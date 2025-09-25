Điều bất ngờ sau những tô mì 1.000 đồng ở Huế

Ít ai ngờ rằng từ những đồng tiền nhỏ bé gom góp qua từng tô mì 1.000 đồng, Đội 0 đồng SOS75 Huế đã dựng lên những căn nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tiệm mì 1.000 đồng thu hút đông khách ẢNH: NVCC

Ấm bụng bà con nghèo

Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội 0 đồng SOS75 Huế, tâm sự trong những lần rong ruổi hỗ trợ người dân về đêm, anh em trong đội không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến cảnh nhiều người lao động nghèo phải chật vật kiếm từng bữa ăn. Anh và đồng đội đã thầm nhủ: "Giá như họ có một tô mì nóng hổi thì sẽ ấm bụng biết bao".

Từ nỗi niềm ấy, tiệm mì 1.000 đồng chính thức ra đời vào ngày 10.4.2025 tại số 238 Phan Chu Trinh, P.Thuận Hóa, TP.Huế. Đội chọn 1.000 đồng làm mức giá tượng trưng để bất kỳ ai ghé quán cũng cảm thấy được trân trọng như một vị khách.

Anh Nhật Hoàng (bìa phải) nhận mì tôm do sinh viên ủng hộ ẢNH: NVCC

Mỗi ngày, tiệm đón khách từ 19 giờ đến tận nửa đêm. Không chỉ có những tô mì 1.000 đồng chan nước lèo, tiệm còn phục vụ các món phở, miến có trứng gà, xúc xích, thịt bò, tôm. "Đa phần những người chung tay duy trì tiệm mì là sinh viên. Tan học, các bạn lại tất bật đến tiệm, người rửa rau, người xắt thịt, người phụ bếp, người dọn dẹp. Dẫu vất vả nhưng ai cũng cảm thấy vui vì làm được việc ý nghĩa", anh Hoàng bày tỏ.

Trung bình mỗi ngày tiệm phục vụ 300 - 350 suất ăn. Đến nay, sau gần 6 tháng hoạt động, tổng cộng đã vượt mốc hơn 50.000 suất. Anh Hoàng cho biết kinh phí duy trì tiệm mì do những tấm lòng vàng từ khắp nơi đóng góp. Có người mang đến tận nơi một thùng mì tôm, có người gửi vài chục quả trứng, mấy bịch xúc xích… Chính những sự sẻ chia ấy đã "nuôi lớn" tiệm mì 1.000 đồng.

Anh Hoàng không thể quên hình ảnh và những lời tâm sự của một bác chừng 60 tuổi làm nghề bốc vác thuê ở chợ. Hôm ấy, sau khi ăn xong, bác ngồi lặng thật lâu rồi chậm rãi thổ lộ: "Cả tháng nay tui chưa có một bữa tối tử tế, hôm nay tui ấm bụng quá". Khoảnh khắc ấy khiến cả đội lặng người vì xúc động và càng quyết tâm duy trì tiệm mì nghĩa tình này.

Chị Vĩnh Thị Phương Thu (23 tuổi, TP.Huế) đã gắn bó với Đội 0 đồng SOS75 Huế từ những ngày đầu thành lập. Tại tiệm mì, chị đảm nhận công việc phụ bếp, bưng bê, rửa chén. "Công việc của mình khá tự do nên có thể sắp xếp thời gian tham gia. Dù phục vụ đến tận khuya có ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi nhưng mình chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại. Nơi đây mang đến cho mình niềm vui khi được góp phần trao yêu thương đến người khác", chị bộc bạch.

"Góp viên gạch nhỏ, xây mái nhà to"

Trước cửa tiệm mì 1.000 đồng, đội đặt một thùng từ thiện với dòng chữ "Tô mì 1.000 đồng góp viên gạch nhỏ, xây mái nhà to" để gây quỹ xây nhà tình thương cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những ngôi nhà tình thương được khởi công xây dựng ẢNH: NVCC

Chỉ sau 2 tháng hoạt động, ngôi nhà tình thương đầu tiên đã được khởi công tại ngõ 23, kiệt 131 Trần Phú, P.Thuận Hóa, TP.Huế dành cho gia đình anh Hồ Văn Thành (46 tuổi). Anh Thành và hai con từng sống trong một căn chòi tạm bợ. Ngày ngày anh giữ xe ở quán cà phê với thu nhập ít ỏi, còn hai con phải gác sách vở để phụ cha mưu sinh.

"Hôm đặt những viên gạch đầu tiên, chúng tôi vừa mừng vừa xúc động. Đến khi chứng kiến gia đình anh Thành dọn về ngôi nhà mới khang trang, chúng tôi càng thấm thía rằng từng tô mì 1.000 đồng nhỏ bé kia thật sự đã góp phần thay đổi một cuộc đời", anh Hoàng nghẹn ngào bày tỏ.

Ngay sau đó, đội đã tiếp tục khởi công xây dựng căn nhà tình thương số 2 tại kiệt 44 An Dương Vương, P.An Cựu, TP.Huế.

Ngoài tiệm mì 1.000 đồng, đội còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: mai táng miễn phí, đưa bệnh nhân nghèo về quê bằng xe 0 đồng, phát cơm cho bệnh nhân, cứu hộ xe máy ban đêm, cứu trợ bão lũ...