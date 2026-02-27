Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Đối tác xa giúp giảm lệ thuộc gần

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
27/02/2026 10:15 GMT+7

Trong khoảng thời gian không đầy 2 tháng vừa qua, Thủ tướng Canada Mark Carney đã trở nên nổi bật khi đề xuất một dạng quan hệ đối ngoại mới giúp các quốc gia nhỏ và vừa trên thế giới có thể giảm đáng kể mức độ lệ thuộc vào các đối tác lớn.

Mô hình quan hệ đối ngoại này thật ra là kết quả hội tụ của 2 định hướng chiến lược mà nhà lãnh đạo muốn và phải theo đuổi từ sau khi trở thành thủ tướng Canada.

Muốn theo đuổi vì ông Carney có tham vọng biến Canada thành cường quốc hạng trung ở tâm điểm của chính trị thế giới hiện đại. Phải theo đuổi vì Canada và cá nhân Thủ tướng Carney phải đối phó những tham vọng chính sách và lãnh thổ cũng như sức ép mạnh mẽ từ phía láng giềng gần là Mỹ. Vì thế, nhà lãnh đạo phải tìm kiếm đối tác mới, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Mark Carney

Ảnh: REUTERS

Hồi giữa tháng 1, Thủ tướng Carney công du Trung Quốc và giờ viễn giao với Ấn Độ, Úc lẫn Nhật Bản. Tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos năm nay, ông Carney đã ủng hộ mô hình quan hệ đối ngoại mới là liên minh và liên kết linh hoạt - tức là chỉ trên từng lĩnh vực riêng rẽ cụ thể - giữa các quốc gia vừa và nhỏ để cùng ứng phó, nhằm giảm thiểu tối đa tác động và hệ lụy tiêu cực của tình trạng lệ thuộc vào các đối tác lớn và của việc các đối tác lớn bất ngờ đột ngột thay đổi quan điểm chính sách.

Hiện tại đã có khá nhiều quốc gia như Ấn Độ, Úc và một số thành viên EU áp dụng mô hình này. Nó cho thấy các quốc gia diện vừa và nhỏ không dứt khoát phải lựa chọn đối tác lớn này hay đối tác lớn kia mà có thể tự gây dựng lối đi riêng cũng như khơi dậy xu hướng diễn biến địa chính trị mới. 

Tin liên quan

Bangladesh bầu trong, chọn cả ngoài

Bangladesh bầu trong, chọn cả ngoài

Cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 12.2 tới có tầm quan trọng đặc biệt đối với tương lai của Bangladesh. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên từ sau chính biến.

Lợi ích quyết định hành xử

Tranh thủ phía này, tăng thế với bên kia

Khám phá thêm chủ đề

Thủ tướng Canada Thủ tướng Carney trung quốc Ấn Độ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận