Đội tuyển Việt Nam quy hoạch lực lượng cho tương lai

Những thông báo về chấn thương nặng của các chân sút chủ chốt như Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên, Đình Bắc, Việt Anh… sau khi dự FIFA ASEAN Cup đã gióng lên hồi chuông báo động về sự quá tải của các tuyển thủ đội tuyển VN. Hầu hết các cầu thủ trên buộc phải nghỉ thi đấu từ 1 - 3 tháng vì những mức độ chấn thương khác nhau. Trước giải, một loạt gương mặt cũng không thể góp mặt vì lý do tương tự như Quang Hải, Văn Vĩ, Thành Chung, trong khi Hoàng Đức vẫn phải tiêm thuốc giảm đau để ra sân thi đấu. Ở trận đấu cuối gặp Malaysia, anh hầu như kiệt sức và phải rời sân trong hiệp 2.

Những cầu thủ trẻ như Williams Minh Hoàng cần được tạo nhiều cơ hội thi đấu hơn ẢNH: NGỌC LINH

Việc VFF cũng như ban huấn luyện tập trung tối đa nhân sự cho ASEAN Cup 2026 để cố gắng đoạt chức vô địch khiến đội tuyển VN phải nhận thất bại tại FIFA ASEAN Cup (giải đấu thuộc FIFA Days) chỉ diễn ra ngay sau đó chưa tới 1 tháng. Chính việc thi đấu 2 giải liên tiếp bằng đội hình gồm đa số nhân sự cũ khiến các cầu thủ không có được thể trạng tốt nhất.

Nhìn sang các đối thủ trong khu vực, cả Indonesia, Thái Lan, Malaysia đều dự ASEAN Cup bằng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ; một phần vì các CLB không nhả cầu thủ trụ cột, phần khác để trui rèn nhân tố trẻ. Điển hình như đội tuyển Thái Lan, ngoài một số lão tướng như Manuel Bihr, Sarach Yooyen…, đa phần còn lại đều là những cầu thủ trẻ như Seksan Ratree (23 tuổi), Kakana (22 tuổi), Teerapat Pruetong (19 tuổi), Yotsakorn Burapha (21 tuổi), Erawan Garnier (20 tuổi). Chính những nhân tố này khiến đội tuyển VN phải "toát mồ hôi" mới có được trận hòa 2-2 ở chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

Có thể thấy VFF và ban huấn luyện đội tuyển VN đang phải gánh chịu áp lực thành tích quá lớn từ người hâm mộ. Chỉ cần nhận một thất bại, nhất là trước những đối thủ trực tiếp như Thái Lan hoặc Indonesia, đội tuyển sẽ phải gánh chịu chỉ trích từ dư luận mà không cần biết xuất phát từ bất cứ lý do gì. Tuy nhiên, trước việc các cầu thủ trụ cột đang rơi vào tình trạng quá tải do phải cày ải nhiều giải đấu liên tục, ban huấn luyện đội tuyển VN nên dũng cảm bỏ qua áp lực trên, không cần đặt nặng thành tích ở những giải đấu không quan trọng nhằm giảm tải và giữ chân cho các chân sút xuất sắc nhất của mình. Với những giải ngoài FIFA Days, hãy tạo cơ hội thi đấu, cọ xát cho các cầu thủ trẻ hoặc những nhân tố mới cần thử nghiệm, vì chỉ có thi đấu quốc tế nhiều mới giúp họ trưởng thành.

Đơn cử những cầu thủ trẻ như Đinh Quang Kiệt, Lê Phát, Williams Minh Hoàng… nếu không được thi đấu quốc tế thường xuyên thì bóng đá VN biết đến bao giờ mới có người thay thế Duy Mạnh, Quang Hải, Xuân Son. Nên nhớ, Đình Bắc trưởng thành như hôm nay cũng nhờ HLV Troussier đã mạnh dạn đưa vào đá chính ở đội tuyển VN tại Asian Cup 2023 khi anh mới 19 tuổi.

Phải bỏ qua áp lực thành tích ở những giải đấu nhỏ để không chỉ bảo vệ đôi chân cầu thủ giỏi, mà còn giúp những nhân tố trẻ tiềm năng vươn mình thành ngôi sao lớn, giúp đội tuyển quốc gia có được lực lượng kế thừa vững chắc trong tương lai.