Dính bẫy lừa chuyển khoản ngoại tệ, nữ du học sinh mất trắng hơn 30 triệu đồng trước tết

Theo lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an, bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) đã thực hiện hành vi sai phạm thời điểm giữ chức Bí thư tỉnh này. Hiện, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ để điều tra về hành vi 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'.