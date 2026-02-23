Những ngày cuối tháng, nhiều người trẻ có thói quen kiểm tra tài khoản ngân hàng trước khi tính toán các khoản phải chi như tiền trọ, tiền điện nước, tiền xăng xe, tiền ăn… Nếu còn dư một chút mới dám nghĩ đến một khóa học nâng cao kỹ năng hay một chuyến về quê thăm gia đình.

Cử tri trẻ tham gia kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ẢNH: TỪ CLIP BÁO THANH NIÊN

Hãy viết và gửi về diễn đàn "Người trẻ mong gì từ đại biểu?" tại địa chỉ: ykiencutritre@thanhnien.vn. Những ý kiến hay sẽ được đăng tải và trả nhuận bút theo quy định.

Cuộc sống của người trẻ hôm nay không thiếu ước mơ. Tuy nhiên, ước mơ ấy luôn song hành với những bài toán rất cụ thể về cơm, áo, gạo, tiền.

Sinh viên năm cuối thấp thỏm chờ đợi phản hồi từ nhà tuyển dụng. Công nhân trẻ tính toán từng đồng lương trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Người mới khởi nghiệp thì loay hoay với thủ tục, mặt bằng, vốn liếng. Bạn trẻ ở quê băn khoăn có nên lên thành phố tìm cơ hội... Những câu chuyện ấy phủ kín từng ngóc ngách đời sống người trẻ và đều có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Có thể nói bầu cử là một cách để mọi người gửi gắm ước mơ. Mỗi lá phiếu là một lựa chọn cho hướng đi của chính sách. Sau mỗi lá phiếu là một kỳ vọng về việc làm ổn định, mức thu nhập đủ sống, môi trường làm việc công bằng, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, những khu nhà ở xã hội thực sự đến được với công nhân trẻ, giao thông thuận tiện hơn, môi trường sạch hơn, cơ hội phát triển không chỉ tập trung ở vài đô thị lớn…

Những quyết định liên quan đến đào tạo nghề, phát triển kinh tế địa phương, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, quy hoạch đô thị, an sinh xã hội… đều được bàn thảo, thông qua và giám sát tại nghị trường. Những đại biểu được lựa chọn sẽ thay mặt cử tri tham gia quá trình đó.

Vì thế, người trẻ không thể đứng ngoài. Thanh niên hôm nay không thờ ơ mà rất quan tâm đến thị trường lao động, chính sách học phí, cơ hội chuyển đổi số, các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo… Thế nhưng, quan tâm thôi là chưa đủ. Xã hội phát triển bền vững cần những công dân trẻ chủ động bày tỏ quan điểm, cần tiếng nói của thế hệ đang trực tiếp lao động, học tập và sáng tạo.

Diễn đàn "Người trẻ mong gì từ đại biểu?" được mở ra với mong muốn tạo không gian để những trăn trở rất đời thường kể trên được bày tỏ một cách thẳng thắn, có trách nhiệm.

Bạn có thể viết về áp lực tìm việc sau tốt nghiệp, hay chia sẻ về những khó khăn khi thuê trọ, khi tiếp cận nhà ở xã hội, bày tỏ kỳ vọng về chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đề xuất những giải pháp để địa phương mình giữ chân người trẻ, hoặc nói về mong muốn được đối thoại nhiều hơn với đại biểu trong suốt nhiệm kỳ.

Mỗi ý kiến, dù nhỏ, đều góp phần làm rõ bức tranh chung về nhu cầu và khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay. Từ những câu chuyện tưởng như riêng lẻ, chúng ta có thể nhìn thấy những vấn đề chung cần được quan tâm giải quyết.

Bầu cử không chỉ là một ngày cầm lá phiếu. Đó là cả quá trình xác định kỳ vọng và lựa chọn đại diện. Trước khi bước vào phòng bỏ phiếu, hãy thử tự hỏi: "Tôi mong điều gì cho 5 năm tới?", "Tôi mong điều gì cho nơi mình đang sống và làm việc?", "Tôi mong đại biểu sẽ hành động ra sao để cuộc sống của người trẻ tốt hơn?".

Đừng nghĩ rằng tiếng nói của mình quá nhỏ giữa rất nhiều ý kiến khác. Mọi thay đổi lớn đều bắt đầu từ những suy nghĩ rất thật, rất đời thường. Có thể bạn chỉ muốn nói về một lần đi xin việc bị từ chối vì thiếu kinh nghiệm. Có thể bạn muốn kể về áp lực tiền trọ mỗi tháng. Có thể bạn chỉ đơn giản mong có một chính sách rõ ràng hơn, công bằng hơn cho người trẻ.

Chính những điều ấy là chất liệu sống động nhất của đời sống hôm nay. Trước khi lựa chọn đại biểu để gửi gắm, hãy xác định và viết ra những điều bạn mong chờ. Đừng để những băn khoăn chỉ nằm trong cuộc trò chuyện với bạn bè, trong những dòng trạng thái vội vàng trên mạng xã hội rồi trôi đi. Hãy viết suy nghĩ của mình gửi đến diễn đàn này như một thông điệp chính thức của một công dân trẻ.

Biết đâu, từ chính những dòng chữ của bạn, một vấn đề sẽ được nhìn nhận rõ hơn. Biết đâu, một đề xuất sẽ chạm tới những người có trách nhiệm. Và ít nhất, khi nhìn lại chặng đường tuổi trẻ của mình, bạn có thể tự tin rằng mình đã không đứng ngoài hành trình phát triển của đất nước.