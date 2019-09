Làm gì để quận 3 luôn là một trong những khu phố tuyệt vời nhất thế giới ?

Time Out là một tạp chí toàn cầu được xuất bản bởi Time Out Group. Bảng xếp hạng “20 khu phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2019” của Time Out tổng hợp ý kiến của các chuyên gia và bình chọn từ 27.000 độc giả trên toàn thế giới, trên các tiêu chí: các danh lam thắng cảnh, văn hóa, kiến trúc, ẩm thực , sự thân thiện, mua sắm và giá trị tổng thể.