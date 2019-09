Dậy sóng với thiếu nữ 'khỏa thân' trên mái phố Hội An: Chưa có quy định xử lý!

Do phải hứng “gạch đá” quá nhiều từ cư dân mạng, trưa 19.9, sau gần 15 giờ đăng tải, chủ tài khoản đã gỡ clip. Đến 19 giờ tối qua, tài khoản Trần Mai Hương đã gửi lời: “ Thành thật xin lỗi đến các bạn ở Đà Nẵng - Hội An và cộng đồng mạng ”. Tài khoản này giải thích “chỉ nghĩ là đẹp nên up mà không biết đã làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của phố cổ Hội An” và “mong các bạn bỏ qua cho sự dại khờ và suy nghĩ không thấu đáo”.

Du khách đang có nhu cầu chụp ảnh, quay clip từ trên cao để thu hình ảnh mái ngói nhấp nhô. Có điều, leo lên nóc nhà, dù ở đâu cũng vậy chứ chẳng riêng Hội An, đều cũng không nên, tín ngưỡng và văn hóa của người xưa thường kiêng cữ… Dù khoan dung mức độ nào và cô gái quay clip chỉ đáng tuổi con cháu, tôi cũng không thể chấp nhận vì hai lẽ. Một, trong không gian và điều kiện của khu di sản văn hóa lại quay clip hở hang. Hai, dù với động cơ “câu view”, muốn nổi tiếng… thì hành vi này cũng đã xúc phạm đến người dân Hội An. Bởi rất nhiều thế hệ đã gìn giữ nhà cổ hàng trăm năm, bảo tồn di sản thế giới suốt 20 năm qua, gửi gắm biết bao tình cảm vào từng đầu hồi, từng mái ngói…

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) TP.Hội An, cho biết đơn vị đã gửi văn bản cho Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam đề nghị hỗ trợ, xác minh, xử lý. Phòng VH-TT TP.Hội An xác định clip được quay tại quán cà phê Faifo (130 Trần Phú, P.Minh An). Đây cũng chính là nơi từng xảy ra vụ một số bạn trẻ trèo lên mái nhà cổ, nằm tạo dáng chụp ảnh cưới khiến dư luận bức xúc hồi tháng 4.2019. Theo ông Lanh, phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới , mọi hành động làm tổn hại đến nó, ở mức độ nào, đều đáng bị lên án. “ Hội An không phải là nơi có thể để “khoe” xác thịt . Vẻ đẹp của Hội An là hồn phố tình người, lịch thiệp và trầm mặc”, ông Lanh khẳng định.