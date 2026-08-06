Đo huyết áp tại nhà: Cách thực hiện đúng để có kết quả chính xác

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), người đã được chẩn đoán tăng huyết áp nên theo dõi huyết áp tại nhà thường xuyên để đánh giá hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, kết quả chỉ có giá trị khi được đo đúng kỹ thuật.

Khi đo huyết áp, hãy ngồi nghỉ yên khoảng 5 phút trên ghế có tựa lưng, hai bàn chân đặt trên sàn, không bắt chéo chân

Chọn đúng máy đo

Ông Eduardo Sanchez, bác sĩ tim mạch dự phòng, Hiệp hội Tim mạch Mỹ, khuyến cáo nên ưu tiên máy đo huyết áp điện tử quấn bắp tay đã được kiểm định độ chính xác. Máy đo cổ tay hoặc ngón tay thường cho kết quả kém ổn định hơn và chỉ nên dùng khi không thể đo ở cánh tay.

Bên cạnh đó, vòng bít phải có kích thước phù hợp với chu vi cánh tay. Vòng bít quá nhỏ hoặc quá lớn đều có thể khiến kết quả sai lệch.

Các bước đo huyết áp đúng cách

Theo hướng dẫn của AHA, trước khi đo huyết áp, người bệnh cần tránh uống cà phê, hút thuốc hoặc tập thể dục ít nhất 30 phút. Đồng thời, nên đi tiểu nếu bàng quang đầy vì điều này cũng có thể làm huyết áp tăng nhẹ.

Khi đo huyết áp, hãy ngồi nghỉ yên khoảng 5 phút trên ghế có tựa lưng, hai bàn chân đặt trên sàn, không bắt chéo chân. Cánh tay được đặt trên mặt bàn sao cho vòng bít ngang mức tim và quấn trực tiếp lên da, không quấn ngoài lớp áo.

Trong suốt quá trình đo, không nói chuyện, không sử dụng điện thoại và giữ cơ thể thư giãn. Sau lần đo đầu tiên, nên chờ khoảng 1 phút rồi đo lại lần thứ hai. Ghi lại cả hai kết quả cùng thời gian đo để theo dõi lâu dài.

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Đo vào thời điểm nào?

Các chuyên gia khuyến cáo nên đo huyết áp vào cùng một thời điểm mỗi ngày, chẳng hạn buổi sáng trước khi ăn sáng và trước khi uống thuốc (nếu có), hoặc buổi tối trước khi đi ngủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc duy trì thời điểm đo giống nhau giúp so sánh kết quả chính xác hơn.

Không chỉ đo, cần chia sẻ kết quả với bác sĩ

Một nghiên cứu trên hơn 450.000 người trưởng thành, công bố trên European Heart Journal – Digital Health, cho thấy những người thường xuyên tự đo huyết áp tại nhà và chia sẻ kết quả với nhân viên y tế có tỷ lệ biến cố tim mạch lớn, như đột quỵ và suy tim, thấp hơn so với nhóm không theo dõi.

Các chuyên gia lưu ý, đo huyết áp tại nhà không thay thế việc khám bệnh định kỳ. Nếu kết quả liên tục cao hoặc xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, khó thở, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc huyết áp từ 180/120 mmHg kèm triệu chứng, người bệnh cần đến bệnh viện khám ngay.