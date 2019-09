Anh em ruột tranh giành đất đai: Tố nhau chục năm, cha chết rồi vẫn còn giành nhau

Vụ truy sát đau lòng xảy ra ở Đan Phượng (Hà Nội) khi người anh cầm dao bầu chém cả nhà em trai chỉ vì 0,5 mét đất cách đây không lâu làm ai nấy cũng bàng hoàng. Anh em máu mủ ruột rà, không ai ngờ được chỉ vì mét đất, đồng tiền có thể đan tâm sát hại nhau. Mạng xã hội cũng từng lần xuất hiện những vụ án mạng đau lòng chỉ vì tranh giành đất đai giữa những người trong cùng gia đình với nhau.

Nhắc mới thấy, tiền bạc hay tham sân có thể thay đổi con người, từ đó đạo lý nghĩa tình anh chị em cũng mất đi trong phút chốc.

Trong đó, ông Mạnh (SN 1947, con trai) được hưởng 1 lô đất nông nghiệp rộng 250m2, cùng với việc trông coi căn nhà từ đường nằm trên phần đất rộng 450m2. Di chúc cũng nêu rõ, căn nhà từ đường này không được bán vì phải để thờ cúng tổ tiên. Sau khi chia cho các con còn lại, ông Danh còn khoảng 2.000m2 đất, với dự định bán đi để lấy tiền lo ốm đau lúc tuổi già.

Lợi dụng điều này, cùng với việc ông Danh không am hiểu pháp luật , năm 2007, ông Mạnh đã viết đơn xin tách thửa đất di sản thành 4 thửa, cho ông Danh ký tên. Sau đó lần lượt hợp thức hóa 2 “hợp đồng tặng cho” phần đất do ông Danh đứng tên, với người nhận là vợ chồng ông Mạnh. Hai hợp đồng năm 2007, 2009 đã “tặng cho” tổng diện tích đất 1.975m. Không dừng lại ở đó, vợ chồng ông Mạnh đã nhanh chóng tẩu tán tài sản này, trong đó có việc tháo dỡ căn nhà từ đường, bằng hình thức bán cho một công ty xăng dầu.

Các hợp đồng được lập tại UBND xã khi ông Danh đã gần 90 tuổi. Các anh em trong gia đình từ đó đặt câu hỏi: Theo luật thì ông Danh phải hội đủ điều kiện là tự nguyện, tinh thần minh mẫn, sáng suốt. Vậy ở độ tuổi đó, bị cách ly gia đình, có thể xác định tinh thần của cha chúng tôi hay không? Nếu có phải có giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên. Cha chúng tôi có thực sự tự nguyện tặng nhà đất cho vợ chồng ông Mạnh hay không? Nếu tự nguyện thì UBND xã phải mời người làm chứng để ký hợp đồng tặng cho.

Vì thế, theo đơn tố cáo mới nhất của ông Tài (SN 1961, con trai út) gửi UBND tỉnh, đại diện cho các anh em còn lại trong gia đình, đã tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng ông Mạnh và UBND xã, với nguyện vọng trả lại tài sản đồng thừa kế.

Trước đó, trong cuộc hòa giải vào tháng 6 năm 2015 tại UBND xã, nhiều lục đục gia đình đã được nêu ra. Theo biên bản tổ chức hòa giải, vợ chồng ông Mạnh cho rằng vào ngày giỗ năm 2007, những người con trai đã say xỉn đã gây sự, nhào vào đánh ông Danh khi ông đang cúng giỗ. Chính ông Mạnh là người ra dàn xếp, ngăn cản.

Sau đó, ông Danh bức xúc đã làm đơn gửi chính quyền với nội dung: “từ bỏ hết những đứa con hư, chỉ chấp nhận ông Mạnh (con thứ 4), con thứ 5 và con thứ 2”. Ông cũng bức xúc nói sẽ lấy đất chia lại cho 3 người con này, nếu không lấy sẽ mang cho từ thiện . Việc sinh sống với ông Mạnh cũng là do ý muốn của ông Danh. Ông Mạnh cho rằng, do những anh em khác gây áp lực, chứ bản thân ông sống rất biết trên biết dưới. Việc bán đất có căn nhà từ đường, vợ chồng ông Mạnh cho rằng là do các anh chị em khác gây áp lực. Còn căn nhà vì một số lý do, không đúng nghĩa là nhà từ đường.