, với chiếc huy chương giải nhì cúp bóng đá Đinh Bộ Lĩnh liên trường của Văn Tâm dịp tết Bính Ngọ vừa qua. Chị nói: " Bây giờ thì đã ổn hơn rất nhiều, tôi và nhiều gia đình vô cùng biết ơn Báo Thanh Niên và bạn đọc của báo, đã khởi xướng một chương trình đặc biệt nhân văn, trợ giúp vật chất, quan tâm đến đời sống tinh thần. Mỗi khi cùng các gia đình đến tòa soạn Báo Thanh Niên, tôi cảm thấy ấm áp vì được chia sẻ tình cảm giữa những người đồng cảnh ngộ". Và chị cười, một nụ cười của người phụ nữ đã đi qua giông bão cuộc đời!

Hằng ngày, chị Lê Thị Minh Hai miệt mài với công việc may gia công để nuôi con ăn học ẢNH: BÙI CHIẾN

B ỀN BỈ VỚI CHIẾC MÁY MAY

Rời nhà chị Quang, chúng tôi trực chỉ P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM. Loay hoay gọi điện một lúc vì không biết phải rẽ vào hẻm nào, chúng tôi thấy chị Lê Thị Minh Hai đi xe đạp điện ra đầu ngõ đón. Té ra, khi nãy chị đang mải miết bên chiếc máy may nên không nghe điện thoại. Trong ngôi nhà nhỏ nằm cạnh căn nhà lớn của ông bà ngoại các cháu chất khá nhiều vật liệu may gia công. Hai chị em Gia Hân và Tuấn Huy (năm học sau sẽ vào lớp 9 và lớp 7), ra chào chúng tôi và đứng cạnh mẹ nghe chuyện. Chồng chị Hai qua đời vì Covid-19 ở tuổi 56 và từ đó, chị cũng phải vượt qua bao gian nan để nuôi nấng và giữ cho các con được tiếp tục đến trường. Chị chia sẻ: "Cũng nhờ Báo Thanh Niên nhiều lần hỗ trợ và bảo trợ nên mấy mẹ con tôi mới vượt qua được. Thời gian sau này, biết hoàn cảnh của tôi nên nhiều bạn hàng cũng san sẻ hàng cho tôi may. Miệt mài như thế, kiếm một ngày vài ba trăm ngàn đồng cũng đỡ tiền ăn tiền học cho ba mẹ con".

Chị Hai vừa ngồi nói chuyện, vừa đạp đều chiếc máy may và những vành nón vải hiện hình sau từng nhịp. Chúng tôi hình dung sự đều đặn ấy, qua ngày qua đêm đã tiếp thêm nghị lực cho người mẹ vì các con mà bền bỉ làm việc. Câu nói "Giờ đã thấy lạc quan hơn, thoải mái hơn" của chị khiến lòng chúng tôi mát dịu trên đường về dưới cái nắng mùa hè…