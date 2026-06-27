Đoàn viên, học sinh Khánh Hòa học cách biến AI thành 'gia sư'

Trong hai ngày 25 và 26.6, Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Proshipser (PHRD) phối hợp với Đoàn Thanh niên các phường Cam Linh và Cam Ranh (Khánh Hòa) tổ chức workshop với chủ đề "Định hướng nghề nghiệp - Đào tạo AI học đường - Cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc", thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh tham gia.

Hàng trăm đoàn viên, học sinh tại Cam Linh và Cam Ranh tham gia workshop về ứng dụng AI trong học tập và định hướng nghề nghiệp ẢNH: N.P

Tại chương trình, đoàn viên, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện điểm mạnh, sở trường và năng lực của bản thân để lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp, tránh tâm lý chọn ngành theo trào lưu hoặc theo mong muốn của người khác.

Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là việc ứng dụng AI vào học tập. Thay vì chỉ sử dụng AI để tìm kiếm thông tin, các chuyên gia hướng dẫn học sinh cách biến AI thành "trợ lý học tập" thông qua việc xây dựng sơ đồ tư duy, tóm tắt bài học, lập kế hoạch ôn tập, luyện ngoại ngữ, tìm hiểu nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng tự học. Các em cũng được lưu ý về cách khai thác AI có chọn lọc, kiểm chứng thông tin và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.

Bên cạnh kỹ năng số, workshop còn cung cấp thông tin về cơ hội học tập, du học và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, giúp học sinh và phụ huynh có thêm cơ sở để lựa chọn lộ trình phát triển phù hợp sau khi tốt nghiệp.

Đoàn viên, học sinh được hướng dẫn khai thác AI hiệu quả để phục vụ học tập và lựa chọn nghề nghiệp ẢNH: N.P

Tham gia chương trình tại phường Cam Ranh, đoàn viên Sao Khuê cho biết điều em tâm đắc nhất là được định hướng phải hiểu bản thân trước khi quyết định chọn ngành học.

"Em cũng rất bất ngờ khi biết AI không chỉ giúp tìm kiếm thông tin mà còn có thể hỗ trợ học tập, luyện ngoại ngữ, tìm hiểu nghề nghiệp và xây dựng lộ trình phát triển cho bản thân. Em nghĩ đây là một chương trình rất ý nghĩa vì giúp học sinh như em có thêm định hướng rõ ràng hơn và biết cách sử dụng AI đúng để chuẩn bị cho tương lai của mình", Sao Khuê chia sẻ.

Trong khi đó, Nguyễn Minh Thuận, đoàn viên phường Cam Linh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, cho rằng chương trình mang lại nhiều kiến thức thiết thực cho những bạn đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp.

"Workshop giúp em hiểu hơn về các cơ hội du học, xuất khẩu lao động cũng như biết cách ứng dụng AI vào học tập và tìm hiểu nhiều vấn đề xã hội. Sau chương trình, em cũng định hình rõ hơn hướng đi của mình trong thời gian tới", Thuận nói.

Diễn giả giới thiệu nhiều ứng dụng AI giúp học sinh nâng cao hiệu quả học tập và tự học ẢNH: N.P

Bà Đinh Thanh Trang, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Proshipser, cho biết: "Sau chương trình, PHRD sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em thông qua cộng đồng định hướng nghề nghiệp và AI học đường dành cho học sinh THPT trên toàn quốc. Tại đây, các em sẽ được tư vấn miễn phí về định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học, cũng như các cơ hội du học và xuất khẩu lao động phù hợp với năng lực của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ định kỳ tổ chức các buổi webinar chia sẻ những công cụ và ứng dụng AI mới, hướng dẫn học sinh biết cách học thông minh hơn trong thời đại số. Chúng tôi mong muốn cộng đồng sẽ trở thành nơi các em có thể học hỏi, được định hướng đúng và tự tin chuẩn bị hành trang cho tương lai".

Chương trình góp phần trang bị kỹ năng số và định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, học sinh ẢNH: N.P

Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động hướng đến mục tiêu góp phần nâng cao năng lực số cho đoàn viên, học sinh, giúp các em chủ động thích ứng với sự phát triển của công nghệ, đồng thời hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số" theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.