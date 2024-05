Đội ngũ của Donald Trump ngăn chặn phát hành phim sai sự thật về ông ở Mỹ

Theo The Guardian, các luật sư của Donald Trump đã gửi yêu cầu tới các nhà sản xuất của bộ phim The Apprentice nhằm ngăn chặn việc bán và phát hành nó tại Mỹ. Lý do là vì nó ảnh hưởng rất lớn đến chiến dịch tranh cử sắp tới của cựu tổng thống.

Stephen Cheung - phát ngôn viên phụ trách chiến dịch tranh cử - cho biết đội ngũ sẽ có hành động pháp lý chống lại bộ phim của Ali Abbasi, và cho rằng: "sẽ làm ra nhẽ về những chi tiết sai trái trắng trợn mà những nhà làm phim giả danh này làm ra".

Chia sẻ với Variety, vị này cho rằng: "Bộ phim rác rưởi này chỉ toàn những điều hư cấu nhằm giật gân những lời dối trá xuất hiện từ lâu. Nó thuần túy là sự phỉ báng ác ý, không nên được đưa ra ánh sáng và thậm chí không xứng đáng có một vị trí trong thùng DVD đại hạ giá nào đó dù cho là của một cửa hàng sắp đóng cửa. Nó xứng đáng hơn khi nằm trong bãi rác".

Một cảnh trong phim The Apprentice Variety

Dan Snyder - người ủng hộ Trump, là chủ sở hữu cũ của đội bóng chày nhà nghề Washington Commanders - cũng được cho là đang sử dụng sức ảnh hưởng của mình để ngăn chặn thỏa thuận phân phối ở Mỹ. Điều bất ngờ là Snyder cũng là một nhà đầu tư vào The Apprentice khi trước đó tin rằng nó sẽ vẽ nên một bức chân dung tích cực về Trump, thế nhưng cuối cùng ông được cho là đã rất "tức giận" sau khi xem một đoạn cắt từ bộ phim này.

Đáp lại sự phản đối này, các nhà sản xuất đằng sau bộ phim cho biết đây là "một chân dung thực tế và bao quát về vị cựu tổng thống. Chúng tôi muốn mọi người xem nó rồi mới quyết định đứng về phía nào".

Đội ngũ làm phim trên thảm đỏ LHP Cannes 2024 The New York Post

Trong buổi chiếu thứ tại LHP Cannes, bộ phim của Abbasi mở đầu bằng dòng tuyên bố từ chối trách nhiệm và khẳng định rằng các sự kiện được mô tả chỉ là hư cấu. Dẫu vậy, theo các phóng viên tham gia buổi chiếu, khán giả đã há hốc mồm trước những cảnh quay vô cùng bất ngờ như khi ông Trump hút mỡ, phẫu thuật thu nhỏ da đầu và đẩy người vợ đầu tiên xuống đất, cưỡng hiếp bà.

Không tính những chi tiết khác, thì cảnh cưỡng hiếp dựa trên một báo cáo về việc tấn công vào năm 1989, ít nhiều đã được trình bày chi tiết trong thủ tục ly hôn của cặp đôi vào năm 1990. Trong lời khai của mình, Ivana Trump đã mô tả lại một vụ hành hung mà bà cho rằng xảy ra ngay sau cuộc phẫu thuật thu nhỏ da đầu của chồng. Ivana ban đầu mô tả những gì xảy ra sau đó là một vụ cưỡng hiếp, nhưng về sau đã bác bỏ yêu cầu bồi thường.

Phát biểu với báo chí gần đây, Abbasi tỏ ra không quan tâm đến mối đe dọa pháp lý nói trên. Vị đạo diễn gốc Iran chia sẻ: "Đội ngũ của Donald Trump nên xem phim trước khi họ bắt đầu kiện chúng tôi. Mọi người luôn nói về việc ông ấy kiện rất nhiều người. Tuy nhiên, họ không nói về tỷ lệ thành công của các vụ đó".