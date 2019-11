Tổ chức mời Thành Long sang VN nói gì khi bị cư dân mạng phản đối gay gắt?

Đa số các ý kiến phản đối đều nêu lý do rằng không chấp nhận Thành Long trở thành đại sứ nụ cười trẻ em vì nam diễn viên này đã từng chối bỏ con đồng thời là người công khai ủng hộ đường lưỡi bò , xâm phạm lợi ích quốc gia của Việt Nam.

“Chúng tôi là một tổ chức phi chính phủ, không quan tâm đến quan điểm cá nhân của người đại sứ, mà chúng tôi chỉ quan tâm rằng khi có thêm một đại sứ, một người ủng hộ, là những trẻ em không may có cơ hội được phẫu thuật. Do vậy, bất kể họ là ai, bất kể tôn giáo nào, quan điểm chính trị ra sao, điều chúng tôi quan tâm là làm những gì tốt nhất cho trẻ em. Đó là lý do vì sao chúng tôi hoạt động thành công ở Việt Nam”, ông Phương nói.