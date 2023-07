Đội tuyển nữ Việt Nam đang bị bắt bài?

Ở trận đấu với đội tuyển Đức hồi cuối tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam có 3 tình huống đối mặt với thủ môn. Trong đó, 2 pha đối mặt với thủ môn đến từ các tình huống phản công rất sắc nét.

Huỳnh Như được kéo về đá gần với hàng tiền vệ để tận dụng khả năng giữ bóng VFF

Một trong hai pha phản công này được Nguyễn Thị Thanh Nhã chuyển hoá thành bàn thắng ở phút bù giờ của hiệp 2.

Tuy vậy, trong trận đấu với New Zealand vừa diễn ra trưa 10.7 (theo giờ Việt Nam), các cầu thủ nữ Việt Nam hầu như không tạo được tình huống sóng gió nào đáng kể về phía khung thành của New Zealand. Đội cũng không tạo được các pha phản công sắc nét như trước đội tuyển Đức.

Về lý thuyết, đội tuyển nữ New Zealand yếu hơn so với đội tuyển nữ Đức. Đội Đức đã 2 lần vô địch World Cup (vào các năm 2003 và 2007), 1 lần vô địch Olympic (2016). Đội Đức hiện xếp hạng 2 thế giới, trong khi New Zealand xếp hạng 26, chỉ hơn đội tuyển nữ Việt Nam 6 bậc.

Mặc dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam không tạo được pha hãm thành nào, cho thấy đối thủ cũng đã nghiên cứu về đoàn quân của HLV Mai Đức Chung. Không loại trừ khả năng đội tuyển New Zealand nghiên cứu đội tuyển nữ Việt Nam từ chính trận giao hữu với đội Đức hồi cuối tháng 6.

Hàng phòng ngự của New Zealand không chơi dâng cao như hàng phòng ngự của đội Đức. Vì thế, các cầu thủ nữ Việt Nam cũng không có điều kiện thực hiện những pha phản công.

Khi cướp được bóng trong chân của cầu thủ New Zealand, cầu thủ Việt Nam không thể thực hiện những đường chuyền vượt tuyến đặt tiền đạo đội nhà vào thế đối mặt với thủ môn đối thủ, do các hậu vệ New Zealand có ý thức đá bọc lót cho nhau khi mất bóng, thay vì chơi giăng ngang và dâng cao đến gần giữa sân như các hậu vệ đội Đức.

Trong tấn công, đội tuyển nữ New Zealand chơi rất đơn giản, họ tích cực dứt điểm từ xa (trong bàn thắng thứ nhất) và giãn biên, trước khi chuyền vào trung lộ cho các chân sút ở phía trong tận dụng tốc độ và thể hình tìm cơ hội dứt điểm (trong bàn thắng thứ hai).

Đây lại là lối chơi mà đội tuyển nữ Việt Nam e ngại nhất, vì chúng ta kém hầu hết các đối thủ có mặt tại World Cup 2023 về mặt thể hình, thể lực và sức rướn. Khi đối thủ có đủ quân số trong tấn công, hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam lập tức gặp bất lợi.

Đội tuyển nữ Việt Nam VFF

Thậm chí, trong hiệp 2, có cảm giác cầu thủ nữ New Zealand không tăng tốc thêm, vì nói cho cùng trận đấu vừa rồi cũng chỉ là trận giao hữu, họ không nhất thiết phải thắng đậm. Từ đó có thể hình dung chặng đường phía trước của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại World Cup sẽ rất khó khăn. Chúng ta nghiên cứu đối thủ thì đối phương cũng đang làm điều ngược lại.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần thêm phương án để hướng tới việc chơi đa dạng hơn. Đấy có lẽ là lý do HLV Mai Đức Chung ở trận vừa rồi kéo Huỳnh Như lùi thấp, chơi gần với hàng tiền vệ, nhằm tận dụng khả năng giữ bóng và kinh nghiệm của Huỳnh Như.

Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cần những cầu thủ giữ bóng tốt như vậy để các vệ tinh xung quanh có thêm thời gian di chuyển chiếm lĩnh không gian.

Trước New Zealand, thể lực của Huỳnh Như chưa ở mức tốt nhất, cộng thêm việc toàn đội chưa nhuần nhuyễn với cách bố trí mới này, nên mọi việc chưa diễn ra như ý. Hy vọng trong các trận tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thực hiện tốt hơn.