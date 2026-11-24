Dàn diễn viên cùng đạo diễn Hàm Trần (giữa) tại buổi chiếu phim Con mắt thứ ba hôm 23.11 Ảnh: ĐPCC

Hôm 23.11, đoàn phim Con mắt thứ ba tổ chức buổi chiếu phim tại TP.HCM, chính thức giới thiệu dự án đến truyền thông và người hâm mộ. Bên cạnh đạo diễn Hàm Trần, sự kiện còn có sự tham gia của các diễn viên như: Đoàn Minh Anh, Loube Nguyễn, Ba Tây, Ngọc Phước, Trương Minh Thảo, Trần Nghĩa, Kiều Trinh...

Tại sự kiện, Thanh Niên đã có dịp trò chuyện với diễn viên Kiều Trinh về quá trình đồng hành cùng đạo diễn Hàm Trần qua dự án điện ảnh này. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai bà Út - dì của Viễn, là người có liên quan đến những sự kiện kỳ bí, mở ra chuỗi biến cố kinh hoàng trong phim. Bên cạnh câu chuyện làm nghề, cô cũng trải lòng về cuộc sống và những dự định ở tuổi U.50.

Kiều Trinh 'giải oan' cho Hàm Trần

Đối với Kiều Trinh, việc được hợp tác cùng đạo diễn Hàm Trần qua nhiều dự án là điều vô cùng may mắn Ảnh: ĐPCC

* Xin chào diễn viên Kiều Trinh. Cơ duyên nào đưa chị đến với Con mắt thứ ba - dự án mới của đạo diễn Hàm Trần?

- Diễn viên Kiều Trinh: Ai cũng biết những phim tôi đã tham gia với anh Hàm Trần không còn là "cơ duyên" nữa, gần như đã trở thành ê kíp người nhà rồi. Nói đùa thôi (cười).

Tôi may mắn từng làm việc với anh Hàm Trần cách đây hơn 10 năm, từ dự án đầu tiên của anh khi trở về Việt Nam. Đến nay, đây đã là dự án thứ 6 tôi có dịp hợp tác cùng anh. Mỗi khi có kịch bản, anh Hàm Trần thường nghĩ ngay đến diễn viên phù hợp với từng nhân vật, gần như đã "đo ni đóng giày" cho họ. Vì vậy, trong hầu hết các bộ phim của anh, khán giả sẽ bắt gặp nhiều gương mặt quen thuộc từng xuất hiện ở những dự án trước.

Tuy nhiên, điều đặc biệt là ở mỗi bộ phim, mỗi dự án của anh, khán giả lại được nhìn thấy một hình ảnh rất khác của Kiều Trinh cũng như các diễn viên khác. Các nhân vật không bị trùng lặp hay lặp lại màu sắc từ những vai diễn trước đó. Đó là điều tôi cảm thấy may mắn nhất khi có cơ hội làm việc cùng đạo diễn Hàm Trần.

* Ngoài mối quan hệ "ê kíp người quen", đâu là những lý do khiến chị tiếp tục lựa chọn đồng hành cùng đạo diễn Hàm Trần?

- Thật sự, nếu nói riêng về đạo diễn Hàm Trần, lý do đầu tiên khiến tôi nhận lời là không muốn bỏ lỡ bất cứ dự án nào của anh, dù vai diễn lớn hay nhỏ. Chỉ cần là một vai diễn, dù chỉ xuất hiện trong một phân đoạn của phim anh, tôi cũng sẵn sàng nhận lời, bởi nếu bỏ lỡ, tôi sẽ cảm thấy rất tiếc.

Lý do thứ hai, mỗi dự án của anh đều mở ra cho tôi một cánh cửa để khám phá một con người mới thông qua vai diễn mới. Ở mỗi dự án, tôi lại được hóa thân thành một con người hoàn toàn khác. Bản thân tôi cũng cảm nhận rõ điều đó.

Lý do thứ ba là tôi luôn học hỏi được nhiều điều từ anh. Mỗi dự án đều mang đến những trải nghiệm và kiến thức mới, giúp tôi có thêm cơ hội trau dồi bản thân.

Trong mắt nhiều diễn viên, đạo diễn Hàm Trần là người vô cùng khó tính khi vào công việc Ảnh: ĐPCC

* Trong giới làm phim có lời đồn rằng, nhiều diễn viên lần đầu hợp tác với đạo diễn Hàm Trần áp lực đến mức... muốn bỏ nghề. Chị có từng nghe câu chuyện này?

- Tôi có nghe điều đó, nghe rất nhiều. Mỗi lần nghe mọi người nhắc đến, tôi chỉ cười thôi. Ngay cả khi tham gia những đoàn phim khác, tôi cũng thường được hỏi về chuyện này. Ngay cả Sỹ Toàn, một diễn viên có nhiều năm kinh nghiệm và diễn xuất rất tốt, cũng từng tâm sự rằng đôi lúc Toàn cảm thấy khớp, run vì chưa hiểu ý đồ cũng như cách làm việc của anh Hàm, thậm chí có lúc còn bị anh la.

Tuy nhiên, tôi nghĩ phần lớn áp lực đến từ việc các diễn viên chưa thực sự hiểu cách làm việc của anh. Vì vậy, tôi thường động viên các bạn hãy cố gắng thêm, bởi khi đã hiểu anh Hàm Trần, các bạn sẽ nhận ra mình may mắn và hạnh phúc khi có cơ hội làm việc cùng anh.

Bản thân tôi cũng có trải nghiệm tương tự khi đưa con trai là bé Kỳ Phong tham gia phim Tiệm ăn của quỷ. Tôi rất vui khi con có cơ hội làm việc với một đạo diễn mà mình luôn trân trọng, yêu quý và nể phục. Tôi chỉ dặn con cố gắng, còn khi bước vào phim trường, con phải tự mình trải nghiệm và khám phá vai diễn. Tôi không can thiệp vào quá trình diễn xuất để con có thể học hỏi trực tiếp từ đạo diễn. Đối với tôi, đó là một cơ hội đáng quý.

* Dạo gần đây thấy chị xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng ở đủ dạng vai. Điều gì khiến chị vẫn giữ được sự "máu lửa" đến vậy?

- Vì tôi vẫn được sống với nghề. Tôi từng chia sẻ điện ảnh là cánh cửa thứ hai, gần như là cả cuộc đời mình, giúp mọi người biết đến Kiều Trinh và cả các con của tôi.

Ở nhà, tôi có thờ Tổ nghề. Mỗi ngày trước khi đi làm, tôi đều thắp nhang và khấn nguyện: "Hết kiếp này sang kiếp sau, con vẫn muốn được làm người con của Tổ, được đi trên con đường nghệ thuật". Tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi được làm nghề.

Kiều Trinh bên các con Ảnh: NVCC

* Có phải vì các con cũng theo nghề, cùng "ăn cơm Tổ", nên chị càng cố gắng để làm gương và mong Tổ thương các con hơn?

- Điều đó tất nhiên, nhưng tôi không bao giờ ép buộc hay cố gắng hướng con phải theo nghề mình. Tôi luôn nói đây là nghề chọn người chứ không phải mình chọn nghề.

Hồi xưa tôi ở quê, học vấn không cao, chỉ học hết cấp hai rồi học thợ may, xuống TP.HCM làm may chứ chưa từng mơ làm diễn viên nổi tiếng. Cơ duyên đưa đẩy từ bộ phim Mùa len trâu, tôi gắn bó với nghề hơn 20 năm. Chính nghệ thuật đã mở ra cánh cửa thay đổi cuộc đời tôi và mang lại cơ hội tốt cho các con.

Tôi giải thích về nghề cho con hiểu, nhưng cơ duyên mỗi đứa mỗi khác. Con gái lớn Thanh Tú từng nổi tiếng qua nhiều phim điện ảnh, nhưng đến một lúc bé thấy đủ, chọn rẽ hướng sang thiết kế đồ họa, tôi vẫn hoàn toàn ủng hộ. Còn Kỳ Phong, ban đầu tôi không định hướng vì thấy con ham chơi, nhưng "Tổ nghề chọn" và con rất hợp, biết yêu nghề. Riêng bé Út có máu nghệ thuật từ nhỏ, mê hát hò nhưng vì học hành hơi chểnh mảng nên tôi từng từ chối nhiều lời mời đóng phim để con tập trung học. Khi con học giỏi, đọc được kịch bản, hiểu trách nhiệm thì tôi mới cho con tham gia. Với tôi, làm gì cũng phải đặt trách nhiệm và đạo đức lên hàng đầu.

'Chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm một nơi nương tự'

* Làm mẹ đơn thân, một mình nuôi ba người con có vất vả không, thưa chị?

- Mọi người cũng biết tôi là mẹ đơn thân, không có ai chu cấp nhưng vẫn nuôi được các con khôn lớn. May mắn là tôi được sống với nghề, con đường nghệ thuật vẫn luôn rộng mở. Dù những năm gần đây, tôi chủ yếu đóng vai phụ, vai nhỏ, nhưng vì xuất thân từ quê nên mức sống và chi tiêu của tôi khá bình dân. Tôi biết cách co kéo, liệu cơm gắp mắm nên bao nhiêu cũng đủ. Ông bà nói "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" là vậy (cười).

Ở tuổi 49, nữ diễn viên vẫn luôn kính nghiệp, miệt mài đóng phim mà không màng đến vai lớn hay nhỏ Ảnh: NVCC

* Nghề diễn vốn thu nhập bấp bênh, chị xoay xở thế nào để lo cho gia đình?

- Chính xác là thu nhập không ổn định, nhưng tôi phải tự biết xoay xở và cân đối chi tiêu. Nhờ gắn bó với nghề suốt 23 năm qua mà tôi vẫn nuôi được các con ăn học nên người.

Trước đây, khi còn trẻ, tôi cũng từng thử kinh doanh, mở nhà hàng nhưng vì tính nghệ sĩ không hợp với thương trường nên thất bại, mất vốn đầu tư. Sau biến cố tai nạn chấn thương đầu khiến trí nhớ suy giảm, tinh thần không còn như xưa để phân tâm làm nhiều việc, tôi quyết định chỉ tập trung duy nhất vào sở trường diễn xuất.

Dù từng có giai đoạn vừa đi làm, vừa nuôi con, vừa thất bại trong kinh doanh, nhưng nhìn các con, tôi không cho phép mình gục ngã mà phải tiếp tục đứng dậy và thay đổi.

* Sau bao thăng trầm, chị có từng nghĩ đến việc tìm một "bờ vai" để nương tựa, san sẻ bớt áp lực cuộc sống?

- Hạnh phúc hiện tại với tôi là có công việc ổn định, các con bình an và gia đình khỏe mạnh. Với tôi, các con chính là tài sản, là hơi thở và lẽ sống. Chừng đó đã quá đủ rồi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm một nơi nương tựa hay dựa dẫm vào ai, bởi tôi đã quen với cuộc sống tự lập. Nếu có duyên gặp được một người bạn tri kỷ, có thể thấu hiểu và chia sẻ cuộc sống thì đó là điều đáng vui. Còn nếu không, một mình tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng.

Người ta thường nói phụ nữ mạnh mẽ thì dễ thiệt thòi. Đôi lúc, tôi cũng tự hỏi tại sao khi gặp chuyện buồn, người khác có thể khóc còn mình lại không rơi nổi một giọt nước mắt. Tôi chỉ lặng người đi rồi tự tìm cách giải quyết, đôi khi mạnh mẽ như một người đàn ông. Ngay cả với các con, tôi cũng dạy các bé phải sống độc lập, mạnh mẽ, không được lụy tình. Nếu không được tôn trọng, các con phải dứt khoát buông bỏ để giữ gìn giá trị của bản thân.

U.50 vẫn muốn có vai diễn 'để đời'

Diễn viên 7X bộc bạch, sau những sóng gió cô không còn thiết tha đi tìm "bến đỗ" mà chỉ tập trung cho sự nghiệp và gia đình Ảnh: NVCC

* Ở thời điểm hiện tại, điều gì là ưu tiên hàng đầu của chị?

- Ưu tiên số một của tôi hiện tại là sức khỏe và gia đình. Trước đây, do làm việc quá vất vả nên tôi từng bị suy nhược thần kinh. Bây giờ, khi đi quay, kể cả những bộ phim của anh Hàm Trần có khi phải làm việc xuyên đêm, kéo dài đến 5 - 6 giờ sáng, tôi cũng biết cách giữ sức. Cứ khi nào ngưng set quay, tôi lại tìm giường hoặc ghế xếp để nằm nghỉ ngơi chứ không thức khuya trò chuyện cùng mọi người. Những dự án nào tôi nhận thấy nếu làm thêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thì sẽ từ chối ngay. Quan điểm của tôi là "ăn ít mà no dai" để còn có thể đi đường dài với nghề.

* Điều mong muốn lớn nhất của chị ở độ tuổi này là gì, thưa chị?

- Về cuộc sống và sự nghiệp hiện tại, tôi thấy mọi thứ đã rất tốt rồi. Chỉ có một điều ước ao là nếu có cơ hội, ở độ tuổi này, tôi mong được đảm nhận một vai diễn điện ảnh dài hơi, có chiều sâu tâm lý đặc biệt. Chẳng hạn, một vai hành động kịch tính hoặc một nhân vật có nội tâm phức tạp mà tôi chưa từng có dịp thử sức, để đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp.

Còn lại, tôi chỉ mong bản thân luôn có đủ sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và đồng hành cùng các con.

* Cảm ơn những chia sẻ của chị - diễn viên Kiều Trinh!