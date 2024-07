Điểm xung đột: Nga cảnh báo đáp trả Mỹ; Thổ Nhĩ Kỳ dọa Israel?

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho hay tuyên bố đã kiểm soát Progres và Yevgenivka, hai làng cách nhau vài km. Điện Kremlin gần đây tập trung năng lực tấn công vào Donetsk, và đến nay đã kiểm soát được gần 12 làng kể từ đầu tháng 7.

Ukraine chưa bình luận về thông tin Nga nói giành thêm lãnh thổ, nhưng Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine vào sáng 28.7 cho hay trong vòng 24 giờ đã đẩy lùi 29 cuộc tấn công của Nga vào Donetsk.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi đồng minh tiếp tục cung cấp cho nước này các hệ thống phòng không và vũ khí tấn công tầm xa.

Theo thống kê của quân đội Ukraine, chỉ tính riêng trong tuần này, Nga đã triển khai gần 700 bom dẫn đường và hơn 100 máy bay không người lái (UAV) cảm tử trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Trong bài phát biểu qua video tối 28.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Tôi đã thảo luận với Tổng tư lệnh Syrsky về các hành động của chúng ta hiện tại cũng như trong tương lai gần. Ukraine có sức mạnh để đạt được các mục tiêu của mình”.

Ông Zelensky ca ngợi Lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 25, chiến đấu theo hướng Pokrovsk (Avdiivka); Lữ đoàn đổ bộ đường không độc lập số 95, chiến đấu theo hướng Toretsk, đã “cực kỳ hiệu quả, chứng minh bản thân trong tuần này cũng như nhiều tuần khác”.

Ông cũng biểu dương Cục 9 của Tổng cục Tình báo quốc phòng (GRU) do đạt được kết quả trong các vụ tấn công vào các sân bay quân sự Nga vì “độ chính xác ở khoảng cách gần 1.800km tính từ biên giới Ukraine”.

Reuters hôm 29.7 đưa tin quân đội Ukraine nói rằng lực lượng Nga đang thực hiện các cuộc tấn công dữ dội nhất của họ gần thành phố chiến lược phía đông Pokrovsk, đe dọa một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Ukraine trong khu vực miền đông.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong một bản cập nhật chiến trường thường kỳ rằng giao tranh trên mặt trận Pokrovsk là ác liệt nhất ở bất kỳ nơi nào ở phía đông, đồng thời nói thêm rằng Ukraine đã đẩy lùi 52 cuộc tấn công của Nga ở đó trong 24 giờ qua.

Pokrovsk được xem là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, nằm trên một con đường chính đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế quan trọng đến các tiền đồn khác do Ukraine kiểm soát, chẳng hạn như các thị trấn Chasiv Yar và Kostiantynivka.

Chuyển sang các thông tin về tình hình xung đột ở Trung Đông. Nội các an ninh Israel đã ủy quyền cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant quyết định cách thức và thời gian phản ứng với vụ tấn công chết người tại cao nguyên Golan.

Theo tờ The Times of Israel, nội các an ninh Israel đã có cuộc họp kéo dài 4 giờ trong ngày 28.7 để bàn bạc về vụ tấn công tại cao nguyên Golan trước đó một ngày khiến 12 thanh thiếu niên thiệt mạng.

Nội các ủy quyền cho Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Gallant quyết định quy mô, thời gian phản ứng với vụ tấn công mà Tel Aviv cáo buộc do lực lượng Hezbollah tại Li Băng tiến hành.

Trong khi đó, Hezbollah đã bác bỏ cáo buộc nhóm này gây ra vụ tấn công chết chóc nhất đối với Israel từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào ngày 7.10.2023. THeo Hezbollah, một tên lửa phòng không của Israel rơi xuống đã gây ra vụ nổ.

Còn theo Bộ Ngoại giao Israel, quả rốc két rơi xuống sân bóng tại làng Majdal Shams khiến các thanh thiếu niên thiệt mạng là do Iran sản xuất và chỉ có Hezbollah sở hữu.

Nhà Trắng trong ngày 28.7 cũng tố cáo Hezbollah đứng sau vụ việc trong khi Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, đang là ứng viên tranh cử tổng thống, bày tỏ sự ủng hộ vững chắc cho an ninh của Israel.

Kính mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 29.7.2024 của Báo Thanh Niên.