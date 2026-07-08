Điểm chuẩn lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản (TP.HCM) tăng hơn 10 điểm so với năm 2025

UBND phường Bình Trưng (TP.HCM) công bố điểm chuẩn lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản năm học 2026-2027 là 65,5 điểm. Năm 2025, điểm chuẩn lớp 6 vào trường này là 54,9 điểm, như vậy so với năm trước, năm nay điểm chuẩn tăng 10,6 điểm.

Đồng thời, nhà trường cũng thông báo, phụ huynh có nhu cầu phúc khảo, nộp đơn từ nay đến trước 16 giờ 30 ngày 9.7. Dự kiến ngày 11.7 công bố kết quả chấm phúc khảo.

Vào ngày 1.7 vừa qua đã có khoảng 900 thí sinh tham dự bài khảo sát lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản. Với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 là 350 học sinh, tỷ lệ chọi của trường này vào khoảng 1/2,62.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS của TP.HCM thực hiện khảo sát tuyển sinh lớp 6 cùng ngày để giảm tình trạng thí sinh "ảo". Trong đó, đề khảo sát của cả 5 trường đều do Sở GD-ĐT TP.HCM ra. Riêng phần khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết) trong bài khảo sát vào lớp 6 của 4 trường THCS không có phần nghe hiểu như Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Điểm chuẩn lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng, TP.HCM) năm 2026 tăng cao ẢNH: WEBSITE NHÀ TRƯỜNG

Sáng 7.7, các trường tổ chức tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức khảo sát đánh giá năng lực đã công bố điểm khảo sát của khoảng 9.000 thí sinh tham dự đồng thời với điểm chuẩn trúng tuyển. Riêng Trường THCS Trần Quốc Toản thông báo sẽ công bố điểm chuẩn lớp 6 sau khi hoàn tất công tác chấm phúc khảo.

Tuy nhiên khá nhiều phụ huynh học sinh đã phản ứng và mong muốn nhà trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 6 vào trường cùng với các trường tổ chức khảo sát lớp 6 của TP.HCM.

Trước phản ánh của phụ huynh học sinh, chiều qua, 7.7, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một lãnh đạo của UBND phường Bình Trưng cho biết, Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh đã được thông báo trước đó. Tuy nhiên, sau khi công bố điểm khảo sát của khoảng 900 thí sinh, phường nắm được thông tin phụ huynh học sinh có mong muốn công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 6 vào trường cùng với các trường tổ chức khảo sát lớp 6 của TP.HCM.

Sau khi tiếp nhận những thông tin từ phụ huynh học sinh, lãnh đạo UBND phường Bình Trưng cho biết đã chỉ đạo ngay Phòng Văn hóa- Xã hội phối hợp với Trường THCS Trần Quốc Toản rà soát và tham mưu ngay việc công bố điểm chuẩn lớp 6 sớm.