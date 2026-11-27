Hiệp ước này xác lập Úc là đối tác an ninh chủ yếu của Quần đảo Solomon, và khẳng định trên Quần đảo Solomon không có căn cứ quân sự hay an ninh của nước ngoài. Quần đảo Solomon phải tham vấn Úc trước khi ký thỏa thuận về hạ tầng trọng yếu hoặc hợp tác an ninh, trừ khi đối tác là thành viên Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương.

Đổi lại, Úc cam kết khoảng 740 triệu AUD trong 10 năm, trước hết cho chính sách giáo dục miễn phí, cùng đầu tư vào hạ tầng, năng lượng tái tạo, thể thao và việc làm cho người Quần đảo Solomon tại Úc.

Thủ tướng Quân đảo Solomon Matthew Wale (trái) và Thủ tướng Anthony Albanese cùng chụp ảnh sau khi ký kết hiệp ước tại Canberra, Úc ngày 25.11 Ảnh: Reuters

Úc muốn khóa chặt "sân sau", không để bên ngoài có chỗ đứng quân sự trong khu vực. Chính quyền Quần đảo Solomon thì chuyển hẳn từ nghiêng về Trung Quốc sang dựa vào Úc để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gạt bỏ hình ảnh là "nguồn bất định" của khu vực. Một bên được an ninh, bên kia được đầu tư và sự ổn định.

Trung Quốc là bên bị ảnh hưởng trực tiếp nhất. Quần đảo Solomon đã không gia hạn thỏa thuận an ninh ký năm 2022 với Bắc Kinh, vốn hết hạn vào tháng 4 và giờ lại chuyển sang phía Úc.

Đây là mắt xích mới trong chuỗi ngoại giao của Úc ở Thái Bình Dương, sau các thỏa thuận với Papua New Guinea, Nauru (nay là Cộng hòa Naoero), Tuvalu và hiệp ước Nakamal với Vanuatu. Úc giờ có được lợi thế và ưu thế đặc biệt nổi trội.

Tuy nhiên, một chữ ký chưa phải là kết cục cuối cùng khi Trung Quốc vẫn còn nhiều con chủ bài. Nếu chính trường Quần đảo Solomon lại biến động, chính quyền đổi thì chính sách cũng có thể đổi. Hiệp ước còn phải được thực thi bằng tiền, dự án và sự tin cậy của người dân, chứ không chỉ bằng các tuyên bố. Úc vừa đi một nước cờ hay, nhưng ván cờ còn dài.