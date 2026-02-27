Đối tác xa giúp giảm lệ thuộc gần

Mô hình quan hệ đối ngoại này thật ra là kết quả hội tụ của 2 định hướng chiến lược mà nhà lãnh đạo muốn và phải theo đuổi từ sau khi trở thành thủ tướng Canada.

Muốn theo đuổi vì ông Carney có tham vọng biến Canada thành cường quốc hạng trung ở tâm điểm của chính trị thế giới hiện đại. Phải theo đuổi vì Canada và cá nhân Thủ tướng Carney phải đối phó những tham vọng chính sách và lãnh thổ cũng như sức ép mạnh mẽ từ phía láng giềng gần là Mỹ. Vì thế, nhà lãnh đạo phải tìm kiếm đối tác mới, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thủ tướng Canada Mark Carney Ảnh: REUTERS

Hồi giữa tháng 1, Thủ tướng Carney công du Trung Quốc và giờ viễn giao với Ấn Độ, Úc lẫn Nhật Bản. Tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos năm nay, ông Carney đã ủng hộ mô hình quan hệ đối ngoại mới là liên minh và liên kết linh hoạt - tức là chỉ trên từng lĩnh vực riêng rẽ cụ thể - giữa các quốc gia vừa và nhỏ để cùng ứng phó, nhằm giảm thiểu tối đa tác động và hệ lụy tiêu cực của tình trạng lệ thuộc vào các đối tác lớn và của việc các đối tác lớn bất ngờ đột ngột thay đổi quan điểm chính sách.

Hiện tại đã có khá nhiều quốc gia như Ấn Độ, Úc và một số thành viên EU áp dụng mô hình này. Nó cho thấy các quốc gia diện vừa và nhỏ không dứt khoát phải lựa chọn đối tác lớn này hay đối tác lớn kia mà có thể tự gây dựng lối đi riêng cũng như khơi dậy xu hướng diễn biến địa chính trị mới.