Đội mạnh nào phụ thuộc vào siêu sao nhiều nhất?

S Ố LIỆU LẠNH LÙNG: K ANE VÀ H AALAND QUAN TRỌNG NHẤT !

Tính từ sau World Cup 2022 đến nay, Harry Kane đã thi đấu 37 trận cho đội tuyển Anh (34 trận đá chính). Tỷ lệ thắng của "Tam sư" trong những trận đấu mà Kane có mặt là 76%, tỷ lệ thắng khi vắng Kane chỉ là 29%. Xác suất chiến thắng khác nhau đến 47% giữa hoàn cảnh có hoặc không có Kane. Trong khía cạnh này, có thể khẳng định: Anh là đội bóng phụ thuộc vào siêu sao của họ (Kane) nặng nề nhất.

Đội tuyển Anh phụ thuộc nhiều vào phong độ của Harry Kane Ảnh: Reuters

Thống kê tương tự cho thấy: có hay không có Lionel Messi, thì Argentina cũng đều chiến thắng 83% số trận của họ trong khoảng thời gian vừa nêu. Bồ Đào Nha thắng 67% khi có Cristiano Ronaldo và 63% khi không có anh. Pháp thắng 71% khi có Kylian Mbappe, 50% khi không có Mbappe. Tây Ban Nha thắng 71% khi có Lamine Yamal, 75% khi không có cầu thủ này. Na Uy thắng 69% khi có Erling Haaland, 25% khi không có Haaland. Brazil thắng 44% khi có Vinicius Junior, 64% khi không có anh.

Tầm quan trọng của Haaland đối với Na Uy cũng to lớn chẳng kém gì Kane đối với Anh (xác suất chiến thắng của Na Uy chênh nhau đến 44% giữa hai hoàn cảnh có và không có Haaland). Ngược lại, khi không có Vinicius Junior thì Brazil còn thắng nhiều hơn là khi có anh trên sân. Tương tự là Tây Ban Nha với Yamal.

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Số lần ra sân của các siêu sao vừa nêu, tính từ sau World Cup 2022, là từ 28 - 37 trận. Tính theo số lần trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn thì Haaland là cầu thủ xuất sắc nhất, với 38 bàn và 4 pha kiến tạo thành công, chỉ trong 29 trận. Ngoài Haaland thì Mbappe và Messi là hai ngôi sao khác có số lần trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn nhiều hơn số lần ra sân. Số liệu cụ thể: Mbappe ghi hoặc kiến tạo 41 bàn trong 35 trận; Messi 34 bàn trong 30 trận; Ronaldo 31 bàn trong 35 trận; Kane 31 bàn trong 37 trận; Vinicius 18 bàn trong 32 trận; Yamal 18 bàn trong 28 trận.

T HỰC TẾ CHO THẤY ĐIỀU GÌ ?

Số liệu thống kê chỉ là để tham khảo, nhưng trong không ít trường hợp, con số thống kê đã tự nó nói lên vấn đề. Hoàn toàn không sai khi số liệu thống kê cho thấy Kane và Haaland quan trọng đến mức độ nào đối với đội bóng của họ.

Ở vòng knock-out đầu tiên, Kane đã ghi cả hai bàn trong 15 phút cuối, giúp Anh vượt qua "cửa tử" khi bị CHDC Congo dẫn điểm suốt 75 phút. Haaland ghi bàn quyết định ở phút 86, giúp Na Uy thắng Bờ Biển Ngà. Xét theo thế trận, diễn tiến, còn có thể nói giá trị tinh thần của Kane và Haaland cao hơn cả thành tích ghi bàn cụ thể của họ. Xin được lưu ý: nhờ "cú đúp" của Kane mà lần đầu tiên trong lịch sử, đội Anh thắng ngược trong 90 phút ở một trận knock-out World Cup!

Sự xuất sắc của cá nhân và tầm quan trọng đối với đội bóng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chẳng ai nói Messi hoặc Mbappe thua Kane về sự xuất sắc. Nhưng họ không quan trọng đến mức gần như quyết định tuyệt đối vấn đề thắng - bại của đội mình. Khi Argentina lần đầu tiên để Messi ngồi ngoài, họ vẫn ghi bàn và thắng Jordan ở vòng bảng (Messi lại tiếp tục ghi bàn khi anh vào sân từ ghế dự bị). Khi Mbappe không ghi bàn thì Ousmane Dembele lập hat-trick ở trận thắng Na Uy. Và kể cả khi Mbappe tỏa sáng, lập cú đúp (có ý nghĩa kỷ lục) ở trận thắng Thụy Điển, thì vẫn nổi lên một ngôi sao tuyệt vời khác trong đội hình Pháp, đó là Michael Olise.

Ngay lúc này, Pháp đang nổi lên trong vai ứng viên vô địch sáng giá nhất, chính là vì khác biệt vừa nêu: họ có rất nhiều ngôi sao quá xuất sắc trong khía cạnh cá nhân, và không quá phụ thuộc vào siêu sao nào.

Ở một khía cạnh khác: Vinicius Junior chẳng phải là không xuất sắc. Nhưng có lúc anh mờ nhạt, hoặc tự mình lâm vào tình trạng bế tắc. Trong hoàn cảnh Vinicius coi như đã bó tay, thì HLV Carlo Ancelotti vẫn tìm ra giải pháp, để Casemiro và Gabriel Martinelli ghi bàn giúp Brazil thắng ngược trước Nhật Bản. Nghĩa là Brazil không phụ thuộc vào Vinicius.