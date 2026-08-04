Điều gì xảy ra với cơ thể nếu kiêng đường?

Loại đường đáng lo ngại là đường bổ sung. Chúng thường được thêm vào nước ngọt, bánh kẹo, trà sữa và nhiều thực phẩm chế biến khác. Nạp quá nhiều đường bổ sung trong thời gian dài sẽ dễ gây tăng cân, bệnh tiểu đường, tim mạch và sâu răng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thay các món có đường bổ sung, chẳng hạn bánh kẹo, bằng món có đường tự nhiên như trái cây sẽ giúp hỗ trợ giảm cân ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Vì vậy, nhiều người lựa chọn cắt giảm đường để hỗ trợ giảm cân và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, các tổ chức y tế khuyến cáo nên ưu tiên hạn chế đường bổ sung thay vì đường tự nhiên có trong trái cây. Khi giảm đường bổ sung và duy trì chế độ ăn cân bằng, cơ thể có thể trải qua cả những thay đổi tích cực lẫn một số tác dụng phụ sau:

Thèm ngọt và mệt mỏi lúc ban đầu

Nếu đã quen uống nước ngọt, ăn bánh kẹo hoặc các món ngọt, những ngày đầu cắt giảm đường có thể khiến cơ thể thèm ngọt và mệt mỏi. Ngoài ra, họ còn dễ cáu gắt, hơi đau đầu hoặc khó tập trung. Đây là phản ứng khá phổ biến khi cơ thể phải thích nghi với sự thay đổi trong chế độ ăn.

Não bộ đã quen với cảm giác dễ chịu khi ăn ngọt. Nếu lượng đường bổ sung giảm đột ngột, cơ thể cần thời gian để điều chỉnh. Do đó, cảm thấy khó chịu sẽ xuất hiện nhưng chỉ trong vài ngày đầu.

Giảm cân nếu thâm hụt calo

Không phải cứ bỏ đường là sẽ giảm cân. Điều quyết định vẫn là tổng lượng calo nạp vào và tiêu hao mỗi ngày. Tuy nhiên, cắt giảm nước ngọt, trà sữa, bánh ngọt, kem hay các món ăn vặt nhiều đường thường giúp giảm đáng kể lượng calo trong khẩu phần.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết đường bổ sung chứa rất nhiều calo nhưng hầu như không có giá trị dinh dưỡng, tức là không chứa các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Giảm lượng đường bổ sung là một trong những cách đơn giản để giảm cân, đặc biệt khi kết hợp với tập luyện.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Obesity Reviews cho thấy thay các loại đồ uống có đường bằng nước hoặc đồ uống không chứa calo giúp giảm chỉ số khối cơ thể (BMI), đồng thời hỗ trợ giảm cân rất tốt ở người trưởng thành.

Cải thiện đường huyết

Giảm đường bổ sung cũng mang lại lợi ích với kiểm soát đường huyết, đặc biệt ở người thừa cân, tiền tiểu đường hoặc tiểu đường loại 2.

Khi ăn ít thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung, lượng đường trong máu sau bữa ăn thường tăng chậm và ít biến động hơn. Nhờ đó, cơ thể cũng không phải tiết quá nhiều hoóc môn insulin để đưa đường từ máu vào tế bào.

Khẩu vị dần thay đổi theo hướng lành mạnh hơn

Một thay đổi khá thú vị là sau vài tuần giảm đường, nhiều người bắt đầu cảm nhận vị ngọt tự nhiên rõ hơn. Trái cây có thể trở nên ngọt hơn trước, trong khi nước ngọt hoặc bánh kẹo lại khiến họ thấy quá ngọt.

Đây là yếu tố quan trọng giúp nhiều người duy trì chế độ ăn ít đường lâu dài mà không còn cảm thấy quá thèm đồ ngọt như trước, theo Healthline.