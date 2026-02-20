Doanh nhân Việt tin tưởng vào hành trình tươi sáng ở kỷ nguyên mới

Mỗi doanh nghiệp là một "Thánh Gióng" trong thời đại mới

Ông Phùng Quốc Mẫn, Tổng giám đốc Công ty TNHH ván sàn A&M Ảnh: NVCC

Với hàng loạt chủ trương, chính sách cải cách mạnh mẽ của Đảng và Chính phủ, đặc biệt Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, doanh nhân chúng tôi thấy có động lực rất lớn để bước vào kỷ nguyên mới hứng khởi, tự tin hơn. Năm 2025, ngành gỗ Việt Nam nói chung và tại TP.HCM nói riêng tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn của cả nước với kim ngạch xuất khẩu riêng mảng gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 16 tỉ USD, đóng góp trên 50% tổng kim ngạch nhóm hàng này của cả nước. Với chính sách cải cách đổi mới mạnh mẽ, trong không gian phát triển mới với nhiều lợi thế về logistics, chuyển đổi số, thiết kế sáng tạo, trung tâm tài chính, khu công nghiệp hiện đại, khu công nghiệp xanh, lực lượng lao động hùng hậu, thị trường tiềm năng... doanh nghiệp của tôi nói riêng và doanh nghiệp trong ngành gỗ và chế biến gỗ của TP.HCM nói chung tìm thấy nhiều cơ hội phát triển. Tôi tin rằng mỗi doanh nghiệp sẽ là một "Thánh Gióng" trong thời đại mới - vươn vai lớn mạnh, cùng nhau tạo nên kỳ tích cho ngành, cho thành phố thân yêu và cho Tổ quốc của chúng ta.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Tổng giám đốc Công ty TNHH ván sàn A&M

Kỳ vọng có nhiều mặt hàng nông sản Việt dẫn đầu thị trường thế giới

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Intimex Ảnh: NVCC

Năm qua là năm cực kỳ đặc biệt khi có hàng trăm, hàng ngàn công trình trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng cũng như được khánh thành đưa vào sử dụng. Ngay trong ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, có gần 240 công trình được khởi công và khánh thành, chủ yếu là dự án quan trọng trong xương sống của nền kinh tế. Những chuyển biến, thay đổi rõ rệt trong đầu tư tư nhân từ sau Nghị quyết 68 ngày càng thấy rất rõ.

Bước sang năm đầu tiên của kỷ nguyên mới, tôi mong số doanh nghiệp tư nhân dẫn dắt ngành, dẫn dắt thị trường ngày càng tăng để đưa kinh tế phát triển vượt trội. Trong đó, ngành nông sản tự tin khi có các sản phẩm gạo, cà phê, tiêu... liên tục ở vị trí dẫn đầu thị trường quốc tế trong nhiều năm, đồng thời khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong an ninh lương thực toàn cầu. Hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ có thêm nhiều mặt hàng nông sản mới vào tốp đầu này.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Intimex

Ngành xây dựng hồ hởi bước vào kỷ nguyên mới

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam Ảnh: NVCC

Ngày 19.12.2025 vừa qua, cả nước đã khánh thành, khởi công 234 dự án với số vốn lên đến 3,4 triệu tỉ đồng cùng với hàng loạt công trình trước đó đã tạo ra nguồn cung khổng lồ về việc làm cho ngành xây dựng. Cùng với những dự án lớn sắp tới được triển khai như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và hàng loạt dự án trọng điểm khác có thể xem là một cuộc cách mạng về công việc cho người dân, nhất là ngành xây dựng. Vì thế bước vào kỷ nguyên mới, trước mắt là giai đoạn 2026 - 2030, toàn ngành xây dựng chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội khởi sắc và phát triển mạnh hơn. Song song đó, hàng loạt chính sách mới cũng được thực hiện như luật Đất đai, luật Xây dựng… và các cải cách về thể chế, bộ máy chính quyền sẽ mang lại những thay đổi rõ rệt. Thị trường bất động sản, có đóng góp lớn vào GDP của cả nước và cũng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh tế cũng sẽ phát triển lành mạnh, bền vững hơn. Cộng chung lại các doanh nghiệp ngành xây dựng có niềm tin phấn khởi vào một hành trình tươi sáng trong kỷ nguyên mới của VN.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Doanh nghiệp tự tin đầu tư, cống hiến để cộng hưởng sức mạnh

Ông Phạm Quốc Long, Phó tổng giám đốc Công ty CP Gemadept Ảnh: NVCC

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, ngành logistics nói chung và hàng hải nói riêng cũng bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội rất lớn. Hệ thống cảng biển lớn, cảng nước sâu được định hướng phát triển tại trung tâm cả ba miền Bắc, Trung, Nam, gắn với hình thành các khu thương mại tự do và trung tâm tài chính, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, chế xuất, xuất khẩu, logistics, hàng hải… phát triển mạnh mẽ. Cùng với đó, từng địa phương đang dồn lực phát triển hệ thống cảng biển đồng bộ với hạ tầng giao thông kết nối; dần nâng cấp các hạ tầng đường thủy nội địa kết nối tới các trung tâm hàng hải của cả nước. Đồng thời, chính quyền hai cấp được triển khai tháo bỏ nhiều rào cản, mở cửa cho các doanh nghiệp mạnh mẽ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như tăng trưởng hàng hóa sản xuất khu vực nội địa.

Có thể thấy, từ Chính phủ, bộ, ngành cho tới các địa phương đều đã và đang quyết tâm hoàn thiện hạ tầng đồng bộ cả phần "cứng" cũng như phần "mềm" để thật sự tiến ra biển lớn, đưa kinh tế biển trở thành trụ cột của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là những cơ sở để các doanh nghiệp như chúng tôi tự tin đầu tư, cống hiến, để cùng cộng hưởng tạo sức mạnh cạnh tranh mới cho ngành hàng hải Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Phạm Quốc Long, Phó tổng giám đốc Công ty CP Gemadept

Kinh tế tăng trưởng dựa vào công nghệ cao

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Ảnh: NVCC

Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn của lịch sử khi cả dân tộc đang có khát vọng rất lớn để vươn lên. Chúng ta cũng có nhiều lợi thế: Kinh tế vĩ mô ổn định, dân số vẫn đang trong giai đoạn vàng, dư địa cho đầu tư công còn lớn, năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khi các quốc gia trong khu vực đang gặp nhiều khó khăn do bất ổn về chính trị. Tuy nhiên, cơ hội này sẽ không kéo dài lâu do Việt Nam được dự báo sẽ là một trong các quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số nhanh trong 10 năm tới.

Vì thế tôi kỳ vọng mô hình tăng trưởng kinh tế sẽ chuyển dịch từ tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên và sức lao động giá rẻ sang tăng trưởng dựa vào công nghệ cao và tạo giá trị gia tăng lớn dựa vào tri thức. Chúng ta sẽ xây dựng được mô hình tăng trưởng bền vững, kinh tế xanh và tuần hoàn, giảm phát thải carbon để đáp ứng được cam kết Net Zero vào 2050. Chuyển đổi số sẽ diễn ra mạnh mẽ từ Chính phủ, doanh nghiệp và từng cá nhân để chúng ta có một nền kinh tế số toàn diện. Ở đó, tất cả dịch vụ công có thể được tiếp cận trực tuyến đơn giản, nhanh chóng và minh bạch. Nền tảng số quốc gia cũng cho phép các doanh nghiệp có thể khai thác các dữ liệu để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa tốt nhất cho từng khách hàng.

Tôi cũng kỳ vọng năng lực của doanh nghiệp Việt sẽ cải thiện rõ rệt và sẽ có vài doanh nghiệp Việt Nam đạt quy mô toàn cầu. Chúng ta không chỉ tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam mà còn phát triển mạnh tại các thị trường quốc tế. Cuối cùng, tôi kỳ vọng xã hội Việt Nam sẽ ngày càng phát triển không chỉ về số lượng mà về chất lượng. Chất lượng sống sẽ tốt hơn với môi trường trong lành, vệ sinh thực phẩm ở chuẩn mực cao, tệ nạn xã hội được giảm thiểu và mỗi người dân đều có cơ hội để đóng góp tốt nhất cho xã hội.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Thời cơ lịch sử để du lịch Việt Nam trỗi dậy

Ông Phạm Hà, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Lux Group Ảnh: NVCC

Trong kỷ nguyên mới, 3 ngành nghề có thể giúp kinh tế VN trỗi dậy mạnh mẽ, đó là du lịch, nông nghiệp và công nghệ thông tin. Chúng ta sở hữu rất nhiều tài nguyên để có thể tự tin đi tắt, đón đầu trong 3 mảng này, đồng thời có thể kết hợp 3 mảng với nhau, tạo thành đòn bẩy mạnh mẽ đưa đất nước vươn mình. Kỷ nguyên mới là kỷ nguyên của công nghệ số và kinh tế xanh. Du lịch vừa tự thân đã là ngành công nghiệp không khói, vừa là đối tượng thụ hưởng của chuyển đổi số và thúc đẩy phát triển bền vững. Cùng với đó, tất cả quốc gia đang trong xu hướng phát triển không còn cạnh tranh riêng rẽ mà tạo thành từng khối liên kết, cạnh tranh theo nhóm. Việc tạo thành một khối liên minh khu vực mang đến cho Việt Nam cơ hội vàng để du lịch vươn tầm. Rộng hơn nữa, Việt Nam ngày càng mở rộng quan hệ đối tác kinh tế song phương, đa phương với các nước lớn, nâng tầm Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, mở ra những hợp đồng mua máy bay lớn chưa từng có. Tất cả những yếu tố, điều kiện khách quan trên đang tạo thời cơ lịch sử để du lịch Việt Nam trỗi dậy, trở thành quốc gia du lịch của châu Á.

Ông Phạm Hà, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Lux Group

Nghị quyết 68 đã xây nền móng cho sự phát triển bền vững

Ông Kelly Wong, Tổng giám đốc Công ty CP VNG Ảnh: NVCC

Năm 2026 có thể là bước chuyển quan trọng của ngành công nghệ VN, khi chúng ta tập trung vào chiều sâu phát triển hơn là tốc độ. Công nghệ, nhất là những xu hướng mới như AI, không chỉ gắn với đổi mới sáng tạo, mà ngày càng trở thành công cụ không thể thiếu để doanh nghiệp nâng cao kỷ luật, hiệu quả và sự ổn định trong vận hành. Năm 2026 mở ra cơ hội lớn để chúng ta tiến tới một cách tiếp cận mang tính đồng kiến tạo hơn, nơi chính sách và giải pháp được hình thành trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa hai khối công và tư, xoay quanh những ưu tiên chung của quốc gia. Những chủ trương lớn như Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân thật sự đã xây dựng nền móng quan trọng cho sự thay đổi này. Khi chính sách và năng lực công nghệ được gắn kết, đồng bộ ngay từ đầu, khoảng cách giữa chủ trương và tác động thực tế sẽ được thu hẹp đáng kể. Điều này đặc biệt quan trọng khi các hệ thống số và AI đang dần trở thành hạ tầng thiết yếu cho nền kinh tế. Tôi tin rằng nếu làm được tất cả điều này, thành công của 2026 sẽ không gói gọn trong những con số về tăng trưởng. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ thực sự xây dựng được những nền tảng kinh tế, công nghệ và chính sách để đạt được sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn cho VN.

Ông Kelly Wong, Tổng giám đốc Công ty CP VNG

Quyết liệt từ đầu để 20 năm sau Việt Nam giàu có thịnh vượng

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Tập đoàn Secoin, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp xanh Ảnh: NVCC

Loạt chính sách quan trọng được Bộ Chính trị và Chính phủ ban hành trong năm qua cho thấy có sự thay đổi thể chế một cách quyết liệt từ thượng tầng, chuẩn bị những gì cần thiết để bước vào giai đoạn phát triển mới. Ở góc độ một doanh nghiệp, tôi thấy các quyết sách, cải cách thể chế đưa ra đã đầy đủ. Vấn đề là các ngành, địa phương phải cụ thể hóa các quyết sách lớn thế nào mới tạo lực cho kinh tế tư nhân cất cánh. Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên của kỷ nguyên mới, nền kinh tế phải giữ phong độ tăng trưởng liên tục và mang tính đột phá rất lớn. Ông cha ta nói, đầu xuôi đuôi mới lọt, vậy phải quyết liệt ngay từ đầu để làm thế nào 20 năm sau, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Tập đoàn Secoin, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp xanh

Cuộc dấn thân đầy bản lĩnh để thực hiện khát vọng hùng cường của doanh nhân Việt

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch Tập đoàn TTC Ảnh: NVCC

Xuân Bính Ngọ - 2026 gõ cửa trong một bầu không khí đầy phấn khởi và kỳ vọng khi cả dân tộc đang đứng trước ngưỡng cửa của những vận hội lịch sử. Đây là thời điểm mà khái niệm "Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, được cụ thể hóa trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Với cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam, đây không chỉ là một giai đoạn phát triển mới mà là một cuộc dấn thân đầy bản lĩnh để thực hiện khát vọng hùng cường. Trong tâm thế đó, chúng tôi nhìn nhận rằng sự phát triển của doanh nghiệp không còn tách rời khỏi những mục tiêu chiến lược của quốc gia, và mỗi bước đi của doanh nhân đều phải gắn liền với hơi thở của thời đại.

Điểm tựa vững chắc nhất cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp chính là sự ra đời và vận hành đồng bộ của một loạt nghị quyết chiến lược mà Bộ Chính trị đã dày công xây dựng. Doanh nghiệp kỳ vọng rằng kỷ nguyên mới sẽ chứng kiến một sự chuyển đổi căn bản từ tư duy quản lý sang phục vụ và kiến tạo, nơi hành lang pháp lý không chỉ là những hàng rào quy định mà là bệ đỡ vững chắc bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm. Sự minh bạch và tính dự báo của pháp luật chính là nguồn nhựa sống để doanh nhân yên tâm đầu tư, cống hiến mà không phải e dè trước những rủi ro ngoài ý muốn, từ đó khơi thông mọi nguồn lực còn đang tiềm ẩn trong xã hội.

Tôi tin rằng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sẽ chỉ thực sự bắt đầu khi mỗi nút thắt của doanh nghiệp được tháo gỡ bằng sự thấu hiểu và sẻ chia. Doanh nhân trẻ không xin đặc quyền, chúng tôi chỉ mong muốn một môi trường công bằng, một cơ chế thông thoáng và một niềm tin sắt đá từ Đảng, Nhà nước. Với tâm thế của những người lính thời bình, cộng đồng doanh nhân trẻ cam kết sẽ nỗ lực hết mình, biến mỗi đồng vốn, mỗi ý tưởng thành những viên gạch vững chắc xây dựng nên tòa công trình Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Chúng ta không chỉ chúc nhau thành công, mà hãy cùng nhau hành động vì một kỷ nguyên mới rực rỡ của dân tộc Việt Nam.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch Tập đoàn TTC



