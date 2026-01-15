Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Đình chỉ hoạt động HTX Tiền An sau ồn ào vận chuyển thi thể giá 119 triệu đồng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
15/01/2026 10:20 GMT+7

UBND P.Quảng Yên (Quảng Ninh) đã yêu cầu HTX Dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An tạm dừng hoạt động kinh doanh từ ngày 15.1 để hoàn thiện các điều kiện pháp lý, đồng thời xây dựng và niêm yết công khai bảng giá dịch vụ.

Những ngày qua, mạng xã hội "dậy sóng" trước thông tin một cơ sở dịch vụ ở Quảng Ninh đưa thi thể 2 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông P.Quảng Yên (Quảng Ninh) về tỉnh Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang) để mai táng với tổng chi phí "trọn gói" lên tới 119 triệu đồng. 

Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng mức giá này là quá cao, nhất là hoàn cảnh gia đình nạn nhân khó khăn, và đang rơi vào cảnh tang gia bối rối.

Dậy sóng vụ đưa hai thi thể từ Quảng - Tuyên Quang với giá gần 200 triệu - Ảnh 2.

Dịch vụ vận chuyển không thể đưa thi thể nạn nhân về đến nhà do địa hình đồi núi phức tạp

ẢNH: N.T

Ngay sau khi thông tin xuất hiện thông tin trên, UBND P.Quảng Yên đã mời đại diện đơn vị dịch vụ trên là Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An và các cá nhân liên quan đến làm việc nhằm xác minh, làm rõ các tình tiết.

Theo báo cáo của HTX Dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An, khoảng 23 giờ 20 ngày 11.1, đơn vị này nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại P.Liên Hòa khiến 2 người tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Sau khi được cơ quan công an và gia đình nạn nhân đồng ý, HTX đã điều động 2 ô tô cùng 4 lao động đến hiện trường hỗ trợ xử lý các thi thể.

Thi thể các nạn nhân được đưa về Nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên để phục vụ công tác pháp y. HTX tiếp tục bố trí nhân lực, chuẩn bị vật dụng cần thiết, phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm, xử lý thi thể. Trước khi thực hiện các dịch vụ, HTX cho biết đã trao đổi cụ thể về nội dung công việc, chi phí và được gia đình nạn nhân thống nhất bằng văn bản thỏa thuận.

Đối với việc vận chuyển thi thể về quê nhà tại Tuyên Quang, HTX chuẩn bị 2 xe ô tô với 4 tài xế, căn cứ quy định mỗi xe chỉ chở một thi thể và thời gian lái xe liên tục không quá 8 giờ. Gia đình nạn nhân đã đặt cọc 10 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản.

Yêu cầu doanh nghiệp dừng dịch vụ, niêm yết giá công khai

Cũng theo giải trình của HTX Tiền An, đến rạng sáng 12.1, 2 xe xuất phát từ Quảng Yên. Khi đến địa phận tỉnh Vĩnh Phúc cũ, thì có người điều khiển "xe 0 đồng" xuất hiện, nói là đã liên hệ với gia đình nạn nhân đến để hỗ trợ. Cho rằng xe của HTX không thể vào tận nhà nạn nhân do địa hình đồi núi phức tạp, nên khi còn cách điểm đến khoảng 70 km, theo đề nghị của gia đình, hai bên thống nhất chuyển thi thể sang xe "0 đồng".

Dậy sóng vụ đưa hai thi thể từ Quảng - Tuyên Quang với giá gần 200 triệu - Ảnh 3.

Đai diện HTX Tiền An giải trình sự việc với cơ quan chức năng

ẢNH: N.T

Do không đưa thi thể về đúng địa điểm theo thỏa thuận ban đầu, Giám đốc HTX Tiền An đã đồng ý giảm 19 triệu đồng. Gia đình nạn nhân thanh toán tổng cộng 100 triệu đồng. Đại diện HTX này cũng cho biết, sau khi xét hoàn cảnh khó khăn và trước phản ánh trên mạng xã hội, HTX đã chủ động hỗ trợ lại gia đình nạn nhân 50 triệu đồng, khiến chi phí thực tế gia đình phải trả là 50 triệu đồng.

Sau buổi làm việc, UBND P.Quảng Yên yêu cầu HTX Dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An tạm dừng hoạt động kinh doanh từ ngày 15.1 để hoàn thiện các điều kiện pháp lý, đồng thời xây dựng và niêm yết công khai bảng giá dịch vụ. 

