Khoảnh khắc cảm xúc

Tiếng còi kết thúc trận đối kháng võ cổ truyền vừa vang lên, Trần Ngọc Hải đã bật khóc. Anh vừa mang về thêm 1 HCV cho TP.HCM sau một trận đấu nghẹt thở trước tiếng hò reo từ 4 phía khán đài.

Một khoảnh khắc khác lan rất nhanh trên mạng xã hội những ngày qua. Ngay sau khi hoàn thành phần thi cuối cùng, Luong Jeremie Loic Nino đứng khóc nức nở dưới cơn mưa tầm tã. Đàn anh Trần Duy Khôi lập tức bước tới, lặng lẽ ôm lấy và vỗ về cậu em giữa màn mưa. Với kình ngư Việt kiều, những giọt nước mắt ấy là sự giải tỏa sau một kỳ đại hội rực rỡ. Anh giành 7 huy chương (4 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ) và phá cả kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục đại hội ở 50 m bướm với thành tích 23 giây 74. 2 đội tiếp sức có anh cũng bơi nhanh hơn kỷ lục đại hội cũ, nổi bật là thành tích 3 phút 45 giây 70 ở nội dung 4x100 m hỗn hợp nam.

Một trong những hình ảnh ấn tượng của kỳ đại hội ẢNH: SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP.HCM

Trên bảng tổng sắp Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, đoàn TP.HCM hiện có 114 HCV, 92 HCB, 120 HCĐ, tổng cộng 326 huy chương, tiếp tục bỏ xa Hà Nội đang xếp thứ 2. HCV đến từ rất nhiều môn. Riêng ngày 28.11, rowing mang về 3 HCV và 2 HCĐ, xe đạp giành HCV 3 km tính giờ đồng đội nữ, cầu mây bãi biển vô địch nội dung đội 4 nam. Ở sân điền kinh, Nguyễn Thanh Vy giành HCV nhảy cao nữ. Ở trường bắn, Dương Thị Mỹ Phượng và Lại Công Minh cũng có chiến thắng thuyết phục.

Người dân hưởng ứng mạnh mẽ

Sau 20 năm, TP.HCM mới lại làm chủ nhà đại hội, và người dân đang tận hưởng điều đó theo cách của riêng mình. Ở CLB bơi lặn Phú Thọ, khán giả hò reo theo từng cú bứt tốc dưới làn nước. Tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, những pha cầu lông giằng co liên tục xuất hiện. Ở nhà thi đấu Nguyễn Du, người xem nín thở dõi theo từng đường cơ billiards - snooker.

Nhờ chủ trương mở cửa tự do tại các điểm thi đấu, nhiều người tranh thủ ghé sân sau giờ làm, xem một nội dung yêu thích hoặc chỉ đơn giản là hòa vào không khí ngày hội. Có người đến để cổ vũ những gương mặt quen thuộc, có người tình cờ mê luôn một môn thể thao trước nay ít khi để ý.

Phía sau không khí ấy là sự phối hợp của nhiều đơn vị, từ cơ sở vật chất, lưu trú, đi lại, đón tiếp đến an ninh, y tế và truyền thông, trên nhiều địa điểm thi đấu trải rộng. TP.HCM cùng lúc gánh 2 vai: một chủ nhà chu đáo với các đoàn bạn, và một đoàn thể thao hùng hậu cần được chăm lo từ huấn luyện, dinh dưỡng đến hồi phục. Và khi khán đài kín người, chính người dân đã trở thành nguồn năng lượng giúp đoàn chủ nhà viết tiếp những trang tự hào.