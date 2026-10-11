Đội tuyển Việt Nam phải thay đổi

"Mổ xẻ" vấn đề nội tại

Vì nhiều lý do cả khách quan và chủ quan, đội tuyển VN đã không còn là đối thủ bất khả chiến bại tại sân chơi Đông Nam Á (có thêm khách mời ngoài khu vực). Khá may mắn là đội tuyển VN tuy bị trừ điểm nhưng không rơi khỏi tốp 100 bảng xếp hạng thế giới. Và muốn duy trì hay cải thiện thứ hạng, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần phải đạt kết quả khả quan tại Asian Cup 2027 - giải đấu mà chúng ta phải đương đầu với UAE, Hàn Quốc và Yemen.

Ngay lúc này, đội tuyển VN cần nhìn nhận sâu sắc những vấn đề nội tại, phân tích thật kỹ lưỡng lý do thất bại, sau đó mới có thể cùng nhau tìm ra giải pháp, cách khắc phục, xây dựng những kế hoạch, chiến lược phù hợp để từng bước trở lại với vị thế vốn có.

Văn Vĩ, Xuân Son đều có vấn đề về thể trạng, còn “máy chạy” Tiến Anh cũng phải cày ải quá nhiều ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Điểm yếu lớn nhất của đội tuyển VN tại FIFA ASEAN Cup 2026 lại là yếu tố cốt lõi của mọi đội bóng. Đó chính là vấn đề nhân sự, bao gồm cả chiều sâu đội hình và chất lượng của từng cầu thủ. Chưa bao giờ đội tuyển VN dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik lại mong manh như đợt tập trung lần này. Gần như cả một đội hình chính đã không thể góp mặt vì nhiều lý do khác nhau, trong đó chấn thương dài hạn đã khiến những trung vệ dày dạn kinh nghiệm như Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh không thể góp mặt. Thủ lĩnh của hàng phòng ngự ở những giải đấu gần đây là Thành Chung cũng không thể thi đấu vì chấn thương. Xuân Mạnh có hiện tượng quá tải khiến cho thầy Kim mất toàn bộ những nhân sự tốt nhất cho các vị trí trung vệ. Những mảnh ghép vội để thay thế như Ngọc Bảo, Adou Minh chưa đủ năng lực và thời gian tập luyện đủ nhiều để tạo nên vành đai phòng ngự an toàn trước mặt thủ thành Patrik Lê Giang.

Quang Hải vắng mặt và Hoàng Đức không ở thể trạng tốt nhất khiến tuyến giữa khủng hoảng nghiêm trọng. Thầy Kim thậm chí còn xoay cả đội hình 5-4-1 thành 5-3-2 để hy vọng có được sự phù hợp cho những nhân sự hiện tại. Nhưng bản thân ông cũng đã hai lần phải nói lời xin lỗi khi đội tuyển thua Thái Lan và Malaysia.

Cần giải pháp gì ?

Trong đợt tập trung tháng 11, đội tuyển có hai trận giao hữu đặc biệt quan trọng tại giải tam hùng (tổ chức ở sân Thiên Trường), với hai đối thủ là Đài Loan và Kyrgyzstan. Ông Kim không thể có trong tay những con át chủ bài như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Quang Hải, Thành Chung, Duy Mạnh. Bài toán nhân sự là cực kỳ khó nhưng không phải không có lời giải.

Trong bối cảnh khó khăn, những nhân tố đã từng là trụ cột đội tuyển ở giai đoạn trước như Tiến Linh, Đình Trọng, Văn Hậu sẽ càng có động lực mạnh mẽ để thể hiện khả năng ở V-League, trước khi cánh cửa đội tuyển VN tự mở ra với họ. Tiến Linh ghi bàn cho CLB Công an TP.HCM ngay từ vòng 1 V-League 2026 - 2027 cũng là dấu hiệu rất đáng mừng.

Những cầu thủ mới được nhập tịch như Lương Chí Khải, Olaha Mạnh Đức cũng sẽ có cơ hội khoác áo đội tuyển VN nếu đạt được phong độ cao trong màu áo CLB. Khi đội tuyển đang thiếu hụt những nhân tố quan trọng ở các vị trí trung vệ và tiền đạo, ông Kim càng có lý do để xem xét toàn diện vấn đề con người ở các đội bóng. Cũng cần lưu ý rằng Đình Bắc không thể có mặt ở hai trận đầu tiên gặp UAE và Hàn Quốc tại vòng bảng Asian Cup vì dính án treo giò sau tấm thẻ đỏ tại trận tranh HCĐ giải U.23 châu Á hồi đầu năm nay. Những nhân tố trẻ như Lê Phát, Ngọc Mỹ hay Thanh Nhàn nên được trao tấm vé lên đội tuyển. Ở giải giao hữu Gia Lai Cup, ông Kim sẽ phải thử nghiệm nhân sự mới, thậm chí lối chơi mới và rất có thể đội tuyển VN sẽ trình diện một diện mạo rất mới.

Nhiệm vụ của ông Kim và các cộng sự là theo dõi sát sao diễn biến V-League 2026 - 2027 (vừa khởi tranh trở lại ngày 8.10) để chọn lựa những hạt nhân chất lượng, xây dựng lối chơi phù hợp để tránh trường hợp "giật gấu vá vai" và những sự thử nghiệm không cần thiết. Thời gian vẫn còn, đội tuyển VN sẽ củng cố lại tinh thần, tiếp tục tạo dựng một tập thể đoàn kết, giàu sức chiến đấu và thực lực mạnh mẽ hơn.