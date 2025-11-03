Điểm sáng đáng chú ý của Honda tại triển lãm Japan Mobility Show 2025

Japan Mobility Show 2025 - Triển lãm ô tô Nhật Bản (tên gọi mới của Tokyo Motor Show trước đây) trở thành sân khấu để các hãng xe trình diễn các sản phẩm công nghệ và chiến lược tương lai. Đến với triển lãm năm nay, Honda cho thấy sự chuyển mình khi định hướng phát triển thành công ty giải pháp di chuyển toàn diện, vượt ra khỏi lĩnh vực ô tô truyền thống.

Khu trưng bày Honda tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 ẢNH: HVN

Trong buổi gặp gỡ giứoi truyền thông quốc tế, ông Toshihiro Mibe - Chủ tịch Honda đã nhấn mạnh việc đang từng bước hiện thực hóa các ý tưởng liên quan đến di chuyển không chỉ trên đường bộ, mà còn cả hàng không, đường biển và không gian.

Loạt xe ý tưởng điện khí hóa của Honda

Đứng trước những biến động về thị trường, nhu cầu người dùng thay đổi đối với ô tô thuần điện (EV), Honda chia sẻ định hướng phát triển xe xanh thế hệ mới thuộc dòng Honda 0 Series. Đây là dòng xe phát triển từ nền tảng mới theo triết lý "Thin, Light, and Wise", hiểu nôm na là "Mỏng, nhẹ và tinh tế".

Honda 0 Saloon thiết kế tối giản, tinh gọn nhằm mang lại không gian rộng rãi cho khoang cabin ẢNH: HVN

Theo đó, hãng xe Nhật Bản muốn các mẫu xe EV trong tương lai sẽ giảm trọng lượng, thiết kế tinh giản nhưng vẫn đáp ứng hiệu quả vận hành và trải nghiệm lái. Dòng 0 Series sẽ sử dụng hệ điều hành do chính Honda phát triển, cho phép cập nhật phần mềm liên tục sau khi xe bán ra thị trường và học hỏi thói quen người lái để tối ưu vận hành.

Trong dải sản phẩm 0 Series, xe ý tưởng 0 Saloon phát triển trên nền tảng khung gầm thấp dành cho xe điện, có kiểu dáng thể thao, nắp ca-pô ngắn để tối ưu không gian cabin rộng rãi. Ngoài ra, concept 0 SUV sẽ là xe gầm cao đầu tiên của dòng 0 Series dự kiến tung ra thị trường trong thời gian tới, sở hữu thiết kế ngoại thất tối giản, nội thất rộng rãi và tầm nhìn thoáng đãng.

Bản thương mại của Honda 0 alpha sẽ gia nhập thị trường Nhật Bản, Ấn Độ vào năm 2027 ẢNH: HVN

Honda 0 alpha được hãng xe Nhật Bản định vị ở phân khúc SUV đô thị. Xe có thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, tỷ lệ thân xe được tối ưu để khoang nội thất rộng rãi trong khi vẫn có khoảng sáng gầm cao. Dự kiến, mẫu xe này sẽ được thương mại hóa trên toàn cầu, phân phối đầu tiên tại Nhật Bản, Ấn Độ vào năm 2027.

Ngoài các mẫu xe thương hiệu Honda, hãng xe Nhật Bản còn trình làng RSX Prototype concept mang thương hiệu cao cấp Acura. Tương tự các mẫu mã kể trên, Acura RSX Prototype cũng ứng dụng nền tảng mới do Honda phát triển và trang bị hệ điều hành Asimo mới.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý tại khu vực trưng bày của Honda là nguyên mẫu Super - One với thiết kế nhỏ gọn, tối ưu cho đô thị, nhưng vẫn mang trải nghiệm lái thể thao. Xe trang bị chế độ lái Boost Mode, giúp tăng công suất và tạo hiệu ứng âm thanh mô phỏng tiếng pô và sang số, mang lại cảm giác lái gần giống xe động cơ đốt trong.

Honda Super - One bản thương mại nhỏ gọn hướng đến người dùng sống ở đô thị

ẢNH: HVN

Honda cho biết, Super - One sẽ là một trong những mẫu EV đầu tiên có mặt trên thị trường, dự kiến "trao tay" khách hàng tại Nhật Bản từ năm 2026.

Ngoài mảng ô tô, Honda cũng giới thiệu xe máy điện ý tưởng EV Outlier. Đây được xem như tương lai của xe máy điện của Honda kể từ sau năm 2030 với thiết kế phá cách và sử dụng hai mô-tơ điện đặt trong bánh xe.

Song song với việc điện khí hóa sản phẩm, Honda tiếp tục hoàn thiện hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, với khả năng điều khiển ga và vô-lăng tự động sau khi người lái thiết lập điểm đến. Các tính năng này đang được thử nghiệm, dự kiến trang bị cho các dòng xe điện và lai điện (hybrid) từ năm 2027.

Đặc biệt, để củng cố cho định hướng "công ty giải pháp di chuyển toàn diện," Honda đã trưng bày mẫu tên lửa từng được thử nghiệm phóng và hạ cánh vào tháng 6.2025. Đây là loại tên lửa có thể tái sử dụng nhiều lần và dùng nhiên liệu thân thiện môi trường.

Với sự xuất hiện của hàng loạt xe điện ý tưởng cùng các công nghệ mới, Honda cho thấy sự nghiêm túc trong việc chuyển mình sang điện khí hóa. Đây cũng là cách hãng xe Nhật Bản tạo được chất riêng trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu có nhiều biến động.