Đội Bắc Kinh thua ngược CLB CAHN, báo chí Trung Quốc chỉ ra sự thật đau lòng

Ở lượt đấu thứ 5 bảng E AFC Champions League 2 diễn ra tối 27.11, CLB CAHN được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy. Đại diện Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi CLB Bắc Kinh bất ngờ đẩy cao đội hình, chơi pressing và mở tỷ số sau bàn thắng may mắn của Lin Liangming ở phút 11. Tuy nhiên, sang hiệp 2, CLB CAHN chơi đầy quyết tâm và những nỗ lực được đền đáp với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 76, từ pha phản lưới của Stefan Mauk. Tiếp đà hưng phấn, phút 90+1, Đình Bắc có mặt đúng lúc, đệm bóng ấn định thắng lợi 2-1 cho CLB CAHN.

Trận thắng quan trọng trước CLB Bắc Kinh Quốc An giúp CLB CAHN có 8 điểm, chính thức giành vé đi tiếp sớm 1 vòng đấu. Ở chiều ngược lại, CLB Bắc Kinh có 5 điểm, xếp thứ 3 và chính thức bị loại.

CLB CAHN ngược dòng đánh bại Bắc Kinh để có vé đi tiếp ẢNH: MINH TÚ

Đại diện Trung Quốc khởi đầu như mơ nhưng rồi kết thúc trong đau đớn

Ký giả trang Sports 163 bình luận: “Siêu sao AFC Champions League 2 là Nguyễn Filip mắc sai lầm nghiêm trọng, giúp CLB Bắc Kinh Quốc An có khởi đầu như mơ trong trận đấu sống còn. Lin Liangming ghi bàn thắng may mắn và Sergio vui mừng khôn xiết, cười phá lên khi ăn mừng bàn thắng cùng Lin Liangming. Nếu kết quả giữ nguyên, đại diện Trung Quốc sẽ tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Với riêng anh chàng Nguyễn Filip, đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp anh mắc sai lầm khi đối đầu với Bắc Kinh, điều ấy như một món quà. Bàn thắng vào lưới CLB CAHN cũng giúp Bắc Kinh có một loạt kỷ lục. Bắc Kinh đã ghi bàn thắng thứ 93 trên mọi đấu trường mùa này, tiếp tục phá vỡ kỷ lục CLB về số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải.

Tuy nhiên, điều đau đớn đã đến ở hiệp 2. Suốt hiệp đấu, Bắc Kinh bị CLB CAHN dồn ép đến nghẹt thở. Đại diện của Trung Quốc gần như không cầm nổi bóng và hứng chịu liên tiếp những cú sút của đối thủ. Sau những lần thoát thua, Bắc Kinh cũng phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. Đau đớn hơn, bàn thắng thứ 2 của đội CAHN được ghi vào phút bù giờ của trận đấu, chính thức khiến Bắc Kinh rời khỏi giải đấu này”.

Sau trận thua ngược 1-2 của CLB Bắc Kinh trước CLB CAHN, trang Sina Sports đã dùng dòng tiêu đề “Từ khởi đầu như mơ đến sự sụp đổ của hàng phòng ngự: 60 phút hiệp 2 với những thăng trầm tột độ”. Trang báo của Trung Quốc nhận xét: “Bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Nguyễn Đình Bắc không chỉ chấm dứt chuỗi trận bất bại tại AFC Champions League của Bắc Kinh mà còn đẩy đội bóng có truyền thống lâu năm này phải sớm ra về. Với 5 điểm sau 5 trận vòng bảng, Bắc Kinh xếp thứ ba và bị loại. 7 pha cứu thua xuất sắc của Zhang Jianzhi đã trở thành điểm nổi bật duy nhất. Những pha va chạm cuối trận thậm chí còn đáng xấu hổ hơn. Thẻ đỏ của Cao Yongjing và việc phải rời sân sau đó do tức giận đã phơi bày sự về tinh thần của Bắc Kinh. Họ đã choáng váng và hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh”.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá thẻ đỏ của Cao Yongjing là sự phản ánh chính xác nhất cho việc các cầu thủ Bắc Kinh đã đánh mất tinh thần ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, trang Sohu chỉ ra sự thật đau đớn của bóng đá Trung Quốc: “Màn lội ngược dòng của CLB CAHN, với bàn thắng thứ 2 ở phút 90+1, tạo ra bi kịch đáng sợ cho Bắc Kinh. Kết thúc màn so tài trên sân Hàng Đẫy, CLB Bắc Kinh chỉ có 5 điểm, đứng thứ ba bảng E và bị loại sớm. So với vị trí thứ 4 tại giải bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc và suất vào chung kết Cúp FA mùa này, việc Bắc Kinh bị loại khỏi AFC Champions League càng trở nên rõ ràng, xấu hổ hơn. Hệ thống chiến thuật của Bắc Kinh đã hoàn toàn thất bại sau phút 60 của hiệp hai, để CLB CAHN liên tục tấn công bằng những pha đột tấn công đơn giản ở cả 2 cánh và trung lộ.

Tệ hơn, ngoài Bắc Kinh, 2 đội còn lại của Trung Quốc là CLB Cảng Trung Quốc và Thân Hoa Thượng Hải cũng bại trận ở AFC Champions League, xếp cuối ở các bảng của mình và gần như bị loại".