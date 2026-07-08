Điểm chuẩn lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản (TP.HCM) tăng hơn 10 điểm so với năm 2025

UBND phường Bình Trưng (TP.HCM) công bố điểm chuẩn lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản năm học 2026-2027 là 65,5 điểm. Năm 2025, điểm chuẩn lớp 6 vào trường này là 54,9 điểm, như vậy so với năm trước, năm nay điểm chuẩn tăng 10,6 điểm.
Đồng thời, nhà trường cũng thông báo, phụ huynh có nhu cầu phúc khảo, nộp đơn từ nay đến trước 16 giờ 30 ngày 9.7. Dự kiến ngày 11.7 công bố kết quả chấm phúc khảo.
Vào ngày 1.7 vừa qua đã có khoảng 900 thí sinh tham dự bài khảo sát lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản. Với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 là 350 học sinh, tỷ lệ chọi của trường này vào khoảng 1/2,62.
Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS của TP.HCM thực hiện khảo sát tuyển sinh lớp 6 cùng ngày để giảm tình trạng thí sinh "ảo". Trong đó, đề khảo sát của cả 5 trường đều do Sở GD-ĐT TP.HCM ra. Riêng phần khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết) trong bài khảo sát vào lớp 6 của 4 trường THCS không có phần nghe hiểu như Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.
Sáng 7.7, các trường tổ chức tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức khảo sát đánh giá năng lực đã công bố điểm khảo sát của khoảng 9.000 thí sinh tham dự đồng thời với điểm chuẩn trúng tuyển. Riêng Trường THCS Trần Quốc Toản thông báo sẽ công bố điểm chuẩn lớp 6 sau khi hoàn tất công tác chấm phúc khảo.
Tuy nhiên khá nhiều phụ huynh học sinh đã phản ứng và mong muốn nhà trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 6 vào trường cùng với các trường tổ chức khảo sát lớp 6 của TP.HCM.
Trước phản ánh của phụ huynh học sinh, chiều qua, 7.7, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một lãnh đạo của UBND phường Bình Trưng cho biết, Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh đã được thông báo trước đó. Tuy nhiên, sau khi công bố điểm khảo sát của khoảng 900 thí sinh, phường nắm được thông tin phụ huynh học sinh có mong muốn công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 6 vào trường cùng với các trường tổ chức khảo sát lớp 6 của TP.HCM.
Sau khi tiếp nhận những thông tin từ phụ huynh học sinh, lãnh đạo UBND phường Bình Trưng cho biết đã chỉ đạo ngay Phòng Văn hóa- Xã hội phối hợp với Trường THCS Trần Quốc Toản rà soát và tham mưu ngay việc công bố điểm chuẩn lớp 6 sớm.
Điểm chuẩn lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm nay là 75,25 điểm, tăng 2 điểm so với năm trước.
Học sinh trúng tuyển lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa nộp hồ sơ nhập học từ ngày 8.7 đến trước 16 giờ 30 ngày 14.7. Sau khi kết thúc thời gian quy định, học sinh không nộp hồ sơ nhập học, trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
Điểm chuẩn lớp 6 Trường THCS Hoa Lư (P. Tăng Nhơn Phú) năm học 2026 - 2027 đối với các chương trình học như sau:
- Chương trình tiếng Anh tăng cường: 66,25 điểm.
- Chương trình tiếng Anh tăng cường kết hợp tiếng Anh toán - khoa học: 54 điểm.
- Chương trình tích hợp: 61,75 điểm.
Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học từ 8 giờ ngày 8.7 đến 16 giờ 30 ngày 14.7 (trừ ngày chủ nhật) tại Trường THCS Hoa Lư.
Điểm chuẩn lớp 6 Trường THCS Bình Thọ (P.Thủ Đức) là 65 điểm.
Nhà trường thông báo phụ huynh cần đăng ký nhập học tại cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp trước khi nộp hồ sơ trực tiếp.
Điểm chuẩn lớp 6 Trường THCS Nguyễn An Ninh (P. Tam Thắng) là 66,5 điểm. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ và xác nhận nhập học trong thời gian từ ngày 9.7 đến 16 giờ 30 ngày 10.7.
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