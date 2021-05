Biển Thừa Thiên - Huế tái diễn cảnh đông vạn người bất chấp dịch Covid-19

Thực trạng nói trên cũng đã được Báo Thanh Niên phản ánh và đông đảo bạn đọc bày tỏ những lo lắng, thậm chí bức xúc yêu cầu chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm chính quyền địa phương, xử phạt người vi phạm các biện pháp phòng chống dịch...

Theo thống kê từ một lãnh đạo thị trấn Thuận An, riêng ngày 23.5 có khoảng 10 ngàn người về khu vực bãi tắm này.

“Tôi thấy khá quan ngại vì không nhiều người tuân thủ “5K” cho lắm, nhất là về khẩu trang và khoảng cách. Nhiều người không đảm bảo cách xa nhau được 2 mét. Mọi người còn khá chủ quan”, bạn Hồng Nhật (đến từ TP.Huế, một trong số ít người mang khẩu trang khi đi lại trên bãi tắm) chia sẻ.

Còn một người dân ở Thuận An đề nghị giấu tên bộc bạch, tỉnh đã có những quy định phòng dịch, nhất là quy định “tạm dừng hoạt động các điểm di tích lịch sử, văn hóa; các khu, điểm du lịch” thì chỉ cần ban quản lý bãi tắm lập hàng rào mềm, cắm biển thông báo bãi biển du lịch Thuận An tạm ngừng hoạt động ở các đầu các ngõ, người dân sẽ biết mà không vào bãi tắm. Thậm chí, thông tin có thể chia sẻ lên mạng xã hội để người dân biết và không đổ về đây như vậy.

Lý giải điều việc tụ tập đông người trên bãi tắm Thuận An, một lãnh đạo thị trấn Thuận An nói rằng việc chính quyền và ban quản lý bãi tắm không ngăn chặn người dân tụ tập đông người ở bãi tắm biển Thuận An là do tỉnh mới quy định tạm dừng hoạt động ở các điểm, khu du lịch nhưng “chưa quy định cấm tắm biển”.