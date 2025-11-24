Đội tuyển triathlon Việt Nam có đơn vị đồng hành

Các thành viên trong BCH Liên đoàn Triathlon Việt Nam nhiệm kỳ I (2024 - 2029) ảnh: VNG





Triathlon Việt Nam nâng chỉ tiêu tại SEA Games 33

Tại SEA Games 32 ở Campuchia, đội tuyển triathlon Việt Nam (3 môn phối hợp: bơi - đạp - chạy) từng giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Mục tiêu đặt ra cho triathlon Việt Nam tại SEA Games 33 (Thái Lan) là đạt thành tích cao hơn so với lần tranh tài đầu tiên.

Ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch Liên đoàn Triathlon Việt Nam (VTRIF), nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị VNG - cho biết để khích lệ tinh thần các VĐV, VTRIF sẽ thưởng nóng 50 triệu đồng cho mỗi HCV, 30 triệu đồng cho HCB và 15 triệu đồng cho HCĐ.

Phó chủ tịch VTRIF Nguyễn Anh Tuấn nhận định: “Đội hình năm nay hội tụ cả kinh nghiệm lẫn sức trẻ. Chúng tôi phải tính toán sắp xếp đội hình rất kỹ, do toàn bộ VĐV của đội tuyển là người Việt Nam, trong khi các quốc gia khác có VĐV nhập tịch”.

Ra mắt Ban Thường vụ Liên đoàn Triathlon Việt Nam nhiệm kỳ I (2024 – 2029) ảnh: Linh Nhi

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng chia sẻ về tầm nhìn dài hạn: “Ở Philippines, triathlon là môn thi đấu trọng điểm quốc gia, VĐV sẵn sàng từ chối các đội tuyển khác để thi triathlon. Nếu muốn nhanh có thể nhập tịch VĐV, nhưng đây không phải cách bền vững.

Từ các giải phong trào như Iron Kid, Trifecta Kid, đến việc đưa triathlon vào trường học, trong vòng 5 - 10 năm tới Việt Nam hứa hẹn sẽ xây dựng được một thế hệ VĐV trẻ chất lượng. Như đội hình hôm nay, nhiều em sinh sau năm 2000, có người mới 16 tuổi và các em 12 - 13 tuổi đang tập luyện để trở thành những gương mặt kế cận".

Trong khuôn khổ sự kiện, VTRIF cũng đã công bố bộ trang phục thi đấu chính thức của đội tuyển quốc gia do thương hiệu MOTIVE sản xuất và tài trợ.

VTRIF được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho phong trào 3 môn phối hợp ảnh: Linh Nhi

VTRIF chính thức được thành lập theo quyết định của Bộ Nội vụ ngày 10.1.2024. Ban thường vụ nhiệm kỳ I gồm ông Lê Hồng Minh (Chủ tịch VNG) làm Chủ tịch và bà Nguyễn Thu Phương (Cục TDTT Việt Nam) giữ chức Tổng thư ký.

Mục tiêu của Việt Nam là gia nhập Liên đoàn Triathlon thế giới, mở ra cơ hội đào tạo và thi đấu quốc tế cho các VĐV, góp phần đưa môn thể thao đặc biệt này trở thành một trong những bộ môn mũi nhọn của thể thao Việt Nam.

Ngoài vai trò đồng hành cùng Liên đoàn Triathlon Việt Nam, VNG cũng là đơn vị tiên phong đưa giải đấu Iron Man 70.3, cuộc thi 3 môn phối hợp nổi tiếng toàn cầu, về Việt Nam và đồng hành qua nhiều năm với vai trò nhà tài trợ chiến lược.