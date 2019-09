Nóng trên mạng xã hội: Lộ mặt “sống ảo” dạy đời

Đáng nói hơn, với lượng “fan” khổng lồ và có vài trăm ngàn người theo dõi mạng xã hội trước đây Huấn “hoa hồng” thường livestream khuyên “fan” không nên dùng ma túy . Lời khuyên thì vậy nhưng hành động của chính anh ta lại trái ngược hoàn toàn. Bùi Xuân Huấn (35 tuổi, quê Yên Bái) bị đưa đi cai nghiện bắt buộc khi bị Công an Q.Bình Thạnh phát hiện dương tính ma túy tại tụ điểm ăn chơi ở P.22.

Huấn “hoa hồng” được biết đến qua các video livestream trên mạng xã hội Facebook và YouTube tự nhận mình hoạt động nghề tín dụng đen, có mối quan hệ thân thiết với những giang hồ mạng khác, trong đó có Khá “bảnh” và Quang “rambo” (đã bị công an bắt giữ). Cũng giống như các giang hồ mạng khác, đa phần các video, status của Huấn đều có nội dung: khoe tiền, vàng, siêu xe, khoe quan hệ và dạy dỗ về đạo lý với các bạn trẻ

Khi thông tin Huấn “hoa hồng” đi cai nghiện là xác thực, nhiều cư dân mạng đã tiếp tục lên án lối sống sa đọa của một bộ phận “anh chị” thích khoe khoang, tụ tập và sống ảo. Nick Tiến bình luận: “Khuyên người ta không dùng ma túy nhưng lại dùng, giống như Khá “bảnh” khuyên người khác không đánh bạc thì bị bắt vì tội đánh bạc. Thật nực cười”.

Bạn Tiến Đức đặt câu hỏi: “Hôm bữa còn khuyên các bạn trẻ hãy từ bỏ ma túy đi để được thành công như anh mà sao anh lại đi vì ma túy như thế này?”. Nick Lê Anh thì nhận xét: Những người này nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ sự lỏng lẻo của Facebook, YouTube. Ai muốn đăng gì thì đăng? Nhiều cư dân mạng cũng vô cùng ngao ngán khi những giang hồ mạng kiểu này lại có rất đông người “hâm mộ”.

Trả lời Thanh Niên, luật sư Võ Văn Trà, Giám đốc Văn phòng luật sư Việt Nhật, cho biết biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện được áp dụng với người từ đủ 18 tuổi trở lên. Theo NĐ 136/2016/NĐ-CP, những người thuộc một trong ba trường hợp sau sẽ bị đưa đi: người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn một năm, kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện. Hai là, người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy. Ba là, người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.