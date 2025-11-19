Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ngủ đến trưa mỗi ngày?

Bà Manjusha Agarwal, bác sĩ nội khoa tại Bệnh viện Gleneagles ở Mumbai (Ấn Độ), cho biết ngủ đến trưa mỗi ngày trong suốt 6 tháng có thể làm thay đổi và đôi khi phá vỡ đồng hồ sinh học tự nhiên của cơ thể.

Nhịp sinh học là cơ chế điều hòa các hoạt động quan trọng như giấc ngủ, hormone, quá trình trao đổi chất và sự tỉnh táo trong ngày. Khi nhịp sinh học bị lệch, cơ thể không còn hoạt động theo chu kỳ tự nhiên, dẫn đến nhiều rối loạn khác nhau, theo tờ The Indian Express (Ấn Độ).

Ngủ đến trưa mỗi ngày trong suốt 6 tháng có thể làm thay đổi và đôi khi phá vỡ đồng hồ sinh học tự nhiên của cơ thể Ảnh: AI

Ngủ muộn làm giảm khả năng tập trung

Theo bác sĩ Agarwal, dù người ngủ đến trưa có thể đảm bảo tổng thời lượng giấc ngủ từ 7 đến 9 giờ, nhưng việc đi ngủ quá muộn có thể gây ra hiện tượng lệch múi giờ. Đây là tình trạng cơ thể khó hòa nhịp với lịch sinh hoạt ban ngày, khiến người đó trở nên uể oải, giảm sự tỉnh táo và gặp khó khăn trong việc tập trung vào buổi sáng. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất học tập và làm việc.

Giấc ngủ sâu và đúng giờ giúp cơ thể phục hồi năng lượng, điều hòa hormone và hỗ trợ tái tạo mô, cơ.

Ngược lại, ngủ lệch giờ trong thời gian dài khiến quá trình phục hồi bị gián đoạn, gây rối loạn nội tiết và dễ làm da xỉn màu, kém sức sống.

Người ngủ muộn thường cảm thấy mệt mỏi, mất năng lượng vào buổi sáng dù đã ngủ đủ thời lượng.

Ít tiếp xúc ánh sáng sớm

Thức dậy trễ đồng nghĩa với việc cơ thể giảm tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng.

Theo bác sĩ Agarwal, ánh sáng ban ngày là yếu tố quan trọng giúp đồng hồ sinh học hoạt động đúng nhịp.

Người duy trì thói quen ngủ muộn thường có xu hướng mệt mỏi kéo dài, dễ thay đổi cảm xúc và có nguy cơ cao gặp các triệu chứng trầm cảm.

Bên cạnh đó, việc thức khuya và dậy muộn làm đảo lộn thói quen ăn uống và vận động. Họ thường ăn đêm nhiều hơn, ăn không đúng bữa và ít tham gia hoạt động thể chất vào ban ngày.

Những yếu tố này có thể dẫn đến tăng cân, rối loạn chuyển hóa, giảm độ nhạy insulin và mất kiểm soát hormone điều hòa cảm giác đói.

Nguy cơ thiếu vitamin D và rối loạn tim mạch

Khi ngủ đến trưa, cơ thể mất đi nhiều giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dẫn đến giảm khả năng tổng hợp vitamin D tự nhiên.

Thiếu vitamin D không chỉ làm yếu hệ miễn dịch mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe xương và tâm trạng.

Theo bác sĩ Agarwal, một số nghiên cứu cho thấy việc ngủ quá lâu hoặc ngủ không đều có thể liên quan đến tình trạng viêm mạn tính nhẹ và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Thay đổi lối sống để cải thiện giấc ngủ và sức khỏe

Theo khuyến nghị những người thường xuyên ngủ đến trưa nên điều chỉnh lối sống để lấy lại nhịp sinh học cân bằng.

Việc duy trì thói quen ngủ đúng giờ và đủ giấc không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tinh thần mà còn bảo vệ tim mạch, cân bằng nội tiết và tăng cường khả năng miễn dịch.

Bạn nên dành thời gian tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng, duy trì hoạt động thể chất trong ngày và tuân thủ vệ sinh giấc ngủ tốt, chẳng hạn như đi ngủ và thức dậy vào cùng khung giờ mỗi ngày, tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ, giữ phòng ngủ yên tĩnh và thoáng mát...